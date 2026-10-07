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वन्यजीव सप्ताह 2026: झालाना और नाहरगढ़ में बच्चों ने किया भ्रमण, पेंटिंग्स के जरिए दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश

बच्चों ने वन्यजीवों के बारे में जाना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: वन्यजीव सप्ताह के दौरान अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से आमजन को वन और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है. विद्यार्थियों को वन क्षेत्रों का भ्रमण करवाकर वन्यजीवों के बारे में जानकारी दी जा रही है. विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवों के बारे में बताकर लोगों को उनके संरक्षण के प्रति प्रेरित किया जा रहा है. इसके साथ ही विभिन्न वन क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ और स्वस्थ वन पर्यावरण का संदेश दिया गया. जयपुर चिड़ियाघर में विद्यार्थियों ने पेंटिंग्स बनाकर वन्यजीव संरक्षण का संदेश दिया. छात्रों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.