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4800 पे-ग्रेड पर नियमितीकरण की मांग, सीएचओ का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जयपुर में प्रदर्शन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पहुंचे सीएचओ ने सरकार से 4800 पे-ग्रेड पर नियमित पद सृजित कर उन्हें स्थायी नियुक्ति देने की मांग उठाई है. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. सीएचओ का कहना है कि प्रदेश में 9700 से अधिक सीएचओ पिछले चार वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में उनकी अहम भागीदारी रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब तक स्थायी पद का अधिकार नहीं मिला है. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से नियमितीकरण की मांग लंबित है, जिससे उनके भविष्य और सेवा सुरक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. सीएचओ अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)