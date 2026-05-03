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ऑफ सीजन में भी जयपुर–जैसलमेर उड़ान: पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर के लिए रविवार, 3 मई का दिन ऐतिहासिक बन गया. भीषण गर्मी और ऑफ-सीजन के बीच, जब आमतौर पर पर्यटन गतिविधियां सुस्त पड़ जाती हैं, उसी समय आसमान से आई एक उम्मीद ने शहर की धड़कनों को फिर से तेज कर दिया. जयपुर से समर शेड्यूल की पहली फ्लाइट सफलतापूर्वक जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतरी और इसके साथ ही पर्यटन, व्यापार और कनेक्टिविटी के नए अध्याय की शुरुआत हो गई.

यह उड़ान Alliance Air द्वारा संचालित 42-सीटर ATR विमान थी, जो सुबह 11:20 बजे जैसलमेर पहुंची. जैसे ही विमान ने रनवे को छुआ, एयरपोर्ट परिसर में मौजूद लोगों के चेहरों पर खुशी झलकने लगी. राजस्थानी लोक गीतों और पारंपरिक स्वागत के साथ यात्रियों का अभिनंदन किया गया. इस फ्लाइट के पहले फेरे में जयपुर से 12 यात्री जैसलमेर पहुंचे. इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, पूर्व राजपरिवार की सदस्या राजमाता राजेश्वरी राज्यलक्ष्मी और पर्यटन व्यवसायी मयंक भाटिया भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे. वहीं जैसलमेर से 4 यात्री इसी विमान से जयपुर के लिए रवाना हुए.

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जयपुर से जैसलमरे की यह फ्लाइट अब सप्ताह में दो दिन रविवार और गुरुवार को संचालित होगी. इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अप्रैल से सितंबर के बीच, जब तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है और पर्यटकों की संख्या घट जाती है, तब भी शहर देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा रहेगा. पिछले वर्षों में ऑफ-सीजन में फ्लाइट्स बंद होने से पर्यटन व्यवसाय को काफी नुकसान हुआ था. इस बार स्थानीय होटल संचालकों और टूर ऑपरेटर्स ने पहल करते हुए पहले से टिकट बुक करवा कर एयरलाइन को भरोसा दिलाया है कि यात्री भार बना रहेगा.