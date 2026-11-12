Special: पीढ़ियों के हुनर पर भारी पड़ा डिजिटल दौर, वजूद बचाने की जंग लड़ रहे जयपुर के कठपुतली कलाकार
विदेशों में सराही जा रही कठपुतली कला अपने ही घर में उपेक्षित है, जिससे कारीगरों के सामने रोजी-रोटी का संकट है.पढ़िए फिरोज सैफी की रिपोर्ट.
Published : November 12, 2026 at 6:48 AM IST|
Updated : November 12, 2026 at 6:54 AM IST
जयपुर: उंगलियों के एक इशारे पर बेजान लकड़ी में जान फूंक देना, धागों की डोर से उन्हें नचाना और हंसी-ठिठोली के बीच समाज को गहरा संदेश दे जाना.. यह जादू है जयपुर की सदियों पुरानी कठपुतली कला का. कभी राजघरानों की महफिलों की शान रही यह विरासत आज खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है. विडंबना देखिए कि जिस कला पर सात समंदर पार विदेशी दर्शक फिदा हैं, आज वही कला अपने ही घर में कद्रदानों को तरस रही है.
सरकारी अनदेखी और डिजिटल दौर ने छीना रोजगार: अपने ही घर में मिल रही इस बेरुखी का सीधा असर उन परिवारों पर पड़ा है, जो सात पीढ़ियों से इस हुनर को सींचते आ रहे हैं. सरकार की अनदेखी और आधुनिक मनोरंजन के साधनों के बढ़ते दबदबे ने इन कारीगरों की रोजी-रोटी छीन ली है. हालात यह हैं कि जयपुर के कठपुतली नगर में दिन-रात मेहनत करने वाले करीब 1500 कलाकारों के लिए अब अपने परिवार का पालन-पोषण करना भी मुश्किल हो गया है. कारीगरों को डर है कि अगर समय रहते इस अनमोल विरासत को सहेजने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले सालों में यह कला केवल किताबों के पन्नों तक ही सिमट कर रह जाएगी.
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कठपुतली नगर में पीढ़ियों से जिंदा है ये अनूठा हुनर: इस संकट की सबसे भयावह तस्वीर राजधानी जयपुर के कठपुतली नगर में देखने को मिलती है, जो इस अनूठी लोक कला का सबसे बड़ा केंद्र है. यहां की गलियों में आज भी सैकड़ों परिवार पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं. यहां काम का बंटवारा भी किसी कलाकारी से कम नहीं है, जहां किसी के हाथों में लकड़ी को तराश कर आकार देने का हुनर है, तो कोई कठपुतलियों के चेहरों पर बारीक रंग भरता है. महिलाएं घरों में बैठकर इनके लिए पारंपरिक और चटकीली वेशभूषा तैयार करती हैं, वहीं पुरुष धागों की डोर थामे मंच पर इन्हें नचाने का काम करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे परिवार की इस सामूहिक मेहनत की चमक अब धीरे-धीरे फीकी पड़ती जा रही है.
विदेशों में मिल रहा कला को सम्मान: घर में भले ही इस हुनर की कद्र कम हो रही हो, लेकिन सात समंदर पार इस कला का जादू आज भी सिर चढ़कर बोलता है. कठपुतली कला से जुड़े कलाकार प्रभु भाट बताते हैं कि वे जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस और दुबई सहित कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं. यूरोप में हर साल कार्यक्रमों के लिए जाने का अवसर मिलता है, जहां के लोग और बच्चे इस कला को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं. विदेशी दर्शक केवल कठपुतली का शो ही नहीं देखते हैं, बल्कि इसके निर्माण और धागों से संचालन की तकनीक भी सीखने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं.
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सरकार से ठोस कदम की उम्मीद: विदेशों में मिलने वाले इसी प्यार और सम्मान को याद करते हुए प्रभु भाट भावुक हो जाते हैं. वे कहते हैं कि विदेश में हमारी कला का सम्मान देखकर खुशी तो होती है, लेकिन दुख इस बात का है कि जयपुर और भारत की जिस धरती पर इस कला ने पहचान बनाई, वहीं इसके प्रशंसक लगातार कम होते जा रहे हैं. सरकार को इस कला के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जिस तरह विदेशों में जयपुर के कारीगरों को बुलाकर इस कला को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह राजस्थान और देश की सरकार को भी इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि कलाकारों के सामने रोजी-रोटी का संकट न रहे.
