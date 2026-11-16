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नो पार्किंग में वाहन खड़ा किया तो खैर नहीं, यातायात पुलिस ने काटे 5200 से ज्यादा चालान, अब भरना होगा जुर्माना

यातायात पुलिस मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर में दीपावली के बाद पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है. देशी-विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में शहर की खूबसूरती और ऐतिहासिक इमारतों का दीदार करने पहुंच रहे हैं. ऐसे में यातायात पुलिस ने परकोटे सहित शहर के विभिन्न इलाकों में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कवायद शुरू कर दी है. जयपुर की सड़कों पर जहां मर्जी गाड़ी खड़ी करने वालों की अब खैर नहीं होगी. ऐसे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं. जयपुर यातायात पुलिस ने सड़क पर वाहन खड़े करने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए दो दिन तक विशेष अभियान चलाया और 5200 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे हैं. इन वाहन चालकों को अब जुर्माना भरना होगा.

पहले समझाइश, नहीं माने तो काटा चालान: डीसीपी (जयपुर ट्रैफिक पुलिस) प्रवीण नायक नूनावत ने कहा- राजधानी में नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दो दिन तक विशेष अभियान चलाया गया. नो पार्किंग में और सड़क पर वाहन खड़े करने पर पहले समझाइश की गई. इसके बावजूद नहीं मानने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लिया गया. उनका कहना है कि अभियान के तहत 5200 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए, जो सड़क के बीच या नो पार्किंग इलाके में खड़े थे.