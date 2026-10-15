भड़ाना हत्याकांड और संघ प्रचारक की पिटाई पर DGP तलब, देवनानी बोले-अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए
वासुदेव देवनानी ने बताया UVSS के माध्यम से विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों के निचले हिस्से की तस्वीरें लेकर जांच की जा सकेगी.
Published : October 15, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 7:12 PM IST
जयपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या और नरैना थाने में संघ प्रचारक के साथ मारपीट के मामलों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुलिस महानिदेशक को विधानसभा में तलब किया. देवनानी ने दोनों घटनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. देवनानी ने कहा- ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई जरूरी है, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे. इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भी पहल की. गुरुवार को विधानसभा परिसर में अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम (UVSS) का उद्घाटन किया.
दो घटनाएं, DGP से जवाब-तलब: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया- पुलिस महानिदेशक से पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले और नरैना में संघ प्रचारक के साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध में जानकारी ली गई. उन्होंने कहा कि संघ प्रचारक से जुड़े मामले में सरकार आवश्यक कार्रवाई कर चुकी है, जबकि पूर्व विधायक की हत्या के मामले में जांच जारी है. देवनानी ने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए. अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कानून-व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बना रहे. दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई और जांच की प्रगति पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जानकारी लेना इन घटनाओं की गंभीरता को दर्शाता है.
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विधानसभा की सुरक्षा होगी और मजबूत: वासुदेव देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा परिसर में वाहनों की जांच व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रिमोट का बटन दबाकर इस आधुनिक प्रणाली का उद्घाटन किया. इस सिस्टम की स्थापना पर करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च हुए हैं. UVSS के माध्यम से विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों के निचले हिस्से की तस्वीरें लेकर जांच की जा सकेगी. वाहन के नीचे सामान्य तरीके से निरीक्षण करना कठिन होता है, ऐसे में यह तकनीक सुरक्षा कर्मियों को स्पष्ट दृश्य उपलब्ध कराने और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान में मदद करेगी.
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संवैधानिक संस्थान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: देवनानी ने कहा-विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, आगंतुकों और अन्य लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए वाहन जांच व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया गया है. विधानसभा परिसर में UVSS की स्थापना सुरक्षा इंतजामों को तकनीकी रूप से मजबूत करने की पहल है.
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