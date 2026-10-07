वन्यजीव सप्ताह 2026: झालाना और नाहरगढ़ में बच्चों ने किया भ्रमण, पेंटिंग्स के जरिए दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश
वन्यजीव सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और भ्रमण कार्यक्रमों के जरिए वन्यजीव व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है.
Published : October 7, 2026 at 5:42 PM IST
जयपुर: वन्यजीव सप्ताह के दौरान अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से आमजन को वन और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है. विद्यार्थियों को वन क्षेत्रों का भ्रमण करवाकर वन्यजीवों के बारे में जानकारी दी जा रही है. विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवों के बारे में बताकर लोगों को उनके संरक्षण के प्रति प्रेरित किया जा रहा है. इसके साथ ही विभिन्न वन क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ और स्वस्थ वन पर्यावरण का संदेश दिया गया. जयपुर चिड़ियाघर में विद्यार्थियों ने पेंटिंग्स बनाकर वन्यजीव संरक्षण का संदेश दिया. छात्रों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.
एसीएफ योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रदेश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 72वां वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है. वन्यजीव सप्ताह के दौरान आमजन को वन और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है. इसके लिए रोजाना अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. स्कूली बच्चों को झालाना सफारी में बुलाकर तेंदुओं के बारे में जानकारी दी गई है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भी विद्यार्थियों को भ्रमण करवाया गया. यहां वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताकर बच्चों को उनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें जानवरों के व्यवहार और उनकी प्रकृति के बारे में भी समझाया गया. पेंटिंग और निबंध जैसी प्रतियोगिताओं में भी 'वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन' पर आधारित विषय रखा गया, ताकि बच्चों को वन्यजीवों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके.
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आमजन को वन्यजीव संरक्षण से जोड़ने का प्रयास: योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को झालाना लेपर्ड रिजर्व, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, हाथी गांव और जयपुर चिड़ियाघर समेत विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करवाया गया. इस भ्रमण के माध्यम से उन्हें वन्यजीवों, जैव विविधता, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई. वन्यजीव सप्ताह 2026 के माध्यम से वन विभाग द्वारा विद्यार्थियों, युवाओं और आमजन को वन्यजीव संरक्षण से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है.
मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व और तेंदुआ संरक्षण पर विशेष फोकस: वन्यजीव सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, स्वच्छता अभियान और विद्यार्थियों की सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. जयपुर चिड़ियाघर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ अभ्यारण्य और झालाना-आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व सहित विभिन्न वन क्षेत्रों में वन्यजीवों से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस बार वन्यजीव सप्ताह के दौरान मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व और तेंदुआ संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है.
विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन: वन्यजीव सप्ताह के दौरान निबंध, लेखन, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, वन्यजीव चित्र पहचान प्रतियोगिता, स्वच्छता अभियान, लघु नाटक और लघु फिल्म समेत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसके अलावा विद्यार्थियों और युवाओं के लिए रचनात्मक प्रतियोगिताएं जैसे चित्रकला, वॉल पेंटिंग, फेस पेंटिंग, रंगोली, निबंध लेखन, भाषण, क्विज़, पोस्टर मेकिंग और क्ले मॉडलिंग भी आयोजित की गईं. समापन समारोह के अवसर पर इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा.
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