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मिशन जागृति: जयपुर दक्षिण में NDPS मुकदमे दोगुने, स्कूल-कॉलेज के बाहर सादी वर्दी में पुलिस की नजर

मिशन जागृति के तहत छापेमारी कर नशे की भारी खेप बरामद की. ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: नशे की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए जयपुर दक्षिण जिले में 'मिशन जागृति' चलाया जा रहा है. इसके चलते जिले में पिछले साल के मुकाबले नशे की खरीद-फरोख्त से जुड़े मुकदमों की संख्या दोगुनी हो गई है. पुलिस मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले लोगों पर मुकदमे दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर रही है और मादक पदार्थ जब्त कर रही है. इन कार्रवाइयों में पकड़े गए मादक पदार्थ का निस्तारण भी तेजी से किया जा रहा है. जयपुर में युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए पुलिस की यह मुहिम अब नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई के रूप में सामने आ रही है.