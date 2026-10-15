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भड़ाना हत्याकांड और संघ प्रचारक की पिटाई पर DGP तलब, देवनानी बोले-अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए

विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या और नरैना थाने में संघ प्रचारक के साथ मारपीट के मामलों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुलिस महानिदेशक को विधानसभा में तलब किया. देवनानी ने दोनों घटनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. देवनानी ने कहा- ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई जरूरी है, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे. इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भी पहल की. गुरुवार को विधानसभा परिसर में अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम (UVSS) का उद्घाटन किया.