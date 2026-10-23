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Special: नियमों की अनदेखी पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस सख्त, 14.30 लाख से ज्यादा चालान काटे, 17 करोड़ रुपए का जुर्माना

लापरवाही पर चालान का शिकंजा ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजधानी जयपुर की सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों से जयपुर ट्रैफिक पुलिस सख्ती से निपट रही है. इस साल 1 जनवरी से 12 अक्टूबर तक जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने नियमों को ताक में रखकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती करते हुए 14.30 चालान काटे हैं. जिनमें करीब 17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जयपुर की सड़कों पर सबसे ज्यादा चालान तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने वालों पर हुए हैं.

जयपुर की सड़कों पर हादसों का बड़ा कारण भी तेज रफ्तार बन रही है. औसतन हर साल 800 से ज्यादा लोग इन हादसों में जान गंवा रहे हैं. जयपुर में तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर 3.71 लाख से ज्यादा चालान काटे गए और सबसे ज्यादा जुर्माना भी ऐसे ही वाहन चालकों पर लगाया गया है. वहीं, बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और ऐसे मामलों में करीब 84 हजार चालान काटकर जुर्माना ठोका है.