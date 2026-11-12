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Special: पीढ़ियों के हुनर पर भारी पड़ा डिजिटल दौर, वजूद बचाने की जंग लड़ रहे जयपुर के कठपुतली कलाकार

कठपुतली कला पर संकट ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: उंगलियों के एक इशारे पर बेजान लकड़ी में जान फूंक देना, धागों की डोर से उन्हें नचाना और हंसी-ठिठोली के बीच समाज को गहरा संदेश दे जाना.. यह जादू है जयपुर की सदियों पुरानी कठपुतली कला का. कभी राजघरानों की महफिलों की शान रही यह विरासत आज खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है. विडंबना देखिए कि जिस कला पर सात समंदर पार विदेशी दर्शक फिदा हैं, आज वही कला अपने ही घर में कद्रदानों को तरस रही है.

सरकारी अनदेखी और डिजिटल दौर ने छीना रोजगार: अपने ही घर में मिल रही इस बेरुखी का सीधा असर उन परिवारों पर पड़ा है, जो सात पीढ़ियों से इस हुनर को सींचते आ रहे हैं. सरकार की अनदेखी और आधुनिक मनोरंजन के साधनों के बढ़ते दबदबे ने इन कारीगरों की रोजी-रोटी छीन ली है. हालात यह हैं कि जयपुर के कठपुतली नगर में दिन-रात मेहनत करने वाले करीब 1500 कलाकारों के लिए अब अपने परिवार का पालन-पोषण करना भी मुश्किल हो गया है. कारीगरों को डर है कि अगर समय रहते इस अनमोल विरासत को सहेजने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले सालों में यह कला केवल किताबों के पन्नों तक ही सिमट कर रह जाएगी.