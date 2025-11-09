ETV Bharat / state

राज्यसभा सांसद तिवाड़ी बोले- कांग्रेस ने देश, वंदे मातरम और जयपुर को सांप्रदायिक आधार पर बांटा

राज्यपाल बागडे बोले- योग, स्वच्छता और संस्कार से बनेगा श्रेष्ठ जयपुर. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात.

Jaipur Yoga Festival 2025
जयपुर योग महोत्सव 2025 का सम्मान समारोह (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 9:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: योग केवल शारीरिक अनुशासन नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और वैज्ञानिक ढंग से जीने की एक संपूर्ण जीवनशैली है. योग स्वच्छता और संस्कार से ही जयपुर श्रेष्ठ जयपुर बनेगा. ये कहना है प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का. जयपुर योग महोत्सव 2025 के सम्मान समारोह में बोलते हुए उन्होंने ये बात कही. वहीं, इस दौरान मौजूद रहे राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस ने पहले देश और वंदे मातरम गीत और 6 साल पहले जयपुर को सांप्रदायिक आधार पर बांटा.

जयपुर में निगम बोर्ड कार्यकाल के आखिरी दिन पर्यावरण और योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए मंच सजा. इस दौरान स्वच्छता योद्धाओं के होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी गई. यहां 40 बच्चों को 30-30 हजार के चेक वितरित किए गए. इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ ने कहा कि योग का अभ्यास समाज को न केवल स्वस्थ बनाता है, बल्कि आंतरिक शांति और पर्यावरणीय चेतना का संदेश भी देता है. उन्होंने नगर निगम ग्रेटर की संस्कृति स्मारिका नवोन्मेष और कॉफी टेबल बुक मेरा जयपुर ग्रेटर का विमोचन करते हुए कहा कि ये दस्तावेज शहर के विकास, अभियानों और नवाचारों की प्रेरणादायक झलक पेश करते हैं.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

कांग्रेस ने देश, वंदे मातरम और जयपुर को सांप्रदायिक आधार पर बांटा : कार्यक्रम में मौजूद रहे राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पार्टी और उनकी नीतियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने वंदे मातरम गीत को भी सांप्रदायिक आधार पर तोड़ा. देश का विभाजन भी सांप्रदायिक आधार पर किया. जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों का विभाजन भी प्रशासनिक आधार पर नहीं, बल्कि सांप्रदायिक आधार पर किया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्हें एक करके एक जयपुर ग्रेट जयपुर बनाने का काम किया है. क्योंकि जयपुर एकमात्र ऐसा शहर है जो प्राण प्रतिष्ठित शहर है. वास्तु के आधार पर बना है और लक्ष्मी, काली, सरस्वती जैसे यंत्रों से सुसज्जित कर बसाया गया है. इसलिए इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए था, इसे एक ही रखा जाना चाहिए.

पढे़ं : राज्यपाल बागड़े बोले, मैकाले की शिक्षा पद्धति ने बंद कराए हमारे गुरुकुल

99 फीसदी फसलों को पहनाया अमलीजामा : वहीं, महापौर सौम्या गुर्जर ने इस अवसर पर निगम ग्रेटर की पांच साल की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा साझा की. उन्होंने बताया कि नगर निगम ग्रेटर ने वित्तीय कर्ज से उबरते हुए करीब 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं. 650 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, स्वच्छता अभियान, शक्ति वंदन कार्यक्रम और कई विश्व रिकॉर्ड बनाए. उन्होंने दावा किया कि बोर्ड और कार्यकारिणी की बैठकों में तय किए गए 99% प्रस्तावों को जमीन पर उतारा है. अब आगामी बोर्ड से अपेक्षा है कि वो जयपुर को स्वच्छता रैंकिंग में 16वीं पायदान से टॉप-3 शहरों में लाए.

TAGGED:

MP GHANSHYAM TIWARI
RAJASTHAN GOVERNOR HARIBHAU BAGADE
JAIPUR GREATER NAGAR NIGAM
वंदे मातरम
JAIPUR YOGA FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

लेकसिटी में मौसम ने बदली करवट, उत्तर से आने ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी

बूंदी महोत्सव: मनुहार कर परोसे कत्त-बाफले, चखते ही विदेशी मेहमान बोले- वेरी नाइस...वंडरफुल

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कॉच बाजार के रूप में उभरेगा : संगठन

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.