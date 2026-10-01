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जयपुर: टोंक रोड पर घड़ी शोरूम में बड़ी चोरी, चोरों ने 250 महंगी घड़ियां चुराई, करोड़ों में है कीमत

चोरी के बाद शोरूम में बिखरा सामान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी की सबसे व्यस्त टोंक रोड पर गुरुवार सुबह चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. चोरों ने घड़ियों के एक शोरूम को निशाना बनाया और वारदात को अंजाम दिया. इस शोरूम से करीब 250 घड़ियां चोरी हुई हैं. घटना की जानकारी मिलने पर थाना पुलिस के साथ ही महकमे के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया. पुलिस ने डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया. इसके साथ ही एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि सात से आठ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस शोरूम के भीतर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर बदमाशों के आने और जाने का रूट तैयार कर उनका पीछा करने में लगी है. जयपुर के स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया.