Jaipur Loot Case : कॉर्पोरेट की नौकरी छूटी, कर्ज में डूबा तो बना लुटेरा...ज्वेलरी शोरूम में लूट का आरोपी गिरफ्तार
वैशाली नगर थाना इलाके में दो दिन पहले लूटे थे 35 लाख रुपए के गहने. पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा.
Published : November 12, 2026 at 4:13 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में दो दिन पहले ज्वेलरी शोरूम में लाखों रुपए के गहनों की लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से पकड़ लिया है. उसे जयपुर लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि लूट का आरोपी कर्ज में डूबा हुआ था. कर्जा उतारने के लिए उसने लूट की साजिश रची और चाकू की नोंक पर ज्वेलरी शोरूम के गार्ड व महिला कर्मचारी को धमकाकर वारदात को अंजाम दिया.
वह पहले कॉर्पोरेट फील्ड में नौकरी करता था. नौकरी छूटने के बाद वह कर्ज में डूब गया. अपना कर्जा उतारने के लिए उसने लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है. अब पुलिस उससे पूछताछ कर लूट का माल बरामद करने की कवायद में जुटी है.
गार्ड-महिला कर्मचारी को चाकू दिखाकर गहने लूटे : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 10 नवंबर को वैशाली नगर इलाके में सीरियस ज्वेलरी शोरूम में लूट के मामले में कालवाड़ रोड स्थित देवी नगर निवासी दिग्विजय सिंह (32) को गिरफ्तार किया है. वारदात के बाद वह पुलिस से बचने के लिए लगातार लोकेशन बदल रहा था.
तकनीकी आधार पर पीछा करते हुए पुलिस की टीम ने उसे दिल्ली से पकड़ा है. उसे जयपुर लाकर गिरफ्तार कर लिया गया. अब उससे लूट का माल बरामद करने के लिए पूछताछ जारी है. उसने शोरूम के गार्ड और महिला कर्मचारी को चाकू दिखाकर वारदात को अंजाम दिया था.
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सात हार और 31 अंगूठियां लूटी : उनका कहना है कि 10 नवंबर, 2026 को सीरियस ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाली अंजलि कायस्थ ने 10 नवंबर को वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. वह ज्वेलरी कंसल्टेंट के पद पर काम करती है. उसने सुबह 10:15 बजे शोरूम खोला. उस समय सिक्योरिटी गार्ड महावीर गुप्ता मौजूद थे. करीब 10:30 बजे एक लड़का मुंह पर मास्क बांधकर और टोपी लगाकर आया और चाकू दिखाकर उन्हें धमकाने लगा. चाकू दिखाकर बदमाश ने गहने उसके बैग में रखने को कहा. वह 7 गले के हार और 31 अंगूठियां लूटकर ले गया, जिनकी कीमत करीब 35 लाख रुपए है.
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात : उन्होंने बताया कि यह पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. फुटेज देखने पर पता चला की स्कूटी पर आए एक युवक ने रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया. अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने सिर पर कैप लगा रखी थी और चेहरे को नकाब से ढंक रखा था. महिला कर्मचारी की रिपोर्ट पर वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर वारदात के खुलासे के लिए विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और आसूचना तंत्र से जानकारी जुटाकर बदमाश की पहचान की कवायद शुरू की.
प्रोबेशनर आईपीएस के सुपरविजन में बनाई टीम : उन्होंने बताया कि प्रोबेशनर आईपीएस अदिति उपाध्याय के सुपरविजन, वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह, डीएसटी प्रभारी गणेश सैनी, चित्रकूट थानाधिकारी विक्रम सिंह और करणी विहार थानाधिकारी सतपाल सिंह के नेतृत्व में एसआई मोहित सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, कांस्टेबल दीपचंद, विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल पवन कुमार, सुशील कुमार, भरत सिंह, राजेंद्र कुमार, रामेश्वरलाल, राकेश कुमार, सावरमल, मुकुट और महेश कुमार की टीम का गठन किया गया.
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300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले : इस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और मानवीय आसूचना की मदद से लुटेरे की पहचान दिग्विजय सिंह के रूप में की. टीम को जानकारी मिली कि वह लूट का माल बेचने के लिए दिल्ली गया हुआ है. तकनीकी आधार पर पीछा करते हुए टीम दिल्ली पहुंची और उसे वहां हिरासत में लिया. जयपुर लाकर पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे लूट के माल की बरामदगी को लेकर पूछताछ की जा रही है.
दो दिन की मशक्कत के बाद दिल्ली से पकड़ा : उन्होंने बताया कि आरोपी दिग्विजय सिंह कालवाड़ रोड स्थित देवी नगर का रहने वाला है. वह कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करता था. वह विदेश में भी नौकरी कर चुका है. नौकरी छूटने के बाद वह कर्जे में डूब गया और बड़ा हाथ मारकर कर्जा चुकाने की साजिश रची. उसने रैकी कर ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया और पुलिस से बचने की फिराक में लोकेशन बदलता रहा. पुलिस ने दो दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे दिल्ली से दबोच लिया.