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जयपुर में आज निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा, अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक ट्रैफिक डायवर्ट, परकोटे में एंट्री बैन, देखें पूरी रूट गाइड

जयपुर : राजधानी जयपुर में रविवार को देशभक्ति के रंग में रंगी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है. रविवार सुबह 9:00 बजे से शुरू होने वाली यह यात्रा रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने से रवाना होगी और सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ पहुंचेगी, जहां यह एक विशाल आमसभा में बदल जाएगी.

भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रविवार 9 अगस्त को जयपुर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. तिरंगा यात्रा सुबह 9 बजे अल्बर्ट हॉल से प्रारंभ होकर बड़ी चौपड़ तक निकाली जाएगी. तिरंगा यात्रा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री जे पी नड्डा, प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे. तिरंगा यात्रा शामिल होने के लिए जेपी नड्डा जयपुर पहुंच गए है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनका स्वागत किया. तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आमजन सहभागिता करेंगे.

जयपुर पहुंचे जेपी नड्डा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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​इस बड़े आयोजन को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं. डीसीपी ट्रैफिक योगेश गोयल के अनुसार, यात्रा के दौरान शहरवासियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. परकोटा (Walled City) क्षेत्र में मालवाहक वाहनों, सिटी बसों और ई-रिक्शा का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा, हालांकि एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को बिना किसी रुकावट के निकलने की छूट दी गई है.

​परकोटे में इन वाहनों की एंट्री रहेगी बंद : ​तिरंगा यात्रा को देखते हुए रामगढ़ मोड़, गलता गेट, घाटगेट, सांगानेरी गेट, न्यूगेट, अजमेरी गेट और संजय सर्किल से परकोटा क्षेत्र में सिटी व मिनी बसों के साथ-साथ ई-रिक्शा के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा, जौहरी बाजार, हवामहल बाजार, रामगंज बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार और चांदपोल बाजार जैसे मुख्य मार्गों पर गाड़ियों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.