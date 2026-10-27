जयपुर में दीपावली से पहले युवा सजा रहे गुलाबी नगरी, दीवारों पर उकेरा मांडणा आर्ट
नगर निगम के 'रंग दे गुलाबी 2.0' अभियान के तहत जयपुर के 13 जोन में 617 दीवारों को संवारा गया.
Published : October 27, 2026 at 3:57 PM IST
जयपुर: जयपुर की ऐतिहासिक विरासत और राजस्थानी लोक संस्कृति को सहेजते हुए शहर के युवा और छात्र दीपावली से पहले गुलाबी नगरी को नया रूप देने में जुटे हैं. शहर की दीवारों पर पारंपरिक मांडणा आर्ट उकेरकर युवा न केवल दीवारों की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, बल्कि राजस्थान की लोककला को भी जीवंत कर रहे हैं. साथ ही युवाओं ने संदेश दिया कि शहर को सुंदर बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इसकी सुंदरता को बनाए रखना भी है. दीवारों पर गुटखा थूककर रेड स्पॉट और टॉयलेट या गंदगी से येलो स्पॉट बनाने के बजाय इन धरोहरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखें, ताकि दीपावली पर घरों के साथ गुलाबी नगरी भी स्वच्छ और सुंदर नजर आए.
दीपावली से पहले लोग अपने घरों की सफाई और सजावट में जुटे हैं, वहीं राजधानी के युवा शहर को भी संवारने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. कहीं गुलाबी दीवारों पर पारंपरिक मांडणा उकेरे जा रहे हैं, तो कहीं लोककला के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है. युवाओं, कॉलेज और स्कूली छात्रों की भागीदारी से शहर की दीवारें गुलाबी रंग और राजस्थानी कला से सज रही हैं. राजधानी में मंगलवार को भी महारानी कॉलेज के बाहर अशोक मार्ग पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला. इस पहल का मकसद सिर्फ शहर को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने के लिए प्रेरित करना भी है.
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दीवारों पर उकेरी राजस्थानी लोककला: मांडणा आर्ट राजस्थान की पारंपरिक लोककला है, जिसमें घरों के आंगन, दीवारों और दरवाजों पर ज्यामितीय आकृतियां, फूल-पत्तियां, मोर और शुभ प्रतीक बनाए जाते हैं. पारंपरिक रूप से लाल गेरू से तैयार पृष्ठभूमि पर सफेद खड़िया या चूने से ये आकृतियां उकेरी जाती हैं. दीपावली, शादी-विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों पर मांडणा बनाने की परंपरा रही है. ये कला राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है. अब इस पारंपरिक कला को घरों से बाहर निकालकर सार्वजनिक दीवारों पर भी उकेरा जा रहा है, ताकि शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ नई पीढ़ी को अपनी लोकसंस्कृति से जोड़ा जा सके. शहर की दीवारों पर मांडणा उकेर रही छात्रा मीमांसा और ध्वनि ने बताया कि वे अपने शहर को स्वच्छ बनाने में जुटी हुई हैं. दीपावली पर घरों में भी रंग-रोगन और साफ-सफाई की जाती है और शहर भी उनका घर ही है. ऐसे में इस बार शहर को सजाने की मुहिम में वो शामिल हुई हैं. उन्होंने कहा कि जब स्वच्छता में हर बार इंदौर अव्वल आ सकता है तो जयपुर क्यों नहीं?
दीवारें सुंदर बनाईं, अब इन्हें बचाने की चुनौती: एक अन्य छात्रा रुचिता ने बताया कि शहर की दीवारों को सुंदर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और कलाकार महीनों मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में पोस्टर चिपकाने, गुटखा थूकने, खुले में टॉयलेट करने और कचरा जमा होने से इनकी खूबसूरती बिगड़ जाती है. कई जगह दीवारों पर बनी कलाकृतियों के सामने ही कचरे के ढेर लग जाते हैं. फ्लाईओवर से लेकर शहर की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स का खराब होना इसी समस्या की ओर इशारा करता है. ऐसे में यहां मौजूद वॉलंटियर्स और शिक्षकों ने कहा कि लोग अपने ही शहर को गंदा करते हैं. कलाकारों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं. ऐसे में अब जरूरी है कि इन सजी हुई दीवारों को गंदा करने वालों पर सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माने की कार्रवाई की जाए.
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रेड स्पॉट और येलो स्पॉट न बनाने की अपील: दीवारों पर मांडणा और रंग-बिरंगी कलाकृतियां उकेर रहे युवाओं ने लोगों से अपील की कि शहर की सुंदरता को बनाए रखना भी नागरिक जिम्मेदारी है. दीवारों पर गुटखा थूककर रेड स्पॉट और यूरीन करके येलो स्पॉट न बनाएं. सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने के बजाय कचरा निर्धारित स्थान पर डालें और दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से बचें. युवाओं का संदेश है कि शहर को सुंदर बनाने में जितनी मेहनत लगती है, उसे साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए उतनी ही नागरिक भागीदारी जरूरी है.
घरों की सफाई के साथ शहर की जिम्मेदारी भी निभाएं: दीपावली पर घरों को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने की परंपरा है. इसी भावना को शहर तक पहुंचाने की जरूरत है. लोग अपने घरों की तरह सार्वजनिक स्थानों को भी साफ रखें, तो गुलाबी नगरी की पहचान और मजबूत हो सकती है. नगर निगम के 'रंग दे गुलाबी 2.0' अभियान के तहत हाल ही में शहर के 13 जोन में 617 दीवारों को संवारा गया और अब युवा इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शहर को बदलने की शुरुआत छोटी-छोटी जिम्मेदारियां निभाने से होती है.
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