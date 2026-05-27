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SPECIAL: जयपुर के किसान सुरेंद्र अवाना ने खेती को एग्रो टूरिज्म में बदला, आत्मनिर्भर गांव का नया मॉडल

सुरेन्द्र अवाना बताते हैं कि फॉर्म पौंड के कारण सूखे या विपरीत मौसम में भी फसल उत्पादन जारी रहता है , साथ ही पानी के कुशल उपयोग से लागत कम होती है . इसके साथ ही वे खाद और बीज खुद तैयार करते हैं , जिससे बाहरी निर्भरता घटती है और किसान आत्मनिर्भर बनता है. यह मॉडल आसपास के किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है.

जल प्रबंधन और आत्मनिर्भर खेती : सुरेंद्र अवाना ने अपने खेत में करोड़ों लीटर क्षमता वाले फार्म पॉन्ड तैयार किए हैं, जिससे सालभर सिंचाई संभव हो पाती है. चार करोड़ लीटर पानी की क्षमता वाले इस फार्म पौंड में वह बत्तख पालन के साथ-साथ मछली पालन भी कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी आय में इजाफा हो रहा है. साथ ही यहां आने वाले सैलानियों के मनोरंजन के लिए इस पौंड में नौकायन की सुविधा भी उपलब्ध है. वह बताते हैं कि अब सहारनपुर की एक प्रगतिशील किसान की सलाह पर इस पौंड में वह जल्द सिंघाड़े और कमल की खेती भी शुरू करेंगे. इसके अलावा उनकी तैयारी है कि जल्द वह एक हिस्से में मोती उत्पादन भी शुरू कर दें. उनका कहना है कि फिलहाल मछली पालन और बत्तख पालन से ही वह इस कंपाउंड के जरिए एक लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं .

खेत से थाली तक सब ऑर्गेनिक : सुरेन्द्र अवाना का दावा है कि उनके यहां आने वाले पर्यटकों को पूरी तरह ताजा और शुद्ध ऑर्गेनिक भोजन मिलता है. उनके यहां तैयार करने से पहले सब्जियां सीधे खेत से तोड़कर रसोई तक लाई जाती हैं , जिन्हें बाद में मेहमान अपनी पसंद से भोजन तैयार करवा सकते हैं और यह पूरी तरह से रसायन मुक्त हैं, जो सेहत के लिए लाभकारी है. उन्होंने कहा कि यह पहल ना सिर्फ सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि लोगों को खान-पान की असल गुणवत्ता का एहसास भी कराती है.

खेत और पर्यटन का अनोखा संगम : सुरेंद्र अवाना का मानना है कि “भारत की आत्मा गांवों में बसती है” और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वे खेत और पर्यटन को एक साथ जोड़ रहे हैं. उनके फार्म पर आने वाले पर्यटक न केवल प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक खेती, ग्रामीण जीवन और पारंपरिक तरीकों को करीब से समझते हैं. शहरों में बढ़ते प्रदूषण और तनाव के बीच यह फार्म लोगों के लिए डिटॉक्स और वेलनेस डेस्टिनेशन बनता जा रहा है. अवाना ने बताया कि केन्द्र सरकार की गाइ़ड लाइन के मुताबिक, एग्रो टूरिज्म रिसॉर्ट के लिए जरूरी है कि वहां आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए ऊंट गाड़ी और घोड़े के साथ-साथ एक बड़ा फार्म पौंड हो और कम से कम 10 कमरों में सैलानियों के ठहरने ने की व्यवस्था हो. साथी भोजन तैयार करने के लिए किचन और मनोरंजन के अन्य संसाधन उपलब्ध होने चाहिए. उन्होंने बताया कि मानकों के मुताबिक उन्होंने अपने फॉर्म पर सभी संसाधनों को सुनिश्चित किया है , जिससे पर्यटक पूर्ण प्राकृतिक माहौल में आनंद ले सकें.

जयपुर : राजस्थान के राजधानी के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना आज खेती में नवाचार का ऐसा उदाहरण बनकर उभरे हैं, जहां कृषि केवल उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि पर्यटन, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़कर एक संपूर्ण मॉडल बन चुकी है. पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने खेत को एग्रो टूरिज्म हब में बदल दिया है, जहां शहरों की भागदौड़ से दूर लोग सुकून, शुद्ध भोजन और प्राकृतिक जीवनशैली का अनुभव कर सकते हैं.

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औषधीय पौधों और वेलनेस पर फोकस : एग्रो टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए उनके फार्म में बड़ी संख्या में औषधीय और फलदार पौधे लगाए गए हैं. अवाना के मुताबिक उनकी योजना है कि यहां आने वाले हर सैलानी से वह एक औषधीय या फलदार पौधा जरूर लगवाएं , साथ ही उनका का मानना है कि जब पर्यटक यहां आएं तो उन्हें सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुधार का अनुभव भी मिले.

