Special: नियमों की अनदेखी पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस सख्त, 14.30 लाख से ज्यादा चालान काटे, 17 करोड़ रुपए का जुर्माना

Special: नियमों की अनदेखी पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस सख्त, 14.30 लाख से ज्यादा चालान काटे, 17 करोड़ रुपए का जुर्माना
जयपुर में तेज रफ्तार बन रही हादसों का कारण. हर साल 800 लोग हादसों में गंवा रहे जान. विकास व्यास की रिपोर्ट....
Published : October 23, 2026 at 6:34 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर की सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों से जयपुर ट्रैफिक पुलिस सख्ती से निपट रही है. इस साल 1 जनवरी से 12 अक्टूबर तक जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने नियमों को ताक में रखकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती करते हुए 14.30 चालान काटे हैं. जिनमें करीब 17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जयपुर की सड़कों पर सबसे ज्यादा चालान तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने वालों पर हुए हैं.
जयपुर की सड़कों पर हादसों का बड़ा कारण भी तेज रफ्तार बन रही है. औसतन हर साल 800 से ज्यादा लोग इन हादसों में जान गंवा रहे हैं. जयपुर में तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर 3.71 लाख से ज्यादा चालान काटे गए और सबसे ज्यादा जुर्माना भी ऐसे ही वाहन चालकों पर लगाया गया है. वहीं, बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और ऐसे मामलों में करीब 84 हजार चालान काटकर जुर्माना ठोका है.
हर घंटे औसतन 209 लोग तोड़ रहे नियम : जयपुर में इस साल यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है. ट्रैफिक पुलिस ने इस साल के 285 दिनों में 14,30, 462 चालान किए हैं. इन आंकड़ों का समय के हिसाब से विश्लेषण करने पर सामने आता है कि औसतन हर 17 सेकंड में एक चालान हो रहा है. इस लिहाज से हर एक मिनट में औसतन 3.5 और हर घंटे में 209 चालान हुए हैं. हर दिन ट्रैफिक पुलिस जयपुर की सड़कों पर 5,019 चालान कर रही है. इन 285 दिनों में तेज गति से वाहन चलाने के 3,17,801 चालान हुए हैं. इस लिहाज से औसतन 78 सेकंड में तेज गति से वाहन चलाने का एक चालान हो रहा है.
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हर पांच मिनट में बिना हेलमेट वाहन चलाने का चालान : इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सामने आता है कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के 83,790 चालान किए गए. औसतन हर पांच मिनट में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने का एक चालान हो रहा है. नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर हर छह मिनट में एक चालान और रेड लाइट जंप करने पर हर औसतन हर आठ मिनट में एक चालान हुआ है. ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि इन 285 दिनों में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 83,790, नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर 68,551 और लालबत्ती तोड़ने पर 48,775 चालान हुए हैं. जबकि दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बिठाने के मामले में 46,651 चालान किए गए.
हर दिन बिना हेलमेट वाहन चलाने के 294 चालान : जयपुर ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि शहर की सड़कों पर इस साल तेज रफ्तार से वाहन चलाने के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं. ऐसे मामलों में 3,17,801 चालान हुए हैं. औसतन हर दिन 1,115 चालान और हर घंटे 46 चालान ओवरस्पीडिंग के सामने आए हैं. इसी तरह बिना हेलमेट वाहन चलाने के औसतन हर दिन 294, नो पार्किंग के हर दिन 241 और रेड लाइट जंप करने के 171 चालान हर दिन हुए हैं. वहीं, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बिठाने के मामले में 164 चालान हर दिन हुए हैं.
24 मिनट में गलत दिशा में वाहन चलाने का चालान : जयपुर में गलत दिशा में वाहन चलाने पर 17,086 वाहनों के चालान हुए हैं. ऐसे मामलों में औसतन 24 मिनट में एक चालान हुआ है. वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने पर 14,572 चालान हुए हैं. ऐसे मामलों में हर 28 मिनट में औसतन एक चालान हुआ है. वहीं, शराब पीकर वाहन चलाने पर 5,448 चालान हुए हैं. जबकि बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 19,119 चालान हुए हैं. ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर इस साल में 23,129 चालान हुए हैं.
