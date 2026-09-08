ETV Bharat / state

जयपुर में UGC-NET की पुन: परीक्षा कल से, 3,733 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, जानिए कहां-कहां बने हैं परीक्षा केंद्र

जयपुर: यूजीसी-नेट जून-2026 की पुनः परीक्षा के सफल एवं सुचारू आयोजन के लिए जयपुर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जयपुर में परीक्षा 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगी. प्रथम पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी. जयपुर में कुल 3 परीक्षा केंद्रों पर 3,733 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

तीन केंद्रों पर 3733 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा: जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, कूकस में 1,805, श्री बालाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बेनाड़ रोड में 1,578 और अलंकार महिला पी.जी. महाविद्यालय, सिरसी रोड में 350 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे

पढ़ें: NET के 3 पेपर रद्द होने पर भारी बवाल, NTA के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र; SFI ने की एजेंसी खत्म करने की मांग

पुलिस से लेकर इंटरनेट तक पुख्ता इंतजाम: जिला कलेक्टर ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कानून-व्यवस्था और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. परीक्षा से एक दिन पहले प्रत्येक केंद्र पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की जाएगी. कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर, नेटवर्क और परीक्षा सामग्री को अनाधिकृत पहुंच व छेड़छाड़ से सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.