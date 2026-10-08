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स्वच्छता उत्सव : दिवाली से पहले शहर चमकाने महापौर ने खुद उठाई झाड़ू, बड़ी चौपड़ से अभियान की शुरुआत

विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में गुरुवार को महापौर सुनील कोठारी ने स्वच्छता की शपथ दिलाकर बड़ी चौपड़ से विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया. दिवाली से पहले शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए वार्ड-वार अभियान चलाया जा रहा है. स्वच्छता ही सेवा और विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत आयोजित इस स्वच्छता उत्सव में वार्ड स्तर पर सफाई पर फोकस रहेगा, जो बड़ी चौपड़ से शहर के प्रत्येक वार्ड तक पहुंचेगा.

वार्ड 112 में 11 रूट पर विशेष सफाई अभियान चलाया : किशनपोल जोन के वार्ड 112 में 11 रूट पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया. डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 20 हूपर, 200 स्वच्छता योद्धा, 3 जेसीबी और 8 ट्रैक्टर मैदान में रहे. इसके साथ ही विद्युत शाखा, सतर्कता शाखा और गार्डन शाखा की टीम भी मुस्तैदी से मौजूद रही. इस दौरान महापौर सुनील कोठारी ने बड़ी चौपड़ और जौहरी बाजार के बरामदों में खुद झाड़ू लगाकर सफाई की. मौके पर किशनपोल जोन उपायुक्त समेत नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे.