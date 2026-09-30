ETV Bharat / state

विरासत पर संकट : हाईकोर्ट की चिंता पर सांसद बोलीं- अतिक्रमण हटाकर लौटाएंगे पुराना वैभव

जयपुर के परकोटे की संरक्षण स्थिति पर अपडेटेड रिपोर्ट 1 दिसंबर 2026 तक वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को देनी है.

JAIPUR UNESCO WORLD HERITAGE SITE
परकोटे की विरासत हो रही बदरंग (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 5:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पिंक सिटी की ऐतिहासिक पहचान और विश्व विरासत दर्जे को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने परकोटे में अवैध निर्माण, अनाधिकृत बदलाव और अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि यदि समय रहते संरक्षण के प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो शहर के UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दर्जे पर असर पड़ सकता है. हाईकोर्ट के आदेश में जयपुर की वैश्विक पहचान और विरासत संरक्षण को लेकर जताई गई चिंता के बाद अब जयपुर शहर सांसद ने अतिक्रमण हटाकर पुराना वैभव लौटाने का दावा किया है.

जयपुर की ऐतिहासिक वॉल्ड सिटी को वर्ष 2019 में UNESCO की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था. इसकी पहचान 18वीं सदी की ग्रिड आधारित शहर की योजना, चौपड़, चौकड़ी, शहर की दीवार और दरवाजे, बाजारों के स्वरूप, हवेलियों, मंदिरों और ऐतिहासिक भवनों से जुड़ी है. UNESCO के दस्तावेजों में भी अनाधिकृत नए निर्माण और पुराने भवनों में बदलाव को संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों में शामिल किया गया है.

UNESCO की 2023 की निर्णय प्रक्रिया में भी जयपुर के स्पेशल एरिया हेरिटेज प्लान, हेरिटेज इन्वेंट्री, भवनों में बदलाव, ध्वस्तीकरण पर नियंत्रण और हेरिटेज सेल की क्षमता मजबूत करने की जरूरत बताई गई थी. वहीं, 2025 के निर्णय में विश्व धरोहर क्षेत्र के अंदर ऐतिहासिक मकानों के ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए आगे की कार्रवाई और संरक्षण व्यवस्था की जानकारी मांगी गई.

जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा (ETV Bharat File Photo)

पढ़ें: पिंक सिटी का ‘यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी’ दर्जा बचाने के लिए हाईकोर्ट ने मांगी कार्य योजना

सांसद बोलीं- अतिक्रमण हटाकर लौटाएंगे गुलाबी स्वरूप: जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि जिस स्वरूप के आधार पर जयपुर को UNESCO की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, उस स्वरूप को बनाए रखना जरूरी है. इसके लिए शहर में हुए छोटे बड़े अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां जरूरत होगी, वहां नोटिस दिए जाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई होगी.

जयपुर की पहचान गुलाबी नगरी के रूप में है, इसलिए शहर के रंग रोगन और फसाड को भी उसी ऐतिहासिक स्वरूप में लाने की दिशा में काम करने की उन्होंने बात कही. साथ ही कहा कि बाजारों के बरामदों में हुए अतिक्रमण हटाकर उन्हें भी पुराने स्वरूप में लाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जयपुर जब 300वें वर्ष में कदम रखे तो आधुनिकता के साथ वो ऐतिहासिक पहचान भी बरकरार रखेंगे, जिसके लिए दुनिया उसे जानती है.

JAIPUR UNESCO WORLD HERITAGE SITE
अतिक्रमण से अटे जयपुर के बरामदे (ETV Bharat File Photo)

तालकटोरा के मेंटेनेंस पर भी सवाल: सांसद मंजू शर्मा ने हाल ही में तालकटोरा और पौंड्रिक उद्यान का दौरा भी किया. उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्यों का उचित रखरखाव नहीं हो पाया है. तालकटोरा में पहले रंगीन फव्वारे, बोटिंग और लाइटिंग जैसी सुविधाएं लोगों को आकर्षित करती थीं, लेकिन अब यहां अपेक्षित रखरखाव नहीं दिखाई देता. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो काम हुआ जो पैसा खर्च हुआ, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, जबकि ये जयपुर की धरोहर है. उन्होंने कहा कि तालकटोरा को दोबारा विकसित कर लाइटिंग, फव्वारे और बोटिंग जैसी सुविधाएं शुरू करने की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि ये जयपुरवासियों के साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सके.

JAIPUR UNESCO WORLD HERITAGE SITE
शहर का दौरा करती सांसद और महापौर (फाइल) (ETV Bharat File Photo)

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड हेरिटेज केवलादेव के अस्तित्व पर संकट! नहीं मिला 550 एमसीएफटी पानी तो उजड़ जाएगा पक्षियों का स्वर्ग

पौंड्रिक उद्यान में टूटी टाइल्स और फव्वारे: सांसद ने पौंड्रिक उद्यान की स्थिति पर भी चिंता जताई. उनके अनुसार कभी कचरे से भरे इस क्षेत्र को विकसित कर सुंदर उद्यान का स्वरूप दिया गया था, लेकिन अब रखरखाव के अभाव में कई जगह टाइल्स टूट गई हैं, ट्रैक उखड़ रहे हैं और फव्वारे खराब हैं. टूटे हुए झूले भी हटाए गए हैं. उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किया गया था, इसलिए इसके रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. इसके साथ ही गणगौरी अस्पताल एक्सटेंशन, चौगान स्टेडियम सहित स्मार्ट सिटी से जुड़े अन्य लंबित कार्यों की भी अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी और उन्हें जल्द पूरा कराने का प्रयास होगा.

UNESCO को 1 दिसंबर को सौंपनी है रिपोर्ट: बहरहाल, परकोटे की संरक्षण स्थिति पर अपडेटेड रिपोर्ट 1 दिसंबर 2026 तक वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को देनी है. ऐसे में हाईकोर्ट की चिंता और UNESCO की लगातार निगरानी के बीच अब जयपुर में अतिक्रमण, अवैध निर्माण, पुराने भवनों में बदलाव और सार्वजनिक विरासत स्थलों के रखरखाव पर प्रशासन की कार्रवाई अहम होगी.

यह भी पढ़ेंः हाईकोर्ट के फैसलेः 22 गोदाम से बी टू बाईपास के 310 अतिक्रमणों को तीन माह में हटाए जेडीए, पुराने कानून के तहत कार्रवाई पर रोक

TAGGED:

RAJASTHAN HIGH COURT CONCERN
ENCROACHMENT WALLED CITY JAIPUR
JAIPUR SMART CITY PROJECT
MP MANJU SHARMA
JAIPUR UNESCO WORLD HERITAGE SITE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.