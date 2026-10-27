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जयपुर में 21 साल बाद न्यूरोलॉजिस्टों का महासंगम, 400 से बढ़कर 5000 हुए विशेषज्ञ

कॉन्फ्रेंस की आयोजक सचिव डॉ. भावना शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में 21 साल के लंबे अंतराल के बाद देशभर के न्यूरोलॉजिस्ट (स्नायु रोग विशेषज्ञ) का महासंगम होने जा रहा है. पिछली बार 2005 में जयपुर में इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब सदस्य संख्या 300 से 400 थी, अब करीब 5 हजार है. इस कॉन्फ्रेंस में न्यूरोलॉजिकल स्नायु संबंधी बीमारियों के निदान, उपचार और चिकित्सा क्षेत्र में हुए नवीनतम वैज्ञानिक बदलावों पर चर्चा होगी.