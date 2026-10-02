पूरे देश में यूपीआई पर लगाए गए एमडीआर पर व्यापारियों में आक्रोश, 'नो यूपीआई डे' मनाया
व्यापारियों का कहना है कि यूपीआई इकॉनोमी की रीढ़ बन चुका है. इस पर शुल्क लगाने से निम्न व मध्यमवर्गीय व्यापारियों को नुकसान होगा.
Published : October 2, 2026 at 3:54 PM IST
जयपुर: भारत सरकार की ओर से यूपीआई लेन देन पर लगाए गए एमडीआर के विरोध में देशभर के व्यापारी संगठन उतर गए हैं. इसके तहत शुक्रवार को देशभर में 'नो यूपीआई डे' मनाया गया. जयपुर में भी आज व्यापारी किसी तरह का कोई पेमेंट यूपीआई से नहीं कर रहे.
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना था कि केंद्र सरकार ने 40 पैसे सैकड़ा एमडीआर निर्धारित करने की अधिसूचना जारी की है. यह वसूली एक बार में 2000 से अधिक तथा 1 लाख से अधिक प्रतिमाह व्यापारी द्वारा यूपीआई से ट्रांजेक्शन करने पर होगी. रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल व खेती से जुड़े सामान पर 5 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन फिक्स्ड एमडीआर आरोपित किया गया है. म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकर, डीलर से जुड़े पेमेंट पर 0.02 प्रतिशत का एमडीआर लगाया गया है.
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भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का कहना है कि इससे व्यापारी के साथ साथ ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, व्यापारी अपनी जेब से इस अतिरिक्त राशि का वहन नहीं करेगा, ऐसे में इसका भार जनता पर भी आएगा और पेमेंट को लेकर आपसी विरोधाभास पैदा होगा. ऐसे में निर्णय लिया गया है कि भारत के सभी प्रांतों के व्यापारी अपने अपने स्तर पर 2 अक्टूबर को नो यूपीआई डे मनाएंगे.
यूपीआई बनी इकॉनोमी की रीढ़ : भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने दावा किया है कि देशभर के कई राज्यों में आज गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सरकार से मांग रखी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि एमएसएमई एवं छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके. यूपीआई देश की इकॉनोमी की रीढ़ बन चुकी है. गांव, शहर व मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यूपीआई का प्रयोग होने लगा है. गुप्ता का कहना है कि बैंकों में सेविंग खाते में पड़ी हुई रकम भी बैंकों को हजारों करोड़ रुपए मुनाफा देती है. ऐसे में यूपीआई जैसे ट्रांजेक्शन जो निम्नवर्गीय व मध्यमवर्गीय व्यापारी के पेमेंट का जरिया बनी हैं, उन पर भार लादना उचित नहीं है.
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पेमेंट एप्लीकेशन प्रोवाइडर को लाभ: गुप्ता का यह भी कहना था कि यूपीआई से किए गए ट्रांजेक्शन को केंद्र सरकार फुलप्रूफ करना चाहती है, पर मौजूदा फ्रेमवर्क में देश के 5 करोड़ से भी ज्यादा व्यापारी भार महसूस कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि शायद सरकार बैंकों तथा पेमेंट एप्लीकेशन प्रोवाइडर एजेंसीज को लाभ पहुंचाने के लिए यह नियम लेकर आई है. उनका कहना है कि आज रिटेलर, सब्जी व फल बेचने वाला, दवा बेचने वाला, कोल्ड ड्रिंक्स तथा पानी बेचने वाला, पत्तल-दोने बेचने वाला, चप्पल-जूते बेचने वाला, प्लास्टिक बर्तन तथा खिलौने बेचने वाला आदि यूपीआई से पेमेंट ले और दे रहा है, ऐसे में छोटे व्यापारियों को व्यापार करने में काफी परेशानी होगी.
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