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ऑपरेशन चौकस: WhatsApp हेल्पलाइन पर नशे और अवैध शराब की शिकायतें ज्यादा, पुलिस ने आठ जगह लिया एक्शन

जयपुर पश्चिम जिले ने शुरू की खास मुहिम. वाट्सएप नंबर 7300012212 पर करें शिकायत. WhatsApp से संपर्क करें

Poster for Operation Chaukas
ऑपरेशन चौकस का पोस्टर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 6:40 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजस्थान के जयपुर पश्चिम जिले में पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन चौकस के नाम से खास मुहिम शुरू की. इसके तहत एक वाट्सएप नंबर जारी किया गया. इस पर आमजन किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना दे सकते हैं. इस नंबर पर मिलने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग खुद डीसीपी कर रहे हैं. उनके ऑफिस से एक अवैध गतिविधि से जुड़ी जानकारी और लोकेशन संबंधित थाने को भेजा जाता है. खास बात है कि सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि इस मुहिम के तहत आठ कार्रवाइयां की गई हैं. इनमें ज्यादा मामले नशे और अवैध शराब से जुड़े हैं.

डीसीपी खुद कर रहे मॉनिटरिंग: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने रविवार को बताया कि जयपुर पश्चिम जिले में ऑपरेशन चौकस चलाकर एक वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. आमजन वाट्सएप नंबर 7300012212 पर किसी भी प्रकार की अवैध या अनैतिक गतिविधि की जानकारी दे सकते है. इसमें वॉइस मैसेज, मैसेज के साथ ही फोटो या लोकेशन के साथ गलत काम की जानकारी आम आदमी पुलिस तक पहुंचा सकता है. वे खुद और उनके ऑफिस की गोपनीय शाखा का एक जवान इन शिकायतों की मॉनिटरिंग करते है.

अभियान की जानकारी देते डीसीपी... (ETV Bharat Jaipur)

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बिना पहचान उजागर किए शिकायत: उनका कहना था कि कोई भी शिकायत मिलने पर अवैध गतिविधि या गलत काम की जानकारी संबंधित थाने को भेजकर कार्रवाई के लिए कहा जाता है. आमतौर पर ऐसे असामाजिक तत्व शिकायत करने वालों से रंजिश रखने लगते है. ऐसे में थाना पुलिस को भी शिकायतकर्ता की पहचान उजागर नहीं की जाती है. इससे शिकायतकर्ता निश्चिंत होकर गलत काम या अवैध गतिविधि की जानकारी पुलिस तक पहुंचा सकता है.

अवैध जमावड़े पर लिया एक्शन: उन्होंने बताया कि चौमूं में इसी प्रकार की एक शिकायत पर अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया. वह झुंझुनू जिले का रहने वाला है और फिलहाल, जैतपुरा में किराए के मकान में रहता है. उससे अवैध देशी शराब जब्त की है. वैशाली नगर में अवैध जमावड़े से जुड़ी शिकायत पर एमवी एक्ट और पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई है. हरमाड़ा थाना इलाके में रात 8 बजे बाद शराब बिकने की सूचना पर आबकारी विभाग को जानकारी दी गई.

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गांजा बेचने का आरोपी पकड़ा: उन्होंने बताया, झोटवाड़ा में अवैध जमावड़े से संबंधित सूचना के आधार पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. वहीं, सदर थाना इलाके के हटवाड़ा तिराहे पर अवैध रूप से नशे की बिक्री और आमजन को परेशान किए जाने की सूचना पर तस्दीक में अवैध रूप से गांजा बेचे जाने की बात सामने आई. इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर गांजा जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया. नशेड़ियों द्वारा आमजन को परेशान करने की शिकायत पर पांच लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

अवैध रूप से शराब बेचने पर एक्शन: उनका कहना था कि मुरलीपुरा के शेखावाटी नगर में अवैध गतिविधि की सूचना पर अवैध रूप से शराब बेचने का मामला दर्ज कर कोमल सांसी को गिरफ्तार किया गया. उससे देशी शराब जब्त की है. बगरू में अवैध रूप से शराब की बिक्री की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया. झुंड (बगरू) निवासी जयराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से देशी शराब जब्त की है. इसके साथ ही झोटवाड़ा में अवैध रूप से शराब बिक्री की शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पप्पूराम मालावत को गिरफ्तार कर अवैध शराब जब्त की. उनका कहना है कि इस अभियान का मकसद आमजन को साथ लेकर बदमाशों पर प्रभावी रूप से शिकंजा कसना है.

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