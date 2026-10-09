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जयपुर: वीकेंड पर परकोटे-आमेर में बदलेगा ट्रैफिक रूट, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया स्पेशल प्लान, 9-10 अक्टूबर को प्रायोगिक तौर पर लागू

ट्रैफिक पुलिस कार्यालय, जयपुर ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: त्योहारी सीजन में परकोटे के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ और टूरिस्ट सीजन के चलते जाम की समस्या बढ़ जाती है. समस्या से निजात दिलाने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड (शनिवार-रविवार) के लिए स्पेशल ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. प्लान प्रायोगिक तौर पर 9 और 10 अक्टूबर को लागू किया जाएगा. जयपुर के एडिशनल कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन) प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया- दुकानदारों, खरीदारों और पर्यटकों की सहूलियत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. यह खास प्लान परकोटा और आमेर क्षेत्र में 2 दिन के लिए लागू रहेगा. यह प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे त्योहारी और टूरिस्ट सीजन के लिए लागू किया जा सकता है.

यहां होगी पार्किंग की सुविधा: डीसीपी (ट्रैफिक) प्रवीण नायक नूनावत ने बताया बड़ी पर्यटक बसों की सैटेलाइट पार्किंग रामनिवास बाग पार्किंग में बनाई जाएगी. वहीं, मालवाहक वाहनों का चारदीवारी में प्रवेश रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक ही रहेगा. रूट परमिट वाली मिनी बसों और सिटी बसों को जरूरत के अनुसार अन्य समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा. उन्होंने चारदीवारी के दुकानदारों से अपील की है कि वे अपने वाहन रामनिवास बाग स्थित जेडीए की भूमिगत पार्किंग, चौगान स्टेडियम में निर्धारित पार्किंग स्थल और आतिश मार्केट के अंदर बनी पार्किंग में खड़े करें.