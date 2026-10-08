स्वच्छता उत्सव : दिवाली से पहले शहर चमकाने महापौर ने खुद उठाई झाड़ू, बड़ी चौपड़ से अभियान की शुरुआत
महापौर सुनील कोठारी ने कहा-विशेष सफाई अभियान के तहत जयपुर शहर को स्वच्छ बनाया जाएगा.
Published : October 8, 2026 at 12:24 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में गुरुवार को महापौर सुनील कोठारी ने स्वच्छता की शपथ दिलाकर बड़ी चौपड़ से विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया. दिवाली से पहले शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए वार्ड-वार अभियान चलाया जा रहा है. स्वच्छता ही सेवा और विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत आयोजित इस स्वच्छता उत्सव में वार्ड स्तर पर सफाई पर फोकस रहेगा, जो बड़ी चौपड़ से शहर के प्रत्येक वार्ड तक पहुंचेगा.
वार्ड 112 में 11 रूट पर विशेष सफाई अभियान चलाया : किशनपोल जोन के वार्ड 112 में 11 रूट पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया. डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 20 हूपर, 200 स्वच्छता योद्धा, 3 जेसीबी और 8 ट्रैक्टर मैदान में रहे. इसके साथ ही विद्युत शाखा, सतर्कता शाखा और गार्डन शाखा की टीम भी मुस्तैदी से मौजूद रही. इस दौरान महापौर सुनील कोठारी ने बड़ी चौपड़ और जौहरी बाजार के बरामदों में खुद झाड़ू लगाकर सफाई की. मौके पर किशनपोल जोन उपायुक्त समेत नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे.
वार्ड-वार होगा विशेष सफाई अभियान, महापौर ने दिए सख्त निर्देश : महापौर सुनील कोठारी ने कहा कि विशेष सफाई अभियान के तहत जयपुर शहर को स्वच्छ बनाया जाएगा. इसके लिए वार्ड-वार स्वच्छता उत्सव की शुरुआत की गई है. वार्ड 112 में साफ-सफाई कर स्वच्छता की शपथ ली गई. उन्होंने बताया कि वार्डों में विशेष सफाई व्यवस्था, कचरा उठाव, नालियों की सफाई और स्वच्छता से जुड़े अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे. अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा स्ट्रीट लाइट, फेरो कवर, पैचवर्क समेत अन्य कार्यों के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.
पढ़ें: जयपुर को मिला नया महापौर: सुनील कोठारी बोले- पुराने शहर में मेंटेनेंस, बाहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस....श्राद्ध से पहले संभाली कुर्सी
मूलभूत सुविधाएं मजबूत करना प्राथमिकता : महापौर सुनील कोठारी ने कहा कि जयपुर शहर में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है. शहर में लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सुविधाओं के साथ-साथ जयपुर की पहचान और विरासत को आगे बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है. इसके लिए सड़क, सफाई और सीवरेज जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
इसे भी पढे़ं. नगर निगम चुनाव 2026: भाजपा के प्रसन्न मेहता बने जोधपुर के महापौर, 6 वोट से कांग्रेस के सोलंकी हारे