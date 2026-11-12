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Jaipur Murder Case : 7 साल बाद पिता की हत्या का बदला, बेटे ने हिस्ट्रीशीटर को काट डाला...मुख्य आरोपी सहित चार गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में अनीश गोलिया और उसके साथी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में बुधवार रात को सरेराह कुल्हाड़ी से काटकर जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी अनीश गोलिया ने अपने पिता कैलाश गोलिया की साल 2019 में हुई हत्या का बदला लेने के लिए वारदात की साजिश रची.

उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को साथ लेकर बुधवार रात को जोबनेर से जयपुर तक विजय बाजिया का पीछा किया और करधनी थाना इलाके में रावण गेट के पास कैंपर से टक्कर मारकर उसकी लग्जरी गाड़ी को रुकवाया. बचकर भागते समय हमलावरों ने उसपर कुल्हाड़ी से हमला किया और सरेराह कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

डीसीपी प्रशांत किरण ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि जोबनेर निवासी विजय बाजिया की हत्या के मामले में तिबारिया (जयपुर ग्रामीण) निवासी अनीश गोलिया, कमलेश गोलिया, युवराज चौधरी और हिंगोनिया निवासी दिनेश चौधरी उर्फ दीनू को गिरफ्तार किया है. हिस्ट्रीशीटर ने 7 साल पहले की थी पिता की हत्या : अब तक की जांच में सामने आया है कि जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया ने साल 2019 में कैलाश गोलिया की हत्या की थी. उस समय कैलाश का बेटा अनीश करीब 14 साल का था. उस समय शराब के ठेके के विवाद में जोबनेर में शराब के ठेके के पास ही विजय ने कैलाश की हत्या की थी. तब से ही अनीश अपने पिता की हत्या का बदला लेने की फिराक में था. उसने अपने साथियों के साथ पहले भी कई बार विजय की हत्या का प्रयास किया. वह उसे ठिकाने लगाने का मौका देख रहा था. इस वारदात में 7007 का भी नाम आया है. पढ़ें : जयपुर में सरेराह वारदात: बदमाशों ने गाड़ी रोककर जोबनेर के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या की 8 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा : उन्होंने बताया कि हमलावरों ने रावण गेट के पास बुधवार रात करीब 8 बजे कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने अनीश गोलिया की कैंपर से विजय की गाड़ी का पीछा किया और वारदात के बाद कैंपर लेकर मौके से भाग खड़े हुए. पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर तकनीकी आधार पर उनका पीछा किया. आखिरकार सुबह 4 बजे पुलिस ने चार आरोपियों को धर दबोचा और वारदात में इस्तेमाल की गई कैंपर को जब्त कर लिया. पूछताछ में सामने आया है कि अनीश गोलिया और उसके साथियों ने 7007 नाम से गैंग बनाई. हालांकि, पकड़े गए चारों आरोपियों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है.