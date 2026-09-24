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मोबाइल और पर्स लौटाने के बदले मांगी थी 25 हजार रुपए की रिश्वत, ACB ने SI को रंगे हाथ दबोचा

परिवादी की शिकायत पर ACB ने शिकायत का सत्यापन किया. नाहरगढ़ रोड थाने में जाल बिछाकर आरोपी SI को ट्रैप कर लिया.

SI GIRDHARILAL ARRESTED, JAIPUR POLICE BRIBERY CASE
एसीबी की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 8:20 PM IST

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जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार को जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. ब्यूरो ने नाहरगढ़ रोड थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर (SI) को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी SI ने एक मामले में जमानत पर बाहर आए परिवादी से उसके जब्त किए गए दो मोबाइल फोन और पर्स लौटाने और आर्म्स एक्ट के मुकदमे में मदद करने की एवज में 10 हजार रुपए की मांग की थी. परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया और गुरुवार को नाहरगढ़ रोड थाने में जाल बिछाकर आरोपी SI को 10 हजार रुपए की घूस लेते ट्रैप कर लिया.

पहले 25 हजार रुपए की डिमांड: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी के खिलाफ नाहरगढ़ रोड थाने में पिछले दिनों दर्ज एक मुकदमे में उसे राहत देने और गिरफ्तारी के समय जब्त दो मोबाइल और पर्स वापस करने के बदले आरोपी एसआई गिरधारीलाल ने 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. इसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी को दी. सत्यापन में शिकायत सही पाई गई. सामने आया कि आरोपी एसआई पहले परिवादी से पांच हजार रुपए ले चुका था, जबकि दस हजार रुपए देने पर मोबाइल और पर्स लौटाने की बात कही थी.

10 हजार की रिश्वत लेते SI गिरफ्तार, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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रिश्वत की रकम बरामद: गोविंद गुप्ता ने बताया- परिवादी गुरुवार को रिश्वत के दस हजार रुपए एसआई को देने थाने गया. आरोपी एसआई ने जैसे ही उससे दस हजार रुपए की रिश्वत ली, ताक में बैठी एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. टीम ने उससे रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है. अब उससे पूछताछ की जा रही है. आरोपी एसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा.

आरोपी एसआई कर रहा था मुकदमे की जांच: एसीबी के सीआई रघुवीर शरण शर्मा ने बताया-पड़ताल में सामने आया कि नाहरगढ़ रोड थाने में परिवादी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें गिरफ्तारी के समय उसके दो मोबाइल और पर्स पुलिस ने जब्त किए थे. वह जब रिहा हुआ तो मोबाइल और पर्स लेने थाने पहुंचा. आरोपी एसआई मामले का जांच अधिकारी है. उसने मोबाइल और पर्स लौटाने और मुकदमे की तफ्तीश में उसे राहत देने के बदले 25 हजार रुपए की घूस मांगी. बातचीत में कुल 15 हजार रुपए देना तय हुआ. इसमें से पांच हजार रुपए आरोपी पहले ले चुका था. बाकी दस हजार रुपए लेते समय एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

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