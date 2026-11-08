मिशन जागृति: जयपुर दक्षिण में NDPS मुकदमे दोगुने, स्कूल-कॉलेज के बाहर सादी वर्दी में पुलिस की नजर
जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षी राज वर्मा ने बताया- साल 2026 में पिछले साल के मुकाबले दोगुने मुकदमे दर्ज किए गए हैं.
Published : November 8, 2026 at 2:58 PM IST
जयपुर: नशे की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए जयपुर दक्षिण जिले में 'मिशन जागृति' चलाया जा रहा है. इसके चलते जिले में पिछले साल के मुकाबले नशे की खरीद-फरोख्त से जुड़े मुकदमों की संख्या दोगुनी हो गई है. पुलिस मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले लोगों पर मुकदमे दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर रही है और मादक पदार्थ जब्त कर रही है. इन कार्रवाइयों में पकड़े गए मादक पदार्थ का निस्तारण भी तेजी से किया जा रहा है. जयपुर में युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए पुलिस की यह मुहिम अब नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई के रूप में सामने आ रही है.
छह महीने से चल रहा खास अभियान: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षी राज वर्मा ने बताया कि जिले में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए छह महीने से मिशन जागृति चलाया जा रहा है. इसके तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं. नशे की समस्या पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तारी की जा रही है और नशे की सामग्री जब्त कर खेप को जल्द से जल्द नष्ट भी किया जा रहा है. उनका कहना है कि इस साल 2026 में पिछले साल के मुकाबले दोगुने मुकदमे दर्ज किए गए हैं.
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इस साल दोगुने मुकदमे: डीसीपी राजर्षी राज वर्मा ने बताया- साल 2025 में जयपुर दक्षिण जिले में एनडीपीएस एक्ट के 120 मुकदमे दर्ज हुए थे, जबकि इस साल अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 247 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. नशे की खेप और अवैध शराब पर कार्रवाई के साथ ही अवैध रूप से हथकड़ शराब बनाने की भट्टियों पर भी एक्शन लिया गया है. अब नशे की सामग्री बेचने वाले लोगों की संपत्ति पर भी पुलिस की नजर है. ऐसे लोगों की संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है. मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त से जुड़े तस्करों के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है.
42 लाख रुपए के मादक पदार्थ नष्ट: राजर्षी राज वर्मा ने बताया कि नशे की खरीद-फरोख्त के खिलाफ पुलिस की सख्ती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में जयपुर दक्षिण में 42 लाख रुपए कीमत के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं. इनमें अफीम, डोडा-पोस्त, गांजा, देसी व अंग्रेजी शराब, अवैध शराब बनाने की सामग्री और हथकड़ शराब बनाने की भट्टियां भी शामिल हैं. पिछले दिनों पुलिस ने सांगानेर, सांगानेर सदर और शिवदासपुरा थाना इलाके में हथकड़ शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट कर अवैध शराब जब्त की थी.
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युवाओं को नशे से बचाने की कवायद: डीसीपी राजर्षी राज वर्मा ने बताया कि पुलिस का फोकस युवाओं को नशे के दलदल से बचाना है. ऐसे में शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी इस खास मुहिम से जोड़ा गया है. जयपुर दक्षिण पुलिस ने नशे के काले कारोबार से जुड़ी जानकारी देने के लिए वॉट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू की है, जहां लोग गोपनीय जानकारी साझा कर रहे हैं. खास बात यह है कि इस हेल्पलाइन पर आने वाली जानकारी की मॉनिटरिंग डीसीपी खुद करते हैं और जैसे ही कोई जानकारी मिलती है, एक खास टीम को मौके पर भेजकर एक्शन लिया जाता है.
शिक्षण संस्थाओं के आसपास निगरानी: डीसीपी राजर्षी राज वर्मा ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थाओं के आसपास सादा वर्दी में पुलिस के जवान निगरानी करते हैं. इसका मकसद युवाओं को नशे का आदी बनाने वाले पैडलर्स पर नजर रखकर उनकी धरपकड़ करना है. उन्होंने बताया कि पकड़े गए पैडलर्स से पूछताछ के आधार पर नशे का कारोबार करने वाले तस्करों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है. ऐसे में आगामी दिनों में नशे का कारोबार करने वालों पर कड़ी और प्रभावी कार्रवाई देखने को मिलेगी.
तस्करों की संपत्ति पर नजर. राजर्षी राज वर्मा ने बताया कि नशे के काले कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की रणनीति पर भी पुलिस काम कर रही है. नशे की काली कमाई से खड़ी की गई संपत्तियों पर पुलिस लगातार नजर रख रही है. नशे की कमाई से खड़ी की गई संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है. कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त करने की कवायद भी की जाएगी. ऐसी संपत्तियों को कोर्ट के आदेश पर सीज किया जाएगा या बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा.
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नेटवर्क तोड़ने की कवायद: ऐसे में कहा जा सकता है कि मिशन जागृति के तहत पुलिस नशे के काले कारोबार पर तीन तरफ से हमला कर रही है. पहला, नशे की सप्लाई पर प्रहार कर आरोपियों की धरपकड़ करना. दूसरा, नशे की सामग्री को जल्द से जल्द नष्ट करवाना और तीसरा, नशे की काली कमाई से खड़ी की गई संपत्तियों पर एक्शन लेना. पुलिस की कोशिश है कि पकड़े गए पैडलर्स के जरिए बड़े तस्करों तक पहुंच कर इस पूरी सप्लाई चेन के नेटवर्क को तोड़ा जाए.
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