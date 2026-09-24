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वंदे मातरम के 150 वर्ष: 25 सितंबर को 25 हजार स्थानों पर एक करोड़ लोग करेंगे सामूहिक गायन

जयपुर: वंदे मातरम के 150 वें वर्ष के अवसर पर 25 सितम्बर को देशभर में 25,000 से अधिक स्थानों पर एक करोड़ से अधिक लोग एक साथ सामूहिक वंदे मातरम गाएंगे. वंदे मातरम गायन कार्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी को वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा, उसके राष्ट्रीय महत्व और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी विरासत से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. विद्या भारती से जुड़े विद्यालयों और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय नागरिक सहभागी बनेंगे. साथ ही वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा पर आधारित परिचर्चा, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विद्यार्थियों की सहभागिता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

देशभर में सामूहिक गायन किया जाएगा: विद्या भारती के प्रोफेसर भरतराम कुमार ने बताया कि वंदे मातरम की रचना 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और इसे 150 वर्ष पूरे हो गए हैं. वंदे मातरम स्वाभिमान के जागरण का गीत रहा है और 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में इसका सामूहिक गायन किया जाएगा. विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में भारत की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा के प्रतीक अमर गीत वंदे मातरम के 150 वें वर्ष पर देशव्यापी सामूहिक गायन कार्यक्रम नमामि भारतम् का आयोजन किया जा रहा है.

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25 सितंबर को एक करोड़ से अधिक लोगों का सामूहिक गायन: विद्या भारती के मंत्री शिवप्रसाद ने बताया कि 25 सितंबर को सुबह 11 बजे देश के 25,000 से अधिक स्थानों पर एक करोड़ से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिक एक समय, एक स्वर और एक लय में संपूर्ण वंदे मातरम का सामूहिक गायन करेंगे. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वंदे मातरम को राष्ट्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना में विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया और संविधान सभा में इसके सम्मान को स्वीकार करते हुए इसे राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ.