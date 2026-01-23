विंटेज कार ड्राइव: 1922 की ऑस्टिन चेमी कार, बैटरी से नहीं मैग्नेटो से होती है स्टार्ट, इंग्लैंड से आते हैं पार्ट्स
जयपुर विंटेज कार ड्राइव में देश की सबसे पुरानी ऑस्टिन चेमी विंटेज कार भी प्रदर्शित की जाएगी.
Published : January 23, 2026 at 8:54 PM IST
जयपुर: राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब जयपुर की ओर से 27वीं विंटेज और क्लासिक कार एग्जीबिशन 24 जनवरी से शुरू होगी. इस एग्जीबिशन में 1920 से लेकर 1980 तक की विंटेज और क्लासिक कारों को प्रदर्शित किया जाएगा. यह भारत का सबसे पुराना विंटेज और क्लासिक कार ईवेंट है. इस एग्जीबिशन में 1922 की ऑस्टिन, 1929 बुगाटी, 1957 बेंटली S1, 1950 जगुआर XK 120, 1953 की डॉज और 1973 की पोंटिएक फायरबर्ड शामिल है. इसके अलावा जयपुर के प्रमुख कलेक्टर्स के संग्रह भी प्रदर्शित किए जाएंगे.
राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब द्वारा पहला इवेंट 29 वर्ष पहले 1996 में आयोजित किया गया था. पहला इवेंट खासा कोठी में केवल 10 कारों के साथ आयोजित किया गया था. तब से न केवल कारों की संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि कारों की क्वॉलिटी और रेस्टोरेशन स्टेंडर्ड के साथ एक लंबा सफर तय किया है. इस वर्ष एक बार फिर जयपुर और भारत के अन्य शहरों जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई से 100 से अधिक विंटेज और क्लासिक कारों के आने की उम्मीद है.
1922 की ऑस्टिन: अब्दुल हमीद गनी भी इस एक्जीबिशन में अपनी 1922 मॉडल की ऑस्टिन कार लेकर पहुंचेंगे. अब्दुल हमीद गनी का कहना है कि इस गाड़ी का नंबर धौलपुर 31 है. इस गाड़ी को 1984 में रजिस्टर्ड करवाया गया. ये देश की सबसे पुरानी ऑस्टिन चेमी विंटेज कार है.
1922 मॉडल की विंटेज ऑस्टिन चेमी के फीचर्स:
इंग्लैंड से आते हैं पार्ट्स: अब्दुल हमीद गनी का कहना है कि आमतौर पर इन गाड़ियों को काफी देखरेख की जरूरत होती है. क्योंकि भारत में इन गाड़ियों के पार्ट्स उपलब्ध नहीं होते. यदि कोई पार्ट खराब हो जाए, तो फिर इसे या तो रिपेयर करवाया जाता है या फिर जिस देश में यह कार बनाई गई थी, वहां से मंगवाया जाता है. उनका कहना है कि ऑस्टिन चेमी इंग्लैंड में बनायी जाती थी और अभी भी इस गाड़ी के पार्ट वहां तैयार किए जाते हैं.
अमेरिका से टायर इम्पोर्ट: इस एग्जिबीशन में 1953 की डॉज कार भी प्रदर्शित की जाएगी. इस गाड़ी के ऑनर आदित्य कासलीवाल का कहना है कि यह डॉज कंपनी की गाड़ी है और अमेरिका में इसे बनाया गया है. 1953 की इस गाड़ी में काफी एडवांस फीचर उस समय एड किए गए थे, जो आज की लग्जरी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं.
1953 की डॉज कार के फीचर्स:
आदित्य कासलीवाल का कहना है कि इस गाड़ी के टायर भी काफी खास हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिकन एक टायर निर्माता कंपनी है, जो अभी भी इस गाड़ी के टायर बना रही है. इस गाड़ी के टायर वहीं से इंपोर्ट किए जाते हैं.