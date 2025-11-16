ETV Bharat / state

दुनिया का एकमात्र 'प्राण-प्रतिष्ठित' शहर, जिसकी नींव अश्वमेध यज्ञ और वैदिक वास्तु पर रखी गई

जयपुर दुनिया का एकमात्र शहर माना जाता है, जिसकी स्थापना चुने-पत्थर या इंजीनियरिंग आधारित प्लानिंग से नहीं, बल्कि प्राण-प्रतिष्ठा के आधार पर हुई. देखिए रिपोर्ट...

Jaipur City Foundation
जयपुर शहर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 8:51 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जब दुनिया के शहर युद्धों, आवश्यकताओं या व्यापार के आधार पर खड़े किए जा रहे थे, तब भारत में एक ऐसा शहर बसाया जा रहा था, जिसकी स्थापना सिर्फ पत्थरों या चुने से नहीं, बल्कि प्राण-प्रतिष्ठा, अश्वमेध यज्ञ और वैदिक वास्तु सिद्धांतों के साथ की गई. ये शहर था- जयपुर, जिसे आज दुनिया वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, पिंक सिटी और अपरा काशी के रूप में भी जानती है.

दुनिया का एकमात्र 'प्राण-प्रतिष्ठित शहर': जयपुर दुनिया का एकमात्र शहर माना जाता है, जिसकी स्थापना केवल चुने-पत्थर या इंजीनियरिंग आधारित प्लानिंग से नहीं, बल्कि प्राण-प्रतिष्ठा, अश्वमेध यज्ञ और पूर्ण वैदिक विधि-विधान के आधार पर हुई. वास्तु और ज्योतिष विशेषज्ञ विनोद शास्त्री बताते हैं कि जयपुर एक ऐसा शहर था, जिसे धार्मिक, आध्यात्मिक, खगोलिक और वैज्ञानिक सभी सिद्धांतों के समन्वय से खड़ा किया गया. ये शहर पत्थरों से नहीं, बल्कि 'संस्कार' से निर्मित हुआ.

दुनिया का एकमात्र 'प्राण-प्रतिष्ठित' शहर जयपुर (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- 297 साल का हुआ जयपुर, ब्रह्मांड की परिकल्पना पर बसाया गया था शहर, वास्तु कला और आध्यात्म का अनूठा उदाहरण

जयसिंह द्वितीय की दूरदृष्टि और वैदिक नगर-योजना: महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय खुद खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और वास्तुविद थे. उनकी दृष्टि केवल एक राजधानी बसाने की नहीं, बल्कि एक ऐसे अनंतकालीन नगर की थी जो सैन्य, धार्मिक, खगोल और वास्तु सभी दृष्टियों से आदर्श हो. उन्होंने देशभर के विद्वानों, प्रतिष्ठित पंडितों और खगोलवेत्ताओं को आमंत्रित किया और आमेर के दक्षिण में ऐसा स्थान चुना जो तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा था, जिसे प्राकृतिक और खगोलीय संतुलन दोनों दृष्टियों से अत्यंत शुभ माना गया.

प्राण-प्रतिष्ठित शहर
प्राण-प्रतिष्ठित शहर (ETV Bharat GFX)

वैदिक और वैज्ञानिक आधार पर निर्माण: ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री ने बताया कि उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ियां अभिजित नक्षत्र का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए यहां विद्वानों की बस्ती ब्रह्मपुरी बसाई गई. पूर्व दिशा में जलाशय था, जो वास्तु के अनुसार ईशान कोण में अत्यंत शुभ होता है. इसी जलाशय को संरक्षित कर जल महल और मानसागर का विकास हुआ. दक्षिण में मोती डूंगरी पर्वत मेरु रूप में स्थित था और दाईं ओर की ये दिशा मंगल, शुक्र और राहु के प्रभाव क्षेत्र के रूप में नगर के शासन, सुरक्षा और विकास के लिए उपयुक्त मानी गई. इस तरह पूरे नगर का स्थान-निर्धारण वैदिक और वैज्ञानिक दोनों आधारों पर किया गया.

दुनिया का एकमात्र 'प्राण-प्रतिष्ठित' शहर
1727 में हुआ था परकोटे का निर्माण (ETV Bharat GFX)

चैत्र शुक्ल द्वितीया को 'भूमि पूजन': जयपुर की नींव का सबसे अद्भुत अध्याय वो है, जब चैत्र शुक्ल द्वितीया, संवत 1782 को भूमि पूजन कराया गया. ये दिन वैदिक दृष्टि से वर्ष का सबसे शुभ काल माना जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा संतुलित होती है. भूमि पूजन के बाद जिस प्रकार नगर स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ी, वो किसी भी प्राचीन भारतीय नगर में देखने को नहीं मिलती. जयपुर की स्थापना से पहले अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया. खास बात ये रही कि यज्ञशाला के भीतर बनी बावड़ी में जल की जगह घी भरा गया और उसी के माध्यम से अनुष्ठान संपन्न किया गया. हजारों ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों ने इसमें भाग लिया. यही कारण है कि इसे 'प्राण-प्रतिष्ठित शहर' कहा जाता है.

