ऑफ सीजन में भी जयपुर–जैसलमेर उड़ान: पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
जयपुर से जैसलमरे की यह फ्लाइट अब सप्ताह में दो दिन रविवार और गुरुवार को संचालित होगी.
Published : May 3, 2026 at 3:26 PM IST
जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर के लिए रविवार, 3 मई का दिन ऐतिहासिक बन गया. भीषण गर्मी और ऑफ-सीजन के बीच, जब आमतौर पर पर्यटन गतिविधियां सुस्त पड़ जाती हैं, उसी समय आसमान से आई एक उम्मीद ने शहर की धड़कनों को फिर से तेज कर दिया. जयपुर से समर शेड्यूल की पहली फ्लाइट सफलतापूर्वक जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतरी और इसके साथ ही पर्यटन, व्यापार और कनेक्टिविटी के नए अध्याय की शुरुआत हो गई.
यह उड़ान Alliance Air द्वारा संचालित 42-सीटर ATR विमान थी, जो सुबह 11:20 बजे जैसलमेर पहुंची. जैसे ही विमान ने रनवे को छुआ, एयरपोर्ट परिसर में मौजूद लोगों के चेहरों पर खुशी झलकने लगी. राजस्थानी लोक गीतों और पारंपरिक स्वागत के साथ यात्रियों का अभिनंदन किया गया. इस फ्लाइट के पहले फेरे में जयपुर से 12 यात्री जैसलमेर पहुंचे. इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, पूर्व राजपरिवार की सदस्या राजमाता राजेश्वरी राज्यलक्ष्मी और पर्यटन व्यवसायी मयंक भाटिया भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे. वहीं जैसलमेर से 4 यात्री इसी विमान से जयपुर के लिए रवाना हुए.
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जयपुर से जैसलमरे की यह फ्लाइट अब सप्ताह में दो दिन रविवार और गुरुवार को संचालित होगी. इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अप्रैल से सितंबर के बीच, जब तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है और पर्यटकों की संख्या घट जाती है, तब भी शहर देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा रहेगा. पिछले वर्षों में ऑफ-सीजन में फ्लाइट्स बंद होने से पर्यटन व्यवसाय को काफी नुकसान हुआ था. इस बार स्थानीय होटल संचालकों और टूर ऑपरेटर्स ने पहल करते हुए पहले से टिकट बुक करवा कर एयरलाइन को भरोसा दिलाया है कि यात्री भार बना रहेगा.
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जैसलमेर की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है. गर्मियों में होटल खाली हो जाते हैं, गाइड्स और टैक्सी चालकों को काम नहीं मिल पाता, और बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है. ऐसे समय में यह हवाई सेवा एक जीवनदायिनी साबित हो सकती है. अब पर्यटन व्यवसायी नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की रणनीति बना रहे हैं. ऐतिहासिक स्मारकों पर आकर्षक लाइटिंग, डेजर्ट सफारी, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रिकालीन भ्रमण जैसी गतिविधियों से पर्यटकों को लुभाने की योजना तैयार की जा रही है.
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इस फ्लाइट का फायदा सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है. जयपुर से सीधी कनेक्टिविटी मिलने से मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में बड़ी राहत मिलेगी. गंभीर मरीजों को अब 10-12 घंटे की सड़क यात्रा के बजाय महज 1 घंटा 45 मिनट में जयपुर के बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकेगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी. इस पहल से जैसलमेर की पहचान सालभर सक्रिय पर्यटन स्थल के रूप में मजबूत हो सकती है. एयरपोर्ट पर मौजूद पर्यटन व्यवसायियों ने कहा कि यदि यात्री संख्या संतुलित बनी रही तो भविष्य में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने की भी संभावना है. इसके लिए होटल एसोसिएशन और टूर ऑपरेटर्स मिलकर प्रचार-प्रसार की योजना बना रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक समर सीजन में भी जैसलमेर का रुख करें.