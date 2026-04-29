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जयपुर: उधार नींबू देने से मना करने पर सब्जी विक्रेता को पीटा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

आरोपी पहले भी एक दो बार उधार सब्जी ले गया था. उसके रुपए भी नहीं चुकाए थे और फिर से उधार लेने आया था.

CCTV footage of an altercation with the shopkeeper inside the shop.
दुकान में दुकानदार से मारपीट करते के सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 3:33 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में उधार सब्जी देने से मना करना फल-सब्जी विक्रेता को भारी पड़ गया. करीब आधा दर्जन युवकों ने दुकान में घुसकर लाठी डंडों से दुकानदार पर हमला कर दिया. आरोपियों ने पहले दुकान के अंदर मारपीट की. फिर दुकानदार को बाहर निकालकर सड़क पर लाकर पीटा. लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया. मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए. पूरा घटनाक्रम दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. पीड़ित सब्जी विक्रेता पप्पूलाल सैनी ने जयसिंहपुरा खोर थाने में रिपोर्ट दी. पुलिस को आरोपियों की तलाश है.

जयसिंहपुरा खोर थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रहे हैं. जांच हैड कांस्टेबल हरिनारायण को सौंपी है. वहीं पीड़ित दुकानदार पप्पूलाल सैनी ने बताया कि जयसिंहपुरा खोर में दो नंबर बस स्टैंड के पास फल सब्जी की दुकान है. 27 अप्रैल की रात को एक युवक नींबू लेने आया. नींबू तौलकर युवक को दे दिए और पैसे मांगे तो उसने रुपए देने से इनकार कर दिया. युवक ने गाली गलौच की और मारपीट शुरू कर दी. युवक ने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पीटा. करीब आधा दर्जन युवक दुकान में मारपीट करते हुए घसीट कर बाहर ले आए. सड़क पर लाकर फिर से मारपीट की. पहले दुकान में मारपीट और फिर सीसीटीवी कैमरे का पता चलने पर दुकान से बाहर लाकर बेरहमी से मारपीट की. भीड़ हो गई. पड़ोसी और राहगीरों ने बीच बचाव किया. सैनी के कई जगह चोटें आई. भीड़ जमा होने और बीच बचाव करने पर आरोपी धमकी देकर भाग गए.

दुकान में दुकानदार से मारपीट करते के सीसीटीवी फुटेज. (ETV Bharat Jaipur)

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जान से मारने की धमकी: पीड़ित दुकानदार ने बताया कि आरोपी पहले भी एक दो बार उधार सब्जी ले गया था. उसके रुपए भी नहीं दिए और फिर से उधार लेने आया था. मैंने उधार देने से मना कर दिया. सामान के रुपए मांगे तो मारपीट कर दी. आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी. मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है. इसमें आरोपी गाली गलौच करते दिख रहे हैं.

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INCIDENT WAS CAPTURED ON CCTV
BOUGHT LEMONS BUT REFUSED TO PAY
नींबू की उधारी दुकानदार पर भारी
THERE WERE HALF A DOZEN ATTACKERS
VENDOR ASSAULTED IN JAIPUR

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