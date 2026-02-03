ETV Bharat / state

भारत-अमेरिका टैरिफ तनातनी खत्म, जयपुर के व्यापारियों ने कहा- 'आत्मनिर्भर भारत' की बड़ी जीत

टैरिफ में कटौती से व्यापार को मिलेगा बूस्ट : जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि अमेरिका की ओर से पहले भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था, जिसे अब घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके साथ ही पेनल्टी के रूप में लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को भी वापस ले लिया गया है. ये फैसला भारतीय व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेड डील से भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई मजबूती मिलेगी. रेडीमेड कपड़े, रत्न-आभूषण, ऑटो पार्ट्स, लेदर और फुटवियर, रसायन, स्टील, सीफूड, मशीनरी, फर्नीचर, कृषि उत्पाद और मसालों जैसे सेक्टर्स को विशेष लाभ मिलेगा. इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा बल्कि स्वदेशी उत्पादन को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा.

जयपुर : भारत और अमेरिका के बीच पिछले छह महीनों से चली आ रही टैरिफ तनातनी के खत्म होने और टैरिफ दर 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने के फैसले से जयपुर के व्यापारिक जगत में उत्साह की लहर दौड़ गई है. जयपुर के व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का प्रमाण बताया है. व्यापारियों का कहना है कि ये अब 2014 से पहले वाला भारत नहीं रहा, बल्कि एक सक्षम, आत्मनिर्भर और निर्णायक भारत है.

पढ़ें. Bullock Cart Handicrafts : 'विरासत' को दी नई पहचान, विदेशों तक थी डिमांड, अब घरेलू बाजार में बढ़ी खपत

अनिश्चितता के दौर में व्यापारियों ने दिखाया संयम : सुभाष गोयल ने कहा कि बीते कुछ महीनों में व्यापारिक अनिश्चितता का माहौल रहा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय व्यापारियों ने संयम रखा और वैकल्पिक बाजारों और नए व्यापारिक स्रोतों की तलाश जारी रखी. ये भी अपने आप में व्यापारिक वर्ग की एक बड़ी जीत है. उन्होंने कहा कि ये फैसला विकसित भारत, स्वदेशी भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है.

'स्वदेशी खरीदो-स्वदेशी बेचो' मुहिम बनी ताकत : जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी ने बताया कि टैरिफ विवाद के दौरान जयपुर समेत देशभर के व्यापारियों ने 'स्वदेशी खरीदो और स्वदेशी बेचो' की मुहिम को आगे बढ़ाया. जब टैरिफ 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था, तब भारत के व्यापारियों और आम लोगों ने एकजुट होकर इसका जवाब दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाई गई स्वदेशी की मुहिम से हर वर्ग जुड़ता नजर आया. यही कारण है कि आज भारत को वैश्विक मंच पर गंभीरता से लिया जा रहा है. टैरिफ को दोबारा 18 प्रतिशत करने का फैसला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब 2014 से पहले वाला भारत नहीं है, अब आत्मनिर्भर और सक्षम भारत है.

भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेगी नई पहचान : व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने इसे सिर्फ व्यापारिक वर्ग की नहीं बल्कि पूरे भारत और देशवासियों की जीत बताया. उनका कहना है कि ये फैसला भारत की आर्थिक ताकत, वैश्विक विश्वसनीयता और आत्मनिर्भर सोच को दर्शाता है. व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे और भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान बनाएंगे.