आत्मनिर्भर भारत की जीवंत प्रयोगशाला (फोटो ईटीवी भारत gfx)

गिर गाय और ऑर्गेनिक डेयरी : उनके फार्म पर बड़ी संख्या में गिर नस्ल की गायें पाली जा रही हैं. जिनके ऑर्गेनिक चारे के कारण दूध की गुणवत्ता बेहतर होती है. चार गायों से शुरु किया गया सफर साढ़े चार सौ गायों तक पहुंच गया है. वह अपने खेत पर नस्ल सुधार के साथ ही सॉर्टेड सीमन के जरिए देसी गाय के दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित कर रहे हैं. उनके मुताबिक इन गायों से पूर्ण रूप से बिना किसी मानव स्पर्श के मशीनों से निकाले जाने वाले दूध से घी, दही और अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं , खास तौर पर ऑर्गेनिक घी की कीमत बाजार में 2000 प्रति किलो से अधिक है. इन उत्पादों की मांग जयपुर शहर तक तेजी से बढ़ रही है. साथ ही, गाय के गोबर से बनी जैविक खाद आसपास के किसानों को उपलब्ध कराई जाती है, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है.

गिर गाय और ऑर्गेनिक डेयरी (Photo Credit - ETV bharat)

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फूड प्रोसेसिंग से वैल्यू एडिशन : सुरेंद्र अवाना ने अपने फार्म पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की है. अपने ही खेत पर तैयार ऑर्गेनिक उपज वाले मसाले, आटा और तिलहन से वह तेल का उत्पादन कर रहे हैं. उनके प्रयासों से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन तो हो ही रहा है, साथ ही किसानों को बेहतर कीमत दिलाने की पहल का वह हिस्सा भी बन रहे हैं. उन्होंने बताया कि इससे न केवल उत्पादों की वैल्यू बढ़ती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है.

सुरेंद्र अवाना का 'एग्रो टूरिज्म' मॉडल (Photo Credit - ETV bharat)

पर्यटन के आकर्षण जीव : पर्यटकों के लिए फार्म पर कई आकर्षक गतिविधियां भी उपलब्ध हैं. उनका कहना है प्राकृतिक तरीके से खेती के लिए पर्याप्त संसाधन उनके खेत पर मौजूद है. उनके खेत पर फिलहाल मौजूद पशुधन में 20 ऊंट ऊंटनी, एक घोड़े का जोड़ा और 450 से ज्यादा देसी गायों के अलावा भेड़ बकरी भी मौजूद है. वह मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं. यह गतिविधियां खासकर बच्चों और परिवारों के लिए एजुकेशनल और मनोरंजक दोनों हैं.

जयपुर के सुरेंद्र अवाना का 'एग्रो टूरिज्म' मॉडल (फोटो ईटीवी भारत gfx)

मिट्टी के बर्तन और पारंपरिक कला : फार्म पर एक यूनिट के जरिए मिट्टी के बर्तन और उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं. इनमें आधुनिक मशीनों और सांचों की मदद से रसोई के बर्तन , मिट्टी की पानी की बोतल और अन्य पारंपरिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. एग्रो ट्यूरिज्म का हिस्सा बनने वाले सैलानियों के लिए उनके फॉर्म का यह हिस्सा भी शहरी माहौल से परेशान लोगों को मानसिक तौर पर डीटॉक्स करने में मददगार साबित होगा. इसके अलावा इससे न केवल पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि ग्रामीण कारीगरों को रोजगार भी मिल रहा है.

मिट्टी के बर्तन (Photo Credit - ETV bharat)

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योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का सेंटर : सुरेंद्र अवाना का मानना है कि स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार भोजन प्रकृति से बने पात्रों में करने के अलावा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की जरूरत होती है, ऐसे में वह अपने फार्म पर योगा सेंटर भी तैयार करेंगे. इसके अलावा एक्सपर्ट्स की मदद लेकर वह है नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ एक केंद्र भी स्थापित करेंगे. लिहाजा वह अपने खेत पर एक प्राकृतिक चिकित्सालय भी स्थापित कर चुके हैं.

पारंपरिक खेती को बनाया करोड़ों का वेलनेस डेस्टिनेशन (Photo Credit - ETV bharat)

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम : सुरेंद्र अवाना का यह मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को जमीन पर उतारता हुआ नजर आता है. सुरेंद्र अवाना मानते हैं कि उनका फार्म केवल खेती का स्थान नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रयोगशाला है, जहां परंपरा और आधुनिकता का संतुलन देखने को मिलता है. यह मॉडल बताता है कि अगर सही सोच और नवाचार हो, तो खेती केवल जीविका नहीं, बल्कि समृद्धि और स्थायी विकास का माध्यम बन सकती है. वे कहते हैं कि आने वाले समय में एग्रो टूरिज्म जैसे मॉडल न केवल किसानों की आय बढ़ाएंगे, बल्कि शहर और गांव के बीच की दूरी को भी कम करेंगे.

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