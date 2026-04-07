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बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बिना राज्यपाल की विशेष मंजूरी पर स्किल यूनिवर्सिटी बांटेगी डिग्रियां, 556 छात्रों को मिलेगी उपाधि

राजधानी के बिड़ला ऑडिटोरियम में 22 अप्रैल को विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित होगा.

Jaipur Vishwakarma Skill University
विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी बांटेगी डिग्रियां (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 7:53 PM IST

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जयपुर: बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन नहीं होने के बावजूद विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है. समय पर डिग्री वितरण सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुलाधिपति राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े से विशेष अनुमोदन प्राप्त किया, जिसके बाद दीक्षांत समारोह का रास्ता साफ हुआ.

विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में 22 अप्रैल को कुल 556 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 189 स्नातकोत्तर और 367 स्नातक शामिल हैं. खास बात ये है कि विश्वविद्यालय में अभी तक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन नहीं हो पाया है. बावजूद इसके, छात्रों को समय पर डिग्री देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

डॉ. देवस्वरूप ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस स्थिति को देखते हुए राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े से विशेष अनुमोदन का निवेदन किया था. राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए डिग्रियों के वितरण का रास्ता साफ किया है. इस समय विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. देवस्वरूप ने बताया कि किसी भी छात्र के लिए समय पर डिग्री मिलना और एकेडमिक सपोर्ट बेहद जरूरी है. इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है.

मंच पर 250 छात्रों को मिलेगी डिग्री : उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह के दौरान करीब 250 छात्रों को मंच पर बुलाकर डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जबकि बाकी छात्रों को औपचारिक रूप से उपाधि प्रदान की जाएगी. समारोह में राज्यपाल के साथ मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग) भी समारोह में मौजूद रहेंगे. साथ ही एकेडमिक काउंसिल के सदस्य और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे.

पढ़ें : हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रा का बयान वायरल, कुलगुरू बोले- ये निंदनीय कृत्य

2018 में शुरू हुआ था सत्र : विश्वविद्यालय ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र जुलाई 2018 में शुरू किया था. इससे पहले एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा चुका है और अब दूसरा समारोह होने जा रहा है. विश्वविद्यालय कुलगुरु ने कहा कि शुरुआती वर्षों में विभिन्न कारणों से संस्थान अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका, लेकिन अब इसे नया मूवमेंट देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. विश्वविद्यालय की प्राथमिकता छात्रों को समय पर डिग्री उपलब्ध कराना और उन्हें बेहतर एकेडमिक सहयोग देना है. यही कारण है कि प्रशासनिक बाधाओं के बावजूद दीक्षांत समारोह का आयोजन सुनिश्चित किया गया है.

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