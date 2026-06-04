ETV Bharat / state

जयपुर में 4000 वर्गमीटर में बनेगा 'मारवाड़ी प्रवासी भवन', 46 देशों में बसे राजस्थानियों को मिलेंगे वैश्विक अवसर

​मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन का एक मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय दस्तकारों को मजबूत बनाना भी है.

राजस्थानियों को जोड़ेगा 'मारवाड़ी प्रवासी भवन'
राजस्थानियों को जोड़ेगा 'मारवाड़ी प्रवासी भवन' (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 10:34 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : ​राजस्थान की मिट्टी की यह खासियत रही है कि यहां से निकले लाखों लोगों ने आज देश और दुनिया के कोने-कोने में उद्योग, व्यापार, तकनीक और पेशेवर क्षेत्रों में अपनी एक अमिट पहचान बनाई है. सात समंदर पार जाने के बाद भी इन प्रवासियों के दिलों में अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव कभी कम नहीं होता. भौगोलिक दूरियों को मिटाकर दुनिया भर के राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने के उद्देश्य के साथ काम कर रहा 'मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन' (MIF) अब एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है. 46 देशों और 600 से अधिक स्थानों में बसे करीब 10 हजार प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने वाला ये डिजिटल नेटवर्क अब जयपुर में एक अत्याधुनिक 'मारवाड़ी प्रवासी भवन' स्थापित करने की तैयारी कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर राजस्थानियों के लिए नेटवर्किंग, व्यापार, रोजगार और सामाजिक सहयोग का केंद्र बनेगा.

दुनिया भर में राजस्थानियों को जोड़ रहा डिजिटल मंच : मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन के संस्थापक सीए विजय गर्ग के अनुसार फेडरेशन आज राजस्थानियों का विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. पिछले कुछ वर्षों में इस मंच से 46 देशों के हजारों प्रवासी राजस्थानी जुड़े हैं. ये केवल एक सोशल नेटवर्क नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग का ऐसा मंच है जो दुनिया के किसी भी कोने में बसे राजस्थानियों को एक-दूसरे से जोड़ता है. फेडरेशन के माध्यम से सदस्य अपने क्षेत्र, व्यवसाय, विशेषज्ञता और निवास स्थान की जानकारी साझा करते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर कोई भी सदस्य दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद राजस्थानी उद्यमी, व्यापारी या सामाजिक कार्यकर्ता तक आसानी से पहुंच सकता है.

मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन का बड़ा कदम (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: 'हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रवासी राजस्थान दिवस, प्रवासी राजस्थानियों लिए होगाविशेष विभाग' : CM भजनलाल शर्मा

व्यापार, रोजगार और रिसर्च का बनेगा सबसे बड़ा केंद्र
व्यापार, रोजगार और रिसर्च का बनेगा सबसे बड़ा केंद्र (फोटो ईटीवी भारत GFX)

'नेटिव प्लेस' से जुड़ाव बना रहा पहचान का आधार : फेडरेशन की सबसे खास बात 'नेटिव प्लेस' आधारित नेटवर्किंग है. इसके माध्यम से कोई भी सदस्य ये खोज सकता है कि उसके गांव, शहर या जिले के लोग देश-दुनिया के किन हिस्सों में रह रहे हैं और कौन-कौन से व्यवसायों में सक्रिय हैं. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सदस्यता का मुख्य आधार राजस्थान से जुड़ाव है. यदि किसी व्यक्ति या उसके पूर्वजों का मूल निवास राजस्थान में रहा है तो वो इस मंच से जुड़ सकता है. वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद सदस्य दुनिया भर में मौजूद 'उद्योग मित्रों' से संपर्क स्थापित कर सकते हैं.

बनेगा 'मारवाड़ी प्रवासी भवन'
बनेगा 'मारवाड़ी प्रवासी भवन' (फोटो ईटीवी भारत GFX)

उद्योग मित्रों का नेटवर्क बना रहा नए अवसर : फेडरेशन से जुड़े सदस्यों को 'उद्योग मित्र' नाम दिया गया है. इनमें सफल उद्योगपति, कारोबारी, स्टार्टअप संस्थापक, कॉर्पोरेट नेतृत्वकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं. फेडरेशन का उद्देश्य केवल नेटवर्किंग तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष योगदान देना भी है. इसके माध्यम से युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन, निवेश संबंधी सलाह, बाजार की जानकारी और व्यवसाय विस्तार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जो प्रवासी राजस्थानी विदेशों और अन्य राज्यों में सफल व्यवसाय चला रहे हैं, वे अपने अनुभवों और संसाधनों को राजस्थान के युवाओं तक पहुंचा रहे हैं.

