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NIA जयपुर और उदयपुर आयुर्वेद महाविद्यालय के बीच एमओयू, औषधियों की जांच और शोध पर करेंगे काम

NIA जयपुर और उदयपुर आयुर्वेद महाविद्यालय के बीच एमओयू ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान और औषधि गुणवत्ता परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), जयपुर और मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते से दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, चिकित्सकीय प्रशिक्षण और औषधियों के वैज्ञानिक परीक्षण के नए अवसर विकसित होंगे.

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित छह दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान कुलपति प्रो. संजीव शर्मा की उपस्थिति में एमओयू का आदान-प्रदान किया गया. इस पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की कुलसचिव प्रो. अनिता शर्मा और उदयपुर आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अशोक कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किए. कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद के विकास के लिए शिक्षा, अनुसंधान और व्यावहारिक चिकित्सा के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पंचकर्म, फार्मेसी, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला और विभिन्न विभागीय प्रयोगशालाओं सहित उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन उपलब्ध हैं. दोनों संस्थानों के बीच यह सहयोग इन संसाधनों और विशेषज्ञता के साझा उपयोग से आयुर्वेद के अनुसंधान एवं शैक्षणिक गतिविधियों को नई दिशा देगा.