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एनजीटी के खाली करने के आदेश से विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप, सड़कों पर उतरने को तैयार कारोबारी

विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया की 63 औद्योगिक इकाइयों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसे करीब 70 साल पहले रीको ने बसाया था और उस समय यह एशिया का सबसे बड़ा एमएसएमई इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था. कारोबारियों का कहना है कि रीको की लापरवाही से बीड़ पापड़ स्थित खसरा नंबर 7/2 की 2.9087 हेक्टेयर भूमि पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इलाका खाली करने के आदेश दिए हैं, ऐसे में सरकार ने बात नहीं सुनी तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे.

30 दिन में खाली कराने का आदेश: विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता का कहा कि उद्यमियों ने रीको से आवंटित भूखंडों पर भारी निवेश किया है और बैंकों से लोन लिया है, ऐसे में 30 दिन में खाली कराने के आदेश से इंडस्ट्री बंद हो जाएगी. करीब 70 साल पहले रीको ने करीब 572 बीघा जमीन आवंटित कर उद्योग बसाए थे, अब उसी जमीन को वन भूमि बताते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से करोड़ों का निवेश, हजारों श्रमिकों का रोजगार और बैंकों का पैसा दांव पर लग गया है. पढ़ें: Shudh Ke Liye Yudh Abhiyan : विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में 20 हजार लीटर सरसों तेल सीज सरकार ने सुध नहीं ली तो सड़कों पर उतरेंगे व्यापारी: विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सोमानी का कहना है कि इस संबंध में सरकार से वार्ता तो हुई, लेकिन अब तक किसी प्रतिनिधि ने डरे हुए व्यापारियों को संभाला तक नहीं, ऐसे में जरूरत पड़ी तो व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे. व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने रीको की प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड पर भरोसा कर उद्योग स्थापित किए हैं, इसलिए आवंटन में कमी का खामियाजा वे नहीं भुगतेंगे और बेदखल हुए तो सड़क पर आ जाएंगे.