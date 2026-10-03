एनजीटी के खाली करने के आदेश से विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप, सड़कों पर उतरने को तैयार कारोबारी
एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता का कहा-30 दिन में खाली कराने के आदेश से इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी.
Published : October 3, 2026 at 5:37 PM IST
जयपुर: विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया की 63 औद्योगिक इकाइयों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसे करीब 70 साल पहले रीको ने बसाया था और उस समय यह एशिया का सबसे बड़ा एमएसएमई इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था. कारोबारियों का कहना है कि रीको की लापरवाही से बीड़ पापड़ स्थित खसरा नंबर 7/2 की 2.9087 हेक्टेयर भूमि पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इलाका खाली करने के आदेश दिए हैं, ऐसे में सरकार ने बात नहीं सुनी तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे.
30 दिन में खाली कराने का आदेश: विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता का कहा कि उद्यमियों ने रीको से आवंटित भूखंडों पर भारी निवेश किया है और बैंकों से लोन लिया है, ऐसे में 30 दिन में खाली कराने के आदेश से इंडस्ट्री बंद हो जाएगी. करीब 70 साल पहले रीको ने करीब 572 बीघा जमीन आवंटित कर उद्योग बसाए थे, अब उसी जमीन को वन भूमि बताते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से करोड़ों का निवेश, हजारों श्रमिकों का रोजगार और बैंकों का पैसा दांव पर लग गया है.
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सरकार ने सुध नहीं ली तो सड़कों पर उतरेंगे व्यापारी: विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सोमानी का कहना है कि इस संबंध में सरकार से वार्ता तो हुई, लेकिन अब तक किसी प्रतिनिधि ने डरे हुए व्यापारियों को संभाला तक नहीं, ऐसे में जरूरत पड़ी तो व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे. व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने रीको की प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड पर भरोसा कर उद्योग स्थापित किए हैं, इसलिए आवंटन में कमी का खामियाजा वे नहीं भुगतेंगे और बेदखल हुए तो सड़क पर आ जाएंगे.
वन विभाग को वैकल्पिक भूमि दें, कार्रवाई पर रोक लगे: कारोबारी अरुण अग्रवाल का कहा कि सरकार एनजीटी के आदेश के बाद खसरा नंबर 7/2 की स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि उद्यमियों ने रीको की प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड पर भरोसा कर निवेश किया है. रिकॉर्ड की कमी की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जानी चाहिए. व्यापारियों ने मांग की है कि वन विभाग को वैकल्पिक वन भूमि दी जाए और न्यायिक स्थिति स्पष्ट होने तक बेदखली, सीलिंग या ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई न हो.
एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे: मामले को लेकर रीको एमडी सुरेश कुमार ओला का कहा कि जयपुर कलेक्टर और वन विभाग से बात की जा रही है. एनजीटी के आदेश के खिलाफ विधिक राय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील और एनजीटी में रिव्यू पिटीशन दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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