युवाओं को मिलेंगे वैश्विक अवसर
युवाओं को मिलेंगे वैश्विक अवसर (फोटो ईटीवी भारत GFX)

महिला उद्यमियों के लिए बन रहा वैश्विक बाजार : फेडरेशन ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए भी काम कर रहा है. ई-बाजार जैसी पहल के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की ओर से तैयार उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य केवल उत्पाद बेचना नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना है.

फेडरेशन के लोगो में राजस्थानी छाप
फेडरेशन के लोगो में राजस्थानी छाप (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की 11 बड़ी बातें

अब जयपुर में बनेगा 'मारवाड़ी प्रवासी भवन' : फेडरेशन का अगला बड़ा लक्ष्य जयपुर में एक अत्याधुनिक मारवाड़ी प्रवासी भवन का निर्माण है. सीए विजय गर्ग ने बताया कि इसके लिए राजस्थान सरकार से भूमि आवंटन का अनुरोध किया गया है. संस्था का कहना है कि भवन निर्माण का पूरा खर्च फेडरेशन स्वयं वहन करेगा. सीए विजय गर्ग के अनुसार सरकार की ओर से 4 हजार वर्गमीटर जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है. जैसे ही भूमि आवंटित होगी और औपचारिकताएं पूरी होंगी, लगभग डेढ़ से दो वर्ष के अंदर भवन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

मारवाड़ी प्रवासी भवन का एआई मॉडल
मारवाड़ी प्रवासी भवन का एआई मॉडल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

व्यापार, रोजगार और रिसर्च का बनेगा केंद्र : प्रस्तावित 'मारवाड़ी प्रवासी भवन' केवल भवन नहीं बल्कि मल्टीपल ग्लोबल नेटवर्किंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां प्रवासी व्यापारियों और उद्यमियों के लिए ठहरने की व्यवस्था होगी. बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, उत्पाद प्रदर्शनी और निवेशक सम्मेलन आयोजित किए जा सकेंगे. राजस्थान के युवाओं को देश-दुनिया में कार्यरत वरिष्ठ पेशेवरों और उद्योगपतियों से मेंटरशिप प्राप्त होगी. इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार की उद्योग एवं व्यापार नीतियों से संबंधित जानकारी, विभिन्न जिलों के आर्थिक आंकड़े और निवेश अवसरों का विस्तृत डाटा भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान टूरिज्म का ग्लोबल प्रमोशन: डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोलीं, एस्ट्रो टूरिज्म और डेजर्ट एडवेंचर पर करें फोकस

मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन के फाउंडर सीए विजय गर्ग
मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन के फाउंडर सीए विजय गर्ग (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

कोलकाता से दुबई तक बनेगा नेटवर्क : जयपुर में पहला मारवाड़ी प्रवासी भवन बनने के बाद फेडरेशन की योजना कोलकाता, मुंबई, दुबई और बैंकॉक जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में भी इसी प्रकार के भवन विकसित करने की है. इन स्थानों पर बड़ी संख्या में राजस्थानी कारोबारी समुदाय सक्रिय है और व्यापारिक गतिविधियों का व्यापक नेटवर्क मौजूद है. मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन की ये पहल केवल एक भवन निर्माण परियोजना नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले राजस्थानियों को एक मंच पर लाने का प्रयास है. यदि ये परियोजना साकार होती है तो जयपुर ग्लोबली राजस्थानियों का प्रमुख नेटवर्किंग सेंटर बन सकता है. व्यापार, रोजगार, निवेश, सामाजिक सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव के इस मॉडल से न केवल प्रवासी राजस्थानियों को लाभ मिलेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए भी नए अवसरों के द्वार खुलेंगे.

TAGGED:

राजस्थानी मारवाड़ी प्रवासी भवन
​मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन
MARWARI INTERNATIONAL FEDERATION
ENTREPRENEURS GLOBAL NETWORK
MARWARI PRAVASI BHAWAN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.