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जयपुर में दीपावली से पहले युवा सजा रहे गुलाबी नगरी, दीवारों पर उकेरा मांडणा आर्ट

दीवारों पर मांडणे बनाती युवतियां ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर की ऐतिहासिक विरासत और राजस्थानी लोक संस्कृति को सहेजते हुए शहर के युवा और छात्र दीपावली से पहले गुलाबी नगरी को नया रूप देने में जुटे हैं. शहर की दीवारों पर पारंपरिक मांडणा आर्ट उकेरकर युवा न केवल दीवारों की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, बल्कि राजस्थान की लोककला को भी जीवंत कर रहे हैं. साथ ही युवाओं ने संदेश दिया कि शहर को सुंदर बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इसकी सुंदरता को बनाए रखना भी है. दीवारों पर गुटखा थूककर रेड स्पॉट और टॉयलेट या गंदगी से येलो स्पॉट बनाने के बजाय इन धरोहरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखें, ताकि दीपावली पर घरों के साथ गुलाबी नगरी भी स्वच्छ और सुंदर नजर आए.

दीपावली से पहले लोग अपने घरों की सफाई और सजावट में जुटे हैं, वहीं राजधानी के युवा शहर को भी संवारने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. कहीं गुलाबी दीवारों पर पारंपरिक मांडणा उकेरे जा रहे हैं, तो कहीं लोककला के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है. युवाओं, कॉलेज और स्कूली छात्रों की भागीदारी से शहर की दीवारें गुलाबी रंग और राजस्थानी कला से सज रही हैं. राजधानी में मंगलवार को भी महारानी कॉलेज के बाहर अशोक मार्ग पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला. इस पहल का मकसद सिर्फ शहर को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने के लिए प्रेरित करना भी है.