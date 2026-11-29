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जयपुर में जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने के उद्देश्य से 15500 धावकों ने लगाई दौड़, पीवी सिंधु-सीएम ने दिखाई हरी झंडी

पीवी सिंधु और सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी ( ETV Bharat Jaipur,Source Anybody Can Run )

जयपुर: गुलाबी नगरी के 300वें वर्ष में प्रवेश का उत्सव इस बार खेल और सामाजिक सरोकार से जुड़ गया. 11वीं वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. 'एनीबॉडी कैन रन' (ABCR) की ओर से आयोजित इस दौड़ में कुल 15 हजार 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. मैराथन का मकसद सिर्फ दौड़ना नहीं था. RunForZeroHunger अभियान के तहत जरूरतमंदों को 20 लाख भोजन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया.

हर किलोमीटर के बदले भोजन का संकल्प: मैराथन में 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की कूल रन और 5 किलोमीटर की ड्रीम रन श्रेणियां रखी गईं. ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु इस आयोजन की एंबेसडर रहीं.उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दक्षिण-पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत के साथ मैराथन को रवाना किया. मैराथन का मुख्य उद्देश्य RunForZeroHunger अभियान के जरिए भूख के खिलाफ जागरूकता और सहयोग जुटाना रहा. जयपुर मैराथन में प्रतिभागियों ने मिलकर 20 लाख भोजन का संकल्प जुटाया.