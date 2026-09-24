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मोबाइल और पर्स लौटाने के बदले मांगी थी 25 हजार रुपए की रिश्वत, ACB ने SI को रंगे हाथ दबोचा

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी. ( ETV Bharat jaipur )