इसे भी पढ़ें- कैसे यहां के हुक्मरानों ने निकाला पेयजल समस्या का तोड़ ? जानें गुलाबी शहर के राजधानी बनने की दास्तां

द्वारों, चौकों और मार्गों पर देव-ऊर्जा: अश्वमेध यज्ञ के दौरान गढ़ गणेश को नगर के विघ्न-निवारण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया. नगर के चारों दिशाओं पर देव-ऊर्जा विराजमान की गई. गढ़ गणेश उत्तर-पूर्व दिशा का ऊर्जा-संरक्षक बने. नगर के द्वारों, चौकों और मार्गों पर देव-प्रतिष्ठा की गई. वर्तमान बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और रामगंज चौपड़ को भी क्रमशः महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के यंत्र स्थापित कर विशेष अनुष्ठान किए गए. यही वजह है कि आज भी ये चौपड़े व्यापार, कला, संस्कृति और जन-जीवन के सबसे सक्रिय केंद्र बने हुए हैं.

दुनिया का एकमात्र 'प्राण-प्रतिष्ठित' शहर
दुनिया का एकमात्र 'प्राण-प्रतिष्ठित' शहर जयपुर (ETV Bharat Jaipur)

ब्रह्मस्थान के केन्द्र में शासन, विद्या और सुरक्षा: बतौर वास्तुविद विनोद शास्त्री ने बताया कि वास्तु सिद्धांतों के अनुसार नगर का केंद्र 'ब्रह्मस्थान' कहलाता है, जहां शांति, प्रतिष्ठा और शासन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है. इसी ब्रह्मस्थान के समीप राजा का निवास चंद्र महल निर्मित किया गया. उसके आसपास तोपशाला, अश्वशाला, शस्त्रागार और शास्त्रागार स्थापित किए गए, ताकि शासन शक्ति, रक्षा व्यवस्था और विद्वानों की ऊर्जा एक-दूसरे के करीब रहकर नगर को संतुलित रख सके.

इसे भी पढ़ें- भोर बनारस, प्रयाग दोपहरी, शाम अवध और बुंदेलखंडी रात को समेटने वाला 295 साल का जवां जयपुर

नौ चौकड़ियों वाले 'नवग्रह सिद्धांत' की योजना: पुराने शहर की संरचना आज भी अपने आप में अद्वितीय है. नौ ग्रहों की नौ चौकड़ियों के सिद्धांत पर यहां घरों और बाजारों का निर्माण हुआ. कुछ भवन वर्गाकार, कुछ आयताकार और कुछ वृत्ताकार बनाए गए, ताकि प्रत्येक ग्रह से संबंधित ऊर्जा दिशाओं में संतुलित रहे. शहर की नींव के नीचे श्री यंत्र, बीसा यंत्र और पंद्रह यंत्र स्थापित किए गए थे. नगर ही नहीं भवनों का निर्माण करते समय भी यहां वास्तु का ध्यान रखा गया. ये नगर के स्थायित्व, समृद्धि और सुरक्षा का आधार माना गया.

दुनिया का एकमात्र 'प्राण-प्रतिष्ठित' शहर
जयपुर शहर (ETV Bharat Jaipur)

तीन शताब्दियों बाद भी जागृत है वैदिक ऊर्जा: तीन शताब्दियों बाद भी जयपुर वैदिक नगर-वास्तु का जीवित उदाहरण है. ये शहर आज स्मार्ट सिटी है, आधुनिक पर्यटन राजधानी है, विश्व धरोहर है, लेकिन इसकी आत्मा अब भी उसी वैदिक ऊर्जा से स्पंदित होती है, जिसकी स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी. विनोद शास्त्री कहते हैं कि जयपुर सिर्फ बनाया नहीं गया था, इसे जागृत किया गया था. यही कारण है कि ये आज भी दुनिया में अपनी तरह का अकेला, अनोखा और अद्वितीय शहर है. एक ऐसा शहर जो आधुनिकता के शिखर पर है, लेकिन जिसकी नींव वैदिक ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ और दिशाओं पर टिकी हुई है.

इसे भी पढ़ें- UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई 'गुलाबी नगरी' के अलग-अलग रूप

TAGGED:

PRAN PRATISHTHA CEREMONY
वास्तु प्राण प्रतिष्ठा
WORLD HERITAGE CITY
FOCUS ON ARCHITECTURE
JAIPUR CITY FOUNDATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'नौगाम धमाका मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हुआ', हादसे से गवाह ने बताई भयावह दास्तां

SIR के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए गए: EC

IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले 81 खिलाड़ी रिलीज, KKR ने आंद्र रसेल को छोड़कर चौंकाया

रोजाना सिर्फ इस एक सब्जी को खाने से घट सकता है वजन, जानें कैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.