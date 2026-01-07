बेंगलुरु जा रही फ्लाइट की इंदौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, मासूम को सांस लेने में हुई तकलीफ
जयपुर से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरते ही एक साल के बच्चे की फ्लाइट में बिगड़ी तबीयत. इलाज के दौरान मासूम की अस्पताल में मौत.
इंदौर: जयपुर से बेंगलुरु जा रही एक फ्लाइट की इंदौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. जयपुर से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही 1 साल के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसके बाद फ्लाइट की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने बच्चे का प्राथमिक इलाज किया और उसे नजदीकी अस्पताल ले गए लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिजन ने बताया कि 1 साल के बच्चे को फ्लाइट में सफर करने के दौरान सांस लेने में दिक्कत हुई थी.
बेंगलुरु जा रही फ्लाइट की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग
एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने मंगलवार की शाम 5.30 बजे जयपुर से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी थी. इस फ्लाइट को रात 8.10 पर बेंगलुरु पहुंचना था. उड़ान भरने के दौरान कुछ देर बाद ही फ्लाइट में मौजूद 1 साल के बच्चे की तबीयत खराब हो गई. परिजन ने तुरंत एयर होस्टेस को इसकी सूचना दी.
इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर सुनील मग्गीरवार ने बताया कि "शाम 7.30 बजे के लगभग विमान पायलट ने इंदौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान की इमरजेंसी मेडिकल लैंडिंग की अनुमति मांगी. एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने मेडिकल इमरजेंसी घोषित करते हुए फ्लाइट को तत्काल लैंडिंग की अनुमति दे दी. इस दौरान तुरंत एयरबेस पर ही डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई."
एक साल के बच्चे की बिगड़ी थी तबीयत
इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर सुनील मग्गीरवार ने बताया कि फ्लाइट में एक साल के बच्चे मोहम्मद अबरार की तबीयत अचानक बिगड़ी थी. उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी. फ्लाइट के लैंड होते ही उसमें मौजूद एक साल के बच्चे को डॉक्टरों की टीम ने एयरपोर्ट पर ही सीपीआर दिया लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई. बच्चे को लेकर परिजन और डॉक्टर नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
इलाज के दौरान बच्चे की मौत
डॉक्टरों के अनुसार फ्लाइट में बैठने से पहले ही बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी. बच्चे को सीपीआर देकर बचाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौत के कारणों को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. बच्चे का नाम मोहम्मद अबरार था और उसकी उम्र 1 साल थी. वह अपने माता-पिता के साथ जयपुर से बेंगलुरु अपने घर जा रहा था.