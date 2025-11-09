ETV Bharat / state

राज्यसभा सांसद तिवाड़ी बोले- कांग्रेस ने देश, वंदे मातरम और जयपुर को सांप्रदायिक आधार पर बांटा

जयपुर योग महोत्सव 2025 का सम्मान समारोह ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: योग केवल शारीरिक अनुशासन नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और वैज्ञानिक ढंग से जीने की एक संपूर्ण जीवनशैली है. योग स्वच्छता और संस्कार से ही जयपुर श्रेष्ठ जयपुर बनेगा. ये कहना है प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे का. जयपुर योग महोत्सव 2025 के सम्मान समारोह में बोलते हुए उन्होंने ये बात कही. वहीं, इस दौरान मौजूद रहे राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस ने पहले देश और वंदे मातरम गीत और 6 साल पहले जयपुर को सांप्रदायिक आधार पर बांटा. जयपुर में निगम बोर्ड कार्यकाल के आखिरी दिन पर्यावरण और योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए मंच सजा. इस दौरान स्वच्छता योद्धाओं के होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी गई. यहां 40 बच्चों को 30-30 हजार के चेक वितरित किए गए. इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ ने कहा कि योग का अभ्यास समाज को न केवल स्वस्थ बनाता है, बल्कि आंतरिक शांति और पर्यावरणीय चेतना का संदेश भी देता है. उन्होंने नगर निगम ग्रेटर की संस्कृति स्मारिका नवोन्मेष और कॉफी टेबल बुक मेरा जयपुर ग्रेटर का विमोचन करते हुए कहा कि ये दस्तावेज शहर के विकास, अभियानों और नवाचारों की प्रेरणादायक झलक पेश करते हैं. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)