नववर्ष पर सजे-धजे हाथियों ने आमेर किले पर सैलानियों का किया शाही स्वागत, गुलाबी नगरी पर्यटकों से गुलजार

पर्यटकों के स्वागत में तैयार सजे धजे हाथी ( Etv Bharat Jaipur )