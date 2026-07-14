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ये 'बक्सा' नहीं यादों का 'खजाना' है, विनय के पास सुरक्षित है 150 पुराने संदूकों की विरासत, हर बक्से की अलग 'कहानी'

कभी संदूक को ही सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था. आज बताएंगे संदूकों और बक्से की अनोखी दास्तां. पेश है अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट.

POSSESSES A RARE COLLECTION, 150 ANTIQUE CHESTS AND IRON BOXES
विनय शर्मा के पास मौजूद हैं बक्से और संदूकों का खजाना. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 2:42 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 2:48 PM IST

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जयपुरः 80-90 के दशक में अक्सर घरों में लोहे का बक्सा या लकड़ी की संदूक देखने को मिलती थी. ये बक्से और संदूक परिवार की कीमती धरोहरों, रिश्तों, यादों और इतिहास का भरोसेमंद रखवाला होता था. इसमें मां-दादी की शादी की साड़ियां होती थीं, दादा के दस्तावेज, बच्चों की पहली किताबें, गहने और कई अनमोल स्मृतियां सालों तक सुरक्षित विरासत की तरह सहेजी रहती थी. समय बदला तो लोहे के बक्से और लकड़ी की संदूक की जगह मॉड्यूलर फर्नीचर और आधुनिक अलमारियों ने ले ली, लेकिन उनमें कैद कहानियां आज भी जीवित हैं.

इन्हीं कहानियों को टटोलते और विरासत की खासियतों को जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम पहुंच गई जयपुर के आर्टिस्टिक संग्रहकर्ता विनय शर्मा के पास. विनय शर्मा के पास एक-दो नहीं बल्कि करीब 150 पुराने संदूकों का ऐसा संसार बसता है, जो बीते 150 वर्षों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक इतिहास को समेटे हुए हैं.

विनय शर्मा के पास मौजूद हैं बक्से और संदूकों का खजाना. (ETV Bharat jaipur)

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एक पुराने बक्से ने बदल दी जिंदगीः लोहे और लकड़ी का एक साधारण-सा दिखने वाला संदूक... जिसके भीतर बंद थी कई पीढ़ियों की संघर्ष और विरासत. संग्रहकर्ता विनय शर्मा बताते हैं कि उनके संग्रह की शुरुआत किसी बाजार या नीलामी से नहीं, बल्कि अपने ही घर के एक पुराने संदूक से हुई. गांव में उनके परदादा का एक बक्सा वर्षों से बंद रखा था. जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें पुराने दस्तावेज, हस्तलिखित ग्रंथ, पारिवारिक कागजात और कई दुर्लभ वस्तुएं मिलीं. उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पूरा इतिहास उसी संदूक में सांस ले रहा हो. इसी अनुभव ने उनमें पुराने संदूकों और उनसे जुड़ी कहानियों को सहेजने की जिज्ञासा पैदा की. धीरे-धीरे ये शौक एक मिशन बन गया और आज उनके पास देश के अलग-अलग हिस्सों से जुटाए गए करीब 150 दुर्लभ संदूक मौजूद हैं.

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विनय शर्मा के पास है खास संग्रह. (ETV Bharat gfx)

संदूक ही होता था परिवार की बैंक लॉकर और तिजोरी : आज बैंक लॉकर और डिजिटल दस्तावेजों का दौर है, लेकिन कभी संदूक को ही सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था. शादी के गहने, नकदी, जमीन के कागजात, बहुमूल्य कपड़े, धार्मिक ग्रंथ और पीढ़ियों की निशानियां इसी में सालों-साल तक सुरक्षित रखी जाती थीं. विनय शर्मा ने बताया कि उस समय किसी परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाजा उसके संदूक से लगाया जाता था. जिस घर का संदूक भरा रहता था, उसे संपन्न परिवार माना जाता था. गांवों में अक्सर चर्चाएं होती थीं कि अमुक परिवार के संदूक में इतनी साड़ियां हैं, किसी के यहां सोने-चांदी के गहने रखे हैं तो किसी के यहां पीढ़ियों के दस्तावेज सुरक्षित हैं. संदूक सिर्फ एक फर्नीचर नहीं बल्कि परिवार की समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक भी था.

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पुराने संदूकों की खासियत. (ETV Bharat gfx)

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3 इंच से 6 फीट तक... हर आकार का संदूक : विनय शर्मा के संग्रह की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता है. यहां महज तीन इंच का एक नन्हा संदूक भी है, जिसमें छोटी-छोटी चाबियां सुरक्षित रखी जाती थीं ताकि सुरक्षा की एक और परत बनी रहे. वहीं, दूसरी ओर पांच से छह फीट लंबे लकड़ी के संदूक भी मौजूद हैं. ये इतने मजबूत हैं कि आज के मॉड्यूलर फर्नीचर और प्लाईवुड की अलमारियां इनके सामने टिकती नहीं हैं. इनमें मजबूत लकड़ी, मोटे लोहे और उत्कृष्ट हस्तशिल्प का अद्भुत मेल देखने को मिलता है.