परिवार का पालन-पोषण भी मुश्किल: प्रभु भाट की इस चिंता की तस्दीक कठपुतली कारीगर राहुल भाट के अनुभव भी करते हैं, जिन्होंने पिछले डेढ़ दशक में इस कला के स्वर्णिम दौर से लेकर पतन तक का सफर देखा है. राहुल बताते हैं कि करीब 10 से 15 साल पहले तक इस काम से अच्छी आमदनी हो जाती थी. जगह-जगह प्रदर्शनी लगती थी और उनमें कठपुतली के शो आयोजित किए जाते थे. शादी-विवाह और जन्मदिन जैसे आयोजनों में भी कलाकारों को बुलाया जाता था, जिससे परिवारों को रोजगार मिलता था और कला का प्रचार-प्रसार भी होता था.
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विलुप्त होने की कगार पर कला: राहुल के मुताबिक, पहले सरकारें भी इस कला को प्रोत्साहित करती थीं, लेकिन अब ऐसे अवसर लगभग खत्म हो गए हैं. आज पूरा परिवार दिन भर मेहनत करके चार से पांच कठपुतली तैयार करता है, लेकिन उनकी लागत और मेहनत के हिसाब से कीमत नहीं मिल पाती है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन के विकल्प बढ़ने से लोग अब कलाकारों तक पहुंचने की जरूरत भी महसूस नहीं करते हैं. उनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो यह कला पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी. राजस्थान सरकार को चाहिए कि ऐतिहासिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों और सांस्कृतिक आयोजनों में कलाकारों को नियमित रूप से प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाए.
मेहनत के बाद भी नहीं निकल पा रही लागत: बाजार में अवसरों की इस कमी का सीधा असर कारीगरों की रसोई और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा है. इस बदहाल आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 50 साल से कठपुतली निर्माण कर रही एक बुजुर्ग महिला को आज भी अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है. उनका कहना है कि एक कठपुतली तैयार करने में करीब 200 रुपये का खर्च आता है, लेकिन दिनभर मेहनत करने के बावजूद इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि परिवार का ठीक से पालन-पोषण किया जा सके. वे बताती हैं कि उनके पिता और दादा भी यही काम करते थे और कई पीढ़ियां इसी हुनर के सहारे जीवन बिताती आई हैं. अब उम्र के इस पड़ाव पर दूसरा कोई काम नहीं आता, इसलिए परिवार की आजीविका इसी कला पर निर्भर है. उनकी सरकार से अपील है कि इस पुरानी विरासत को बचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं.
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कठपुतली विक्रेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया: एक तरफ जहां कठपुतली नगर के कारीगर काम और दाम की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं शहर के बाजारों में इसे बेचने वाले दुकानदारों का अनुभव थोड़ा अलग है. बड़ी चौपड़ के सामने कठपुतली विक्रेता राम मीणा का कहना है कि कठपुतली कला को लेकर लोगों में भले ही रुझान कम हुआ हो, लेकिन हमारी बिक्री में कोई कमी नहीं आई है. हमारी दुकान पर कठपुतली पहले जितनी बिकती थी, अब भी उतनी ही बिक्री होती है. देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं और यादगार के तौर पर अलग-अलग साइज और रेट की कठपुतली खरीद कर ले जाते हैं.
ऑनलाइन गेम की वजह से बिक्री पर पड़ा फर्क: हालांकि, बाजार के सभी व्यापारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वे भी कारीगरों के दर्द को जायज ठहराते हैं. बड़ी चौपड़ के सामने ही कठपुतली की दुकान चलाने वाले कारोबारी रामस्वरूप रावत का मानना है कि समय के साथ इस कारोबार पर काफी असर पड़ा है. उनका कहना है कि ऑनलाइन गेम और मोबाइल के बढ़ते चलन की वजह से बच्चों और युवाओं का रुझान इस पारंपरिक कला से दूर हो गया है. पहले जगह-जगह प्रदर्शनी लगती थी और लोग उत्साह से कठपुतली का खेल देखने जाते थे, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं रहा. बड़ी चौपड़ पर देशी-विदेशी पर्यटक आज भी आते हैं, लेकिन पहले की तरह अब कठपुतली की उतनी बिक्री नहीं हो पाती है.
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