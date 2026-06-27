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ऑफ सीजन में भी गुलाबी नगरी में पर्यटकों की रौनक, आमेर महल सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थल

हवा महल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ फोर्ट भी अपनी अलग पहचान रखते हैं. यहां पर भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.

Tourist in Off Season in Jaipur
आमेर महल में पर्यटकों का मनोरंजन करते लोक कलाकार (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 7:43 PM IST

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जयपुर: गुलाबी नगरी में ऑफ सीजन में भी पर्यटकों की अच्छी रौनक देखने को मिल रही है. आमेर महल सबसे पसंदीदा बना हुआ है. वहीं, हवा महल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ फोर्ट भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों से पर्यटक जयपुर पहुंच रहे हैं. वीकेंड पर ज्यादा संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. अप्रैल के महीने से गर्मी तेज होने के साथ ही अधिकांश लोग कुल्लू-मनाली, जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख, उत्तराखंड समेत पहाड़ों और ठंडी जगहों का रुख करते हैं. इसके बावजूद तेज गर्मी के दौरान भी गुलाबी नगरी देशी पर्यटकों के लिए पसंद बनी हुई है. आसपास के राज्यों से काफी संख्या में पर्यटक इस भीषण गर्मी में भी जयपुर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं.

वीकेंड पर आमेर महल में 5000 से अधिक पर्यटक प्रतिदिन पहुंचते हैं. वहीं हवा महल में वीकेंड पर 4 से 5000 पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिल रही है. नाहरगढ़ फोर्ट में करीब 3 से 5000 पर्यटक वीकेंड पर पहुंच रहे हैं. नाहरगढ़ पर पिछले शनिवार को 3327 और रविवार को 5668 पर्यटक पहुंचे थे. अन्य पर्यटक स्थलों पर भी करीब 3000 पर्यटक भ्रमण करने के लिए पहुंच रहे हैं. वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि गुलाबी नगरी जयपुर में ऑफ सीजन में भी पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिल रही है. पिछले सालों की बजाय इस बार ऑफ सीजन में पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं. वीकेंड में दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों के पर्यटक ज्यादा पहुंच रहे हैं. मानसून आने वाला है. मानसून में यहां कई अन्य एक्टिविटीज भी पर्यटकों को लुभाती हैं.

पढ़ें: Marco Rubio Jaipur Visit : आमेर फोर्ट का भ्रमण, कैंडल जलाकर तारे...लाइव देखकर आश्चर्यचकित हुए मार्को रूबियो

आमेर फोर्ट के पास मावठा झील में बोटिंग भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इसके अलावा झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, नाहरगढ़ लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है. आमेर की हाथी सवारी भी विश्व प्रसिद्ध है. जयपुर में काफी प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र बने हुए हैं. वीआईपी और विदेशी मेहमानों के लिए आमेर महल पसंदीदा बना हुआ है.

Tourist in Off Season in Jaipur
जंतर मंतर जयपुर (ETV Bharat Jaipur)

अमेरिका के विदेश मंत्री भी आए थे जयपुर: आमेर महल में कई वीआईपी विजिट भी हुई हैं. पिछले महीने 25 मई को ही ऑफ सीजन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी आमेर महल विजिट करने के लिए पहुंचे थे. मार्को रुबियो ने अपने परिवार और प्रतिनिधि मंडल के साथ विश्व प्रसिद्ध आमेर महल का भ्रमण किया था. आमेर महल में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली. तेज गर्मी में भी करीब 35 मिनट तक आमेर महल में सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हुए. इस दौरान लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां पेश कर सभी मेहमानों का मन मोह लिया. मार्को रुबियो ने आमेर महल की सुंदरता और यहां के राजाओं की तारीफ की थी.

Tourist in Off Season in Jaipur
गर्मी के बावजूद आ रहे हैं विदेशी पर्यटक (ETV Bharat Jaipur)

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हवा महल जंतर-मंतर पर भी रौनक: वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि आमेर में भयंकर गर्मी के दौरान भी अंदर अच्छी हवा चलती है, जिससे पर्यटकों को ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो पाता है. यहां आने वाले पर्यटक हर चीज का अनुभव लेकर जाते हैं. सीजन और ऑफ सीजन दोनों का अलग अनुभव है. आमेर फोर्ट पर्यटकों के लिए सबसे पहली पसंद होती है. आमेर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां हर चीज देखने को मिलती है. आमेर महल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने आप में अद्भुत है. शीश महल की खूबसूरती भी खास है. इसके अलावा हवा महल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ फोर्ट भी अपनी अलग पहचान रखते हैं, जहां पर भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.

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हवामहल जयपुर (ETV Bharat Jaipur)

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