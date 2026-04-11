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जयपुर के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने बनाया 'वातानुकूलित रेस्क्यू बॉक्स', अब सुरक्षित होगा सांपों का रेस्क्यू

सांपों के रेस्क्यू के लिए जयपुर के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने एक हाई-टेक बॉक्स बनाया है. पढ़िए आदित्य आत्रेय की रिपोर्ट...

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने बनाया 'वातानुकूलित रेस्क्यू बॉक्स'
वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने बनाया 'वातानुकूलित रेस्क्यू बॉक्स' (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 7:01 AM IST

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जयपुर : सांपों के रेस्क्यू का तरीका अब और अधिक सुरक्षित और वैज्ञानिक बनने जा रहा है. जयपुर के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट रोहित गंगवाल की ओर से तैयार किया गया एक खास वातानुकूलित रेस्क्यू बॉक्स न सिर्फ सांपों को बल्कि रेस्क्यू करने वाली टीम को भी सुरक्षित रखेगा. रोहित गंगवाल का कहना है कि अब तक सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ने के लिए प्लास्टिक के कट्टों या बोरियों का इस्तेमाल किया जाता था.

कई बार सांपों की हो जाती है मौत : उन्होंने बताया कि इन पारंपरिक तरीकों में कई गंभीर खामियां थीं. बोरियों में पर्याप्त हवा नहीं पहुंचती थी. तापमान नियंत्रित नहीं रहता था और तेज धूप में अंदर का तापमान बेहद बढ़ जाता था. ऐसे में कई बार सांप घायल हो जाते थे. कुछ मामलों में उनकी मौत तक हो जाती थी. इसके अलावा रेस्क्यू करने वाले लोगों के लिए भी यह तरीका जोखिम भरा साबित होता था.

सांपों का रेस्क्यू अब सुरक्षित (ETV Bharat Jaipur)

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बॉक्स की खासियत
बॉक्स की खासियत (ETV Bharat GFX)

ये सुविधा बॉक्स में : इन समस्याओं को देखते हुए रोहित गंगवाल ने एक आधुनिक बॉक्स तैयार किया है. इसमें तीन महत्वपूर्ण पहलुओं का खास ध्यान रखा गया है, जिसमें वेंटिलेशन, तापमान नियंत्रण और अंदर हल्का अंधेरा शामिल हैं. इस बॉक्स को वातनूकलित बनाया गया है, जिससे तापमान संतुलित बना रहता है. साथ ही इसमें पर्याप्त वेंटिलेशन दिया गया है, जिससे सांप को ताजी हवा मिलती रहती है. बॉक्स के अंदर हल्का अंधेरा रखने से सांप तनाव में नहीं आता और शांत रहता है, जिससे उसकी सुरक्षा और भी बढ़ जाती है.

पहले क्या थी दिक्कतें
पहले क्या थी दिक्कतें (ETV Bharat GFX)

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सांपों को सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी के बॉक्स
सांपों को सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी के बॉक्स (ETV Bharat Jaipur)

स्नेक रेस्क्यूअर को दिया जाएगा : राजस्थान में इस समय लगभग 200 से 250 स्नेक रेस्क्यूअर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. ये लोग रोजाना अलग-अलग इलाकों से सांपों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगलों में छोड़ते हैं. पुराने तरीकों के कारण उन्हें रेस्क्यू करने के बाद जंगल में छोड़ने तक कई बार जोखिम उठाना पड़ता था. ऐसे में यह नया एसी रेस्क्यू बॉक्स उनके लिए सहारा साबित हो सकता है.

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एक बॉक्स बनाने के लिए 3500 की लागत
एक बॉक्स बनाने के लिए 3500 की लागत (ETV Bharat Jaipur)

अन्य जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा सकेगा : रोहित गंगवाल के अनुसार एक बॉक्स को बनाने में 3500 रुपए की लागत आई है. जो रेस्क्यूअर इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं है, उन्हें यह बॉक्स निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. इससे रेस्क्यू करने वाली टीम भी सुरक्षित रहेगी और सांप बिना किसी चोट या नुकसान के अपने प्राकृतिक आवास तक पहुंच सकेंगे. इसके अलावा रोहित ने छोटे मेमल्स को रेस्क्यू करने के लिए भी ये बॉक्स तैयार किए है. रोहित गंगवाल इस बॉक्स को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि इसे हर जिले में आसानी से उपलब्ध कराया जा सके और वन्यजीव संरक्षण के इस प्रयास को और मजबूती मिल सके.

इसमें अन्य छोटे जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा सकेगा
इसमें अन्य छोटे जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा सकेगा (ETV Bharat Jaipur)

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