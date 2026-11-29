जयपुर में जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने के उद्देश्य से 15500 धावकों ने लगाई दौड़, पीवी सिंधु-सीएम ने दिखाई हरी झंडी
Vedanta Pink City Half Marathon: हर किलोमीटर पर मिलेगा जरूरतमंद को भोजन. पीवी सिंधु इस आयोजन की एंबेसडर रहीं.
Published : November 29, 2026 at 4:17 PM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी के 300वें वर्ष में प्रवेश का उत्सव इस बार खेल और सामाजिक सरोकार से जुड़ गया. 11वीं वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. 'एनीबॉडी कैन रन' (ABCR) की ओर से आयोजित इस दौड़ में कुल 15 हजार 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. मैराथन का मकसद सिर्फ दौड़ना नहीं था. RunForZeroHunger अभियान के तहत जरूरतमंदों को 20 लाख भोजन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया.
हर किलोमीटर के बदले भोजन का संकल्प: मैराथन में 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की कूल रन और 5 किलोमीटर की ड्रीम रन श्रेणियां रखी गईं. ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु इस आयोजन की एंबेसडर रहीं.उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दक्षिण-पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत के साथ मैराथन को रवाना किया. मैराथन का मुख्य उद्देश्य RunForZeroHunger अभियान के जरिए भूख के खिलाफ जागरूकता और सहयोग जुटाना रहा. जयपुर मैराथन में प्रतिभागियों ने मिलकर 20 लाख भोजन का संकल्प जुटाया.
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फिट इंडिया के विजन को आगे बढ़ाती हैं ऐसी पहल: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन जैसी पहल लोगों को शारीरिक गतिविधियों को रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करती हैं. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया विजन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं.उन्होंने RunForZeroHunger अभियान के जरिए राजस्थान के सामाजिक-आर्थिक विकास में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के योगदान की भी सराहना की. साथ ही कहा कि जब लोग किसी नेक उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं तो उनका संकल्प दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकता है. जयपुर के 300वें वर्ष में प्रवेश के साथ ये मैराथन शहरवासियों को उत्सव का हिस्सा बनने का अवसर भी दे रही है.
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पहला किलोमीटर दौड़ने वाला भी भोजन पहुंचाने में भागीदार: मैराथन एंबेसडर पीवी सिंधु ने कहा कि स्टार्ट लाइन तक पहुंचने के लिए हर धावक मेहनत करता है. पहली बार 5 किलोमीटर दौड़ने वाला प्रतिभागी भी उतनी ही मेहनत और तैयारी के साथ आता है, जितनी हाफ मैराथन में बेहतर प्रदर्शन करने वाला धावक करता है.RunForZeroHunger अभियान की खासियत ये है कि हर धावक के एक किलोमीटर का महत्व समान है. गति चाहे जो भी हो, हर प्रतिभागी जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाने में योगदान दे सकता है.
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