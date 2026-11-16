नो पार्किंग में वाहन खड़ा किया तो खैर नहीं, यातायात पुलिस ने काटे 5200 से ज्यादा चालान, अब भरना होगा जुर्माना
नो पार्किंग और सड़क पर खड़े वाहनों पर चला विशेष अभियान, अब व्यस्त सड़कों पर जारी रहेगा एक्शन
Published : November 16, 2026 at 4:06 PM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर में दीपावली के बाद पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है. देशी-विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में शहर की खूबसूरती और ऐतिहासिक इमारतों का दीदार करने पहुंच रहे हैं. ऐसे में यातायात पुलिस ने परकोटे सहित शहर के विभिन्न इलाकों में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कवायद शुरू कर दी है. जयपुर की सड़कों पर जहां मर्जी गाड़ी खड़ी करने वालों की अब खैर नहीं होगी. ऐसे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं. जयपुर यातायात पुलिस ने सड़क पर वाहन खड़े करने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए दो दिन तक विशेष अभियान चलाया और 5200 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे हैं. इन वाहन चालकों को अब जुर्माना भरना होगा.
पहले समझाइश, नहीं माने तो काटा चालान: डीसीपी (जयपुर ट्रैफिक पुलिस) प्रवीण नायक नूनावत ने कहा- राजधानी में नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दो दिन तक विशेष अभियान चलाया गया. नो पार्किंग में और सड़क पर वाहन खड़े करने पर पहले समझाइश की गई. इसके बावजूद नहीं मानने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लिया गया. उनका कहना है कि अभियान के तहत 5200 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए, जो सड़क के बीच या नो पार्किंग इलाके में खड़े थे.
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वीकेंड पर रहता है ट्रैफिक का दबाव: प्रवीण नायक नूनावत ने कहा-जयपुर में कई व्यस्त सड़कें हैं. परकोटे में शनिवार और रविवार को यातायात का दबाव ज्यादा रहता है. एमआई रोड पर भी यातायात का दबाव ज्यादा रहता है. ऐसे में कोई वाहन नो पार्किंग या मुख्य सड़क पर खड़ा होता है तो जाम के हालात बन जाते हैं. विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर एक्शन लिया गया, जो नो पार्किंग या सड़क पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं. अभियान के पहले दिन 14 नवंबर को 2500 से ज्यादा वाहनों के नो पार्किंग के चालान किए गए. जबकि 15 नवंबर को नो पार्किंग में खड़े 2700 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए.
व्यवधान से बन जाते हैं जाम के हालात: प्रवीण नायक नूनावत ने कहा- यातायात में अवरोध पैदा करने वाली गाड़ियों पर इस अभियान के तहत खासतौर पर फोकस किया गया. उन्होंने आमजन से अपील की है कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके खुद भी परेशानी से बच सकते हैं और दूसरों को होने वाली परेशानी से भी बचा जा सकता है. शहर की व्यस्ततम सड़कों पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा. इसका मकसद यह है कि गाड़ियां पार्किंग में ही खड़ी हों, ताकि अनावश्यक जाम से बचा जा सके.
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पुलिसकर्मी मैन्युअली और कैमरे से रख रहे नजर: नूनावत ने कहा- यातायात पुलिस के अनाउंसमेंट सिस्टम से लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है. क्रेन गाड़ियां भी नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों को लगातार चेतावनी दे रही हैं. आमजन से अपील की जा रही है कि संबंधित पार्किंग स्थलों पर ही गाड़ियां खड़ी की जाएं. कई जगहों पर सड़क पर एक लेन पहले से ही गाड़ियां खड़ी करने के लिए है. इसके बावजूद कोई दूसरी लेन में गाड़ियां पार्क करने से पूरा ट्रैफिक प्रभावित होता है. उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुद भी ऐसे वाहनों पर नजर रख रहे हैं और कैमरों से भी ट्रैफिक की निगरानी की जा रही है.
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