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एक ही चिता पर पिता और तीन बेटों का हुआ अंतिम संस्कार, मां अब भी लड़ रही जिंदगी की जंग

जेतपुरा पंचायत के निवर्तमान उप सरपंच हरिसिंह राव ने बताया कि 7 जुलाई को जयपुर के श्याम नगर थाना क्षेत्र में 200 फीट रोड पर बेकाबू ट्रेलर ने परिवार को कुचल दिया था. इसके बाद जेतपुरा निवासी चंद्रप्रकाश उर्फ गांधी बागरिया (35) और उनके तीन बेटे रमेश (11), गोपाल (10) और दीपक (8) के शव को गांव लाया गया. मृतक चन्द्रप्रकाश के दो बेटे दिनेश व रतन भी नाबालिग हैं, जो दो दिन पहले ही जयपुर से गांव जेतपुरा लौट आए थे. एक साथ ही चार शव को देख गांव में मातम पसर गया. चारों शव की अंतिम यात्रा निकली गई तो हर ग्रामीण की आंखे नम हो गई. इसके बाद श्मशान घाट पर एक ही चिता पर पिता व तीनों बेटों का अंतिम संस्कार किया गया.

राजसमंद : जयपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के बाद पिता व तीनों बच्चों का अंतिम संस्कार एक ही अर्थी पर किया गया. ट्रेलर तले कुचलने से चारों के शव बुरी तरह से क्षतविक्षत हो चुके थे. इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घायल महिला व परिजनों से मोबाइल पर बात की. बिरला की प्रेरणा पर अनंता अस्पताल की ओर से पीड़ित महिला प्रतिमाह आजीवन 10 हजार रुपए सहायता राशि मिलेगी. वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से 10 लाख रुपए देने की घोषणा के तहत सहायता राशि पीड़ित परिवार को पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत जेतपुरा से लेकर प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी.

चंद्रप्रकाश के बेटों ने मुखाग्नि दी : पत्नी कैलाशी के गंभीर घायल होने व जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती होने के कारण वह अपने पति और बच्चों के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी. उनका दोनों पैरों का ऑपरेशन हो चुका है. पैतृक गांव में चारों के शव को चंद्रप्रकाश के बेटे दिनेश व रतन ने मुखाग्नि दी. आमेट पंचायत समिति के विकास अधिकारी गुलाबसिंह गुर्जर और केलवा थाना प्रभारी सुबोध कुमार मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार के बारे में जानकारी ली. गांव वालों ने बताया कि दिनेश और रतन घर पर झाड़ू बनाते थे और पिता इन झाड़ू को जयपुर ले जाकर बेचता था. वहीं, पत्नी व बच्चे जयपुर की सड़कों पर गुब्बारे बेचकर घर का गुजारा करते थे. मृतक चन्द्रप्रकाश के पिता हीरा बागरिया है, जो अलग रहते हैं.

गांव में निकाली शव की अंतिम यात्रा (ETV bharat Rajsamand)

अस्पताल में पीड़िता के खाने-पीने का प्रबंध किया : मृतक की पत्नी के विधवा पेंशन और बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिलाने के लिए ग्राम पंचायत जेतपुरा व प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. जयपुर से मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र व एफआईआर की प्रति आने के बाद अग्रिम कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की ओर से की जाएगी. कुंभलगढ़ विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज सिंह राणावत जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां भर्ती जेतपुरा निवासी कैलाशी बागरिया से मुलाकात की. राणावत ने अस्पताल में पीड़ित महिला के लिए नया मोबाइल खरीद उपलब्ध करवाया, जबकि महिला व परिजनों के खाने-पीने का सारा प्रबंध भी राणावत की ओर से किया गया. अस्पताल से ही राणावत ने मोबाइल कॉल कर जेतपुरा में मृतक के परिवार से बात की.

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लोकसभा अध्यक्ष ने दिया आजीवन सहायता राशि का आश्वासन : दर्दनाक हादसे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मृतक के बड़े भाई मीठालाल से फोन पर बात कर संवेदना व्यक्त की. बिरला ने बताया कि घायल कैलाशी का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में कराया जा रहा है और उपचार में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. ओम बिस्ला ने पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया. परिवार के लिए पक्का मकान बनवाने की घोषणा की. अनंता हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज के सहयोग से घायल कैलाशी बाई के खाते में आजीवन प्रतिमाह 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि उनके जीवनयापन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो. मृतक के दिव्यांग बेटे दिनेश व रतन के पालन पाेषण को लेकर भी अन्य योजनाओं से अधिकाधिक मदद व राहत प्रदान करने का भरोसा दिया.