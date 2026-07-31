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राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव की मांग, 4 साल से बंंद इलेक्शन के लिए छात्र आंदोलन ने पकड़ा जोर

छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने के लिए जयपुर में तीन छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़कर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं.

छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर छात्रों का आमरण अनशन
छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर छात्रों का आमरण अनशन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 4:32 PM IST

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जयपुर: राजनीति की पहली सीढ़ी माने जाने वाले छात्रसंघ चुनावों को लेकर राजस्थान में एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है. प्रदेश में पिछले चार वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिसरों में छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पा रहा है. हालांकि, बीजेपी सरकार से छात्रों को उम्मीद थी कि चुनाव बहाल होंगे, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बावजूद चुनाव की घोषणा नहीं होने से छात्र संगठनों का आंदोलन अब लगातार तेज होता जा रहा है.

पानी की टंकी पर चढ़े छात्रों का आमरण अनशन: राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में छात्र अलग-अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कोई पानी की ऊंची टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहा है तो कोई आमरण अनशन पर बैठा है. कई छात्र पिछले 16 दिनों से धरने पर डटे हुए हैं. वहीं, कुछ छात्र नेताओं ने जमीन में दफन होकर विरोध प्रदर्शन करने जैसी चेतावनी भी दी है. आंदोलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक चुनाव बहाल नहीं होंगे, उनका आंदोलन जारी रहेगा. पानी की टंकी पर चढे छात्र नेता विजयपाल कुड़ी, वियोना जाट और कोशिन खान ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है.

छात्रसंघ चुनाव बहाली के लिए छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

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लोकतंत्र की पहली पाठशाला माने जाते हैं छात्रसंघ चुनाव: छात्रसंघ चुनाव केवल कॉलेज प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि इन्हें लोकतंत्र की पहली पाठशाला माना जाता है. यहीं से छात्र नेतृत्व विकसित होता है और युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनाव प्रबंधन, जनसंपर्क और नेतृत्व का व्यावहारिक अनुभव मिलता है. छात्र नेता विकास बिधूड़ी ने कहा कि चुनाव नहीं होने से युवाओं को नेतृत्व विकसित करने का अवसर नहीं मिल रहा है और विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों की आवाज भी कमजोर हुई है. आज विश्वविद्यालय कैंपस और इससे जुड़े अन्य महाविद्यालय, हॉस्टल्स में हालात खराब हैं, लेकिन प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है. ये आवाज तभी बुलंद होगी जब छात्र संघ चुनाव होंगे.

छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ें छात्र,
छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ें छात्र, (ETV Bharat Jaipur)

छात्र राजनीति से निकले कई बड़े नेता: राजस्थान की राजनीति में कई बड़े चेहरे छात्र राजनीति की देन रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं छात्र राजनीति से निकलकर मुख्यधारा की राजनीति तक पहुंचे. इसी तरह प्रदेश और देश की राजनीति में अनेक सांसद, विधायक और मंत्री छात्रसंघ चुनावों के जरिए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर चुके हैं. यही वजह है कि छात्रसंघ चुनावों को युवाओं के राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं.

प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पुलिस ने हिरासत में लिया
प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पुलिस ने हिरासत में लिया (ETV Bharat Jaipur)

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ये रहे हैं छात्र नेता: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद हनुमान बेनीवाल भी छात्र राजनीति से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं. वहीं, वर्तमान विधायकों की बात करें तो कालीचरण सराफ, रामलाल शर्मा, रविंद्र सिंह भाटी, मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया भी छात्र नेता रह चुके हैं. वहीं, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियो में डॉ. सीपी जोशी, डॉ महेश जोशी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, अशोक लाहोटी, हरीश चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, राजपाल सिंह शेखावत जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो छात्र राजनीति से यहां तक पहुंचे हैं.

अपनी मांग को लेकर पुलिस से हर दिन जूझते छात्र
अपनी मांग को लेकर पुलिस से हर दिन जूझते छात्र (ETV Bharat Jaipur)

छात्रों को लिया गया हिरासत में: उधर, छात्र नेता लक्ष्यराज लुहारिया के नेतृत्व में आज छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रोटेस्ट किया, और जब छात्रों ने विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर जाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन की ओर से तीन छात्रों को हिरासत में लेते हुए आंदोलनकारी छात्रों को तितर-बितर किया गया. इससे पहले लक्ष्यराज ने आरोप लगाया कि आज आलम ये है कि छात्र अपनी बात रखने के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, वो खुद जमीन समाधि लेकर प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके साथियों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें गड्ढा तक नहीं खोदने दिया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्र आने से कतराते हैं क्योंकि यहां छात्रों से ज्यादा तो पुलिस की मौजूदगी रहती है.

राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव की मांग
छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं (ETV Bharat Jaipur)

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पुलिस प्रशासन सतर्क: प्रदेशभर में प्रदर्शन कर छात्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर चुनाव नहीं हुए तो आंदोलन और व्यापक होगा. इसे प्रदेशव्यापी जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा. हालांकि, छात्र आंदोलन के उग्र स्वरूप को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, जहां भी छात्र आत्मघाती या जोखिम भरे तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पुलिस उन्हें रोकने और सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है. कई स्थानों पर एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

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