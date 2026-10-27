जयपुर में 21 साल बाद न्यूरोलॉजिस्टों का महासंगम, 400 से बढ़कर 5000 हुए विशेषज्ञ
कॉन्फ्रेंस में न्यूरोइम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा की जाएगी. न्यूरोइम्यूनोलॉजी से कई बीमारियों के निदान और उपचार में मदद मिली है.
Published : October 27, 2026 at 7:05 PM IST
जयपुर: राजस्थान में 21 साल के लंबे अंतराल के बाद देशभर के न्यूरोलॉजिस्ट (स्नायु रोग विशेषज्ञ) का महासंगम होने जा रहा है. पिछली बार 2005 में जयपुर में इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब सदस्य संख्या 300 से 400 थी, अब करीब 5 हजार है. इस कॉन्फ्रेंस में न्यूरोलॉजिकल स्नायु संबंधी बीमारियों के निदान, उपचार और चिकित्सा क्षेत्र में हुए नवीनतम वैज्ञानिक बदलावों पर चर्चा होगी.
सवाई मानसिंह अस्पताल की वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट और कॉन्फ्रेंस की आयोजक सचिव डॉ. भावना शर्मा ने बताया कि देश में न्यूरोलॉजिकल (स्नायु तंत्र संबंधी) बीमारियों के बढ़ते बोझ के बीच विशेषज्ञ चिकित्सकों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हो रही है. ये बीमारियां हर आयु वर्ग और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रभावित करती हैं. ऐसे में न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों की बढ़ती संख्या से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है.
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आधुनिक तकनीक से बदली न्यूरोलॉजी की तस्वीर: डॉ. शर्मा का कहना था कि पिछले कुछ दशकों में न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक ने प्रगति की है. जेनेटिक्स, न्यूरोइम्यूनोलॉजी, आधुनिक इमेजिंग और नई डायग्नोस्टिक तकनीकों ने जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की पहचान और उपचार के नए रास्ते खोले हैं. कई ऐसी दवाइयां और उपचार पद्धतियां विकसित हुई हैं, जिनसे पहले गंभीर मानी जाने वाली बीमारियों के मरीजों के लिए भी बेहतर उपचार की संभावनाएं बढ़ी हैं.
मिर्गी और माइग्रेन के उपचार में नए विकल्प: डॉ. शर्मा ने कहा कि मिर्गी के उपचार में भी कई प्रभावी एंटीसीजर दवाइयां उपलब्ध हैं. जिन मरीजों में दवाइयों के बावजूद दौरे नियंत्रित नहीं होते, उनमें ड्रग-रेजिस्टेंट एपिलेप्सी की जांच की जाती है. ऐसे चयनित मरीजों में उचित प्रीसर्जिकल मूल्यांकन के बाद एपिलेप्सी सर्जरी से दौरे नियंत्रित करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सकती है. इसी तरह, माइग्रेन के उपचार में भी नई दवाइयों ने विकल्प बढ़ाए हैं.
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न्यूरोइम्यूनोलॉजी में भी नई संभावनाएं: न्यूरोइम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में हुई प्रगति से ऐसी कई बीमारियों के निदान और उपचार में मदद मिली है, जिन्हें पहले पहचानना कठिन था. आधुनिक न्यूरोलॉजी अब केवल बीमारी की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों को बेहतर उपचार, रिकवरी और जीवन की गुणवत्ता उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है. जयपुर में आयोजित होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देशभर के चिकित्सक शामिल होंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे.
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