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शीशम की लकड़ी से बने पुराने रसूखदारों के संदूक. (ETV Bharat jaipur)

बीकानेर स्टेट का ट्रेजरी बॉक्स भी संग्रह का हिस्सा : संग्रह में कई ऐसे संदूक हैं, जिनका संबंध सीधे इतिहास से जुड़ा है इनमें बीकानेर रियासत का एक विशेष ट्रेजरी संदूक भी शामिल है. इसका उपयोग कभी राजकोष और बहुमूल्य सामान को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता था. इस संदूक का पीतल का मजबूत लॉक, मोटे लोहे के टांके और भारी संरचना उस दौर की इंजीनियरिंग और सुरक्षा व्यवस्था की झलक दिखाते हैं.

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3 इंच का 100 साल से ज्यादा पुराना बक्सा. (ETV Bharat jaipur)

सैनिकों के संदूक, हारमोनियम बॉक्स और हवेलियों की विरासत : विनय के संग्रह में सेना के अधिकारियों की ओर से उपयोग किए जाने वाले मजबूत ट्रैवल ट्रंक भी हैं, जो लगातार यात्राओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे. इसके अलावा हारमोनियम रखने के विशेष संदूक, विभिन्न घरानों के संदूक, धनाढ्य परिवारों के मोटी गेज वाले लोहे के बक्से और सामान्य परिवारों के साधारण संदूक भी मौजूद हैं. इनमें से कई संदूक पुरानी हवेलियों से खरीदे गए, कुछ कबाड़ के भाव मिले और कुछ लोगों ने विरासत बचाने के उद्देश्य से स्वयं सौंप दिए.

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संदूक पर भी होती थी कलाकारी : विनय शर्मा का मानना है कि पुराने संदूक सिर्फ मजबूत नहीं होते थे, बल्कि वे कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण थे. उन पर हाथ से बनाई गई चित्रकारी, लकड़ी की नक्काशी और लोहे की सजावटी कारीगरी होती थी. आज अधिकांश फर्नीचर प्लाई, लैमिनेशन और मशीन आधारित उत्पादन पर निर्भर है. इससे पारंपरिक हस्तकला धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है. उनका मानना है कि कला का ये क्षय समाज की सांस्कृतिक संवेदनशीलता को भी प्रभावित कर रहा है.

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विनय शर्मा के मौजूद हैं संदूकों और बक्से का अनूठा संग्रह. (ETV Bharat jaipur)

150 साल बाद भी सुरक्षित हैं संदूक : इतने पुराने संग्रह को सुरक्षित रखना आसान नहीं है. लकड़ी में दीमक और लोहे में जंग सबसे बड़ी चुनौती होती है. विनय शर्मा बताते हैं कि पुराने समय में रोहिड़ा और शीशम जैसी अच्छी तरह पकी हुई मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें आसानी से कीड़े नहीं लगते थे. वहीं, लोहे के संदूकों की नियमित सफाई की जाती है और समय-समय पर उन पर विशेष लैक्कर कोटिंग की जाती है, जिससे मौसम का असर कम होता है.

अब पुराने संदूक बन रहे हैं रंगों का कैनवास : पुरानी विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए विनय शर्मा हर वर्ष 'रंग मल्हार' कार्यक्रम का आयोजन करते हैं. इसमें कलाकार पुराने संदूकों को कैनवास बनाकर उन पर चित्रकारी करते हैं. इस आयोजन के माध्यम से इंद्रदेव से अच्छी बारिश, खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है. उनका कहना है कि जिस तरह पहले भरा हुआ संदूक परिवार की समृद्धि का प्रतीक होता था, उसी तरह आज अच्छी बारिश पूरे प्रदेश की समृद्धि का आधार है. पुराने संदूकों पर नए रंग भरकर विरासत और प्रकृति दोनों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है.

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आर्मी अधिकारियों के बना लोहे का बक्सा. (ETV Bharat jaipur)

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सिर्फ संग्रह नहीं, इतिहास का जीवंत दस्तावेज : विनय शर्मा का ये संग्रह केवल पुराने बक्सों का ढेर नहीं है. ये भारतीय परिवार व्यवस्था, सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति, हस्तकला, सुरक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दस्तावेज है. हर संदूक अपने भीतर किसी परिवार की खुशियां, संघर्ष, रिश्ते और समय की कहानी समेटे हुए है. आधुनिक जीवनशैली में भले ही संदूकों का उपयोग लगभग खत्म हो गया हो, लेकिन इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में इनकी भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

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बीकानेर रियासत का पुराना संदूक. (ETV Bharat jaipur)
Last Updated : July 14, 2026 at 2:48 PM IST

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