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इंटरसेप्टर कार और बाइक से भी नजर : डीसीपी (ट्रैफिक) प्रवीण नायक नूनवत का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यातायात नियमों के उल्लंघन के चालान में बढ़ोतरी हुई है. जयपुर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 14.30 लाख से ज्यादा चालान हुए हैं. इनमें सबसे ज्यादा ओवरस्पीडिंग के चालान हैं. वीओसी ऐप के जरिए 6,82,900 से ज्यादा चालान किए गए हैं. उनका कहना है कि कुछ जगहों पर इंटरसेप्टर लगी कार के जरिए वाहनों पर नजर रखी जा रही है. अब बाइक इंटरसेप्टर का भी यातायात पुलिस इस्तेमाल कर रही है.
वीओसी ऐप से 6.83 लाख चालान : उनका कहना है कि ओवरस्पीडिंग के चालान में बाइक इंटरसेप्टर काफी अहम साबित हो रहा है. इसके अलावा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों पर भी बाइक इंटरसेप्टर से नजर रखी जा रही है. ऐसे मामलों में वीओसी ऐप के जरिए चालान किए जा रहे हैं. उनका कहना है कि वीओसी ऐप के जरिए चालान होने से पारदर्शिता आई है. इसमें किसी वाहन चालक को रोकने की दरकार नहीं रहती है. जो चालक यातायात नियम तोड़ते हैं, उनकी ऐप में फोटो लेकर चालान किए जा रहे हैं. चालान का मैसेज मोबाइल में आता है. इस साल 6,82,900 चालान वीओसी ऐप से किए गए हैं.
इंटरसेप्टर बाइक बनी मददगार : उनका कहना है कि इस साल अब तक ओवरस्पीडिंग के चालान सबसे ज्यादा हुए हैं. यातायात पुलिस को नया बाइक इंटरसेप्टर मिला है. यह ओवरस्पीडिंग के अलावा बाकि यातायात नियम तोड़ने पर भी चालान किए जा रहे हैं. इनके कैमरे उच्च गुणवत्ता के हैं, जो दूर तक कैप्चर करने में सक्षम हैं. ऐसे में कुछ जगहों पर जहां वन वे ट्रैफिक है, वहां भी बाइक इंटरसेप्टर को तैनात किया जा रहा है. गलत दिशा में आने वाले चालकों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है.
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ऑटोमैटिक चालान से रहती है पारदर्शिता : उनका कहना है कि वीओसी ऐप के जरिए चालान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की कवायद की गई है. इसमें किसी गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं होती. कैमरे से फोटो लेने पर ऑटोमैटिक चालान होता है और उसका मैसेज वाहन. मालिक के मोबाइल पर चला जाता है. इन चालान का भुगतान भी ऑनलाइन हो रहा है. इस पूरी प्रक्रिया में जनता से ट्रैफिक पुलिस का इंटरेक्शन भी कम से कम होता है, जिससे पारदर्शिता रहती है और कोई आरोप भी नहीं लगता है. कोई यह आरोप नहीं लगा सकता है कि उसका गलत चालान किया गया है.
आईटीएमएस कैमरों से निगरानी की तैयारी : उनका कहना है कि दिन के बजाए रात के समय यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले ज्यादा सामने आते हैं. ऐसे में अब तकनीक आधारित ट्रैफिक पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है. कुछ जगहों पर आईटीएमएस कैमरे लगे हैं. आने वाले समय में जयपुर के ज्यादातर चौराहों पर आईटीएमएस कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे यातायात नियम तोड़ने वाले वाहनों की फोटो लेकर ऑटोमैटिक चालान किए जा सकेंगे. ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय में एक टीम ऐसे चालान को अप्रूव करती है. ई-चालान जमा करवाने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होती है.