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पूरे देश में यूपीआई पर लगाए गए एमडीआर पर व्यापारियों में आक्रोश, 'नो यूपीआई डे' मनाया

व्यापारियों ने गांधी प्रतिमा के समक्ष शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया ( ETV Bharat Jaipur )