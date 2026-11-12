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Jaipur Loot Case : कॉर्पोरेट की नौकरी छूटी, कर्ज में डूबा तो बना लुटेरा...ज्वेलरी शोरूम में लूट का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में लूट का आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में दो दिन पहले ज्वेलरी शोरूम में लाखों रुपए के गहनों की लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से पकड़ लिया है. उसे जयपुर लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि लूट का आरोपी कर्ज में डूबा हुआ था. कर्जा उतारने के लिए उसने लूट की साजिश रची और चाकू की नोंक पर ज्वेलरी शोरूम के गार्ड व महिला कर्मचारी को धमकाकर वारदात को अंजाम दिया.

वह पहले कॉर्पोरेट फील्ड में नौकरी करता था. नौकरी छूटने के बाद वह कर्ज में डूब गया. अपना कर्जा उतारने के लिए उसने लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है. अब पुलिस उससे पूछताछ कर लूट का माल बरामद करने की कवायद में जुटी है.

डीसीपी प्रशांत किरण ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) गार्ड-महिला कर्मचारी को चाकू दिखाकर गहने लूटे : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 10 नवंबर को वैशाली नगर इलाके में सीरियस ज्वेलरी शोरूम में लूट के मामले में कालवाड़ रोड स्थित देवी नगर निवासी दिग्विजय सिंह (32) को गिरफ्तार किया है. वारदात के बाद वह पुलिस से बचने के लिए लगातार लोकेशन बदल रहा था. तकनीकी आधार पर पीछा करते हुए पुलिस की टीम ने उसे दिल्ली से पकड़ा है. उसे जयपुर लाकर गिरफ्तार कर लिया गया. अब उससे लूट का माल बरामद करने के लिए पूछताछ जारी है. उसने शोरूम के गार्ड और महिला कर्मचारी को चाकू दिखाकर वारदात को अंजाम दिया था. पढ़ें : Jaipur Crime: शोरूम खुलते ही चंद मिनटों में गहने लूटकर भागा बदमाश, चाकू से कर्मचारियों को डराया, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात सात हार और 31 अंगूठियां लूटी : उनका कहना है कि 10 नवंबर, 2026 को सीरियस ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाली अंजलि कायस्थ ने 10 नवंबर को वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. वह ज्वेलरी कंसल्टेंट के पद पर काम करती है. उसने सुबह 10:15 बजे शोरूम खोला. उस समय सिक्योरिटी गार्ड महावीर गुप्ता मौजूद थे. करीब 10:30 बजे एक लड़का मुंह पर मास्क बांधकर और टोपी लगाकर आया और चाकू दिखाकर उन्हें धमकाने लगा. चाकू दिखाकर बदमाश ने गहने उसके बैग में रखने को कहा. वह 7 गले के हार और 31 अंगूठियां लूटकर ले गया, जिनकी कीमत करीब 35 लाख रुपए है.