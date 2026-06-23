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4800 पे-ग्रेड पर नियमितीकरण की मांग, सीएचओ का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं.

Jaipur CHO Protest
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जयपुर में प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 3:05 PM IST

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जयपुर: प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पहुंचे सीएचओ ने सरकार से 4800 पे-ग्रेड पर नियमित पद सृजित कर उन्हें स्थायी नियुक्ति देने की मांग उठाई है. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

सीएचओ का कहना है कि प्रदेश में 9700 से अधिक सीएचओ पिछले चार वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में उनकी अहम भागीदारी रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब तक स्थायी पद का अधिकार नहीं मिला है. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से नियमितीकरण की मांग लंबित है, जिससे उनके भविष्य और सेवा सुरक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

सीएचओ अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

बोनस का लाभ नहीं : सीएचओ प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार द्वारा घोषित 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस का लाभ भी उन्हें नहीं मिल रहा है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है. उनका कहना है कि लगातार सेवाएं देने के बावजूद उन्हें न तो स्थायी रोजगार की सुरक्षा मिली है और न ही अन्य कर्मचारियों की तरह सुविधाएं. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की कि जल्द से जल्द 4800 पे-ग्रेड पर नियमित पदों का सृजन कर सभी सीएचओ को नियमित किया जाए.

Jaipur CHO Protest
प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पहुंचे सीएचओ (ETV Bharat Jaipur)

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साथ ही लंबित लॉयल्टी बोनस का भुगतान भी किया जाए. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और अन्य मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

Jaipur CHO Protest
विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

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