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जयपुर: समझौते के बहाने बुलाकर दो भाइयों पर चाकू से हमला, 10 दिन पहले पिता बने युवक की मौत

जयपुर: राजधानी जयपुर में पुराने विवाद को लेकर हुए झगड़े में चाकूबाजी में एक युवक घायल हो गया. उसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. युवक का भाई भी चाकू लगने से घायल हुआ है, जिस युवक की मौत हुई उसके दस दिन पहले बेटा हुआ था. इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है. यह घटना जयपुर में विद्याधर नगर थाना इलाके की सोमवार रात की है. थानाधिकारी सज्जन कुमार का कहना है कि आपसी झगड़े में चाकू लगने से 22 वर्षीय शाकिर की मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई कय्यूम (38) घायल हो गया. कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है. मुख्य आरोपी भट्टा बस्ती निवासी रफीक की तलाश जारी है.

एक दिन पहले भी शराब पार्टी के बीच झगड़ा: थानाधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि रविवार को दोनों पक्षों में शराब पार्टी के दौरान झगड़ा हुआ था. इस झगड़े को निपटाने के लिए दूसरे पक्ष ने सोमवार रात को शाकिर और कय्यूम को समझौते के लिए विद्याधर नगर मोड़ पर बुलाया था, लेकिन इस दौरान झगड़ा बढ़ गया और शाकिर और कय्यूम पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया. दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान शाकिर ने दम तोड़ दिया. थानाधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया. मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.