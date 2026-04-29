SMS में आयुष्मान आईपीडी टावर में दिसंबर-जनवरी से शुरू होंगे कुछ विभाग, तैयारी तेज
शुरू में तीन से चार मंजिलों को चालू करने की तैयारी है, ताकि मरीजों को जल्द राहत मिल सके.
Published : April 29, 2026 at 6:30 PM IST
जयपुर: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज (SMS MEDICAL COLLAGE) प्रशासन ने आयुष्मान आईपीडी टावर शुरू करने की तैयारी तेज कर दी. टावर के निर्माण और संचालन को लेकर लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है. इससे मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जेडीए अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है.
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी का कहना है कि प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए स्पष्ट डेडलाइन तय कर दी है. दिसंबर और जनवरी में कुछ विभागों को शुरू करने की योजना है. शुरू में तीन से चार मंजिलों को चालू करने की तैयारी है, ताकि मरीजों को जल्द राहत मिल सके. करीब 1200 बेड क्षमता के इस टावर में शुरुआती चरण में लगभग 200 बेड तैयार किए जाएंगे. ओपीडी सेवा और कुछ जरूरी जांच केंद्रों को भी शुरू करने की कवायद है. टावर का इंटीरियर कार्य शुरू हो चुका. आधुनिक सुविधाओं के साथ इसे तैयार किया जा रहा है.
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मैराथन बैठकें जारी: आयुष्मान आईपीडी टावर को लेकर बीते दो दिन से मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जेडीए के अधिकारी लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं, ताकि जल्द काम पूरा किया जा सके. मेडिकल कॉलेज प्रशासन का मानना है कि इस टावर के शुरू होने से अस्पताल में मरीजों का दबाव कम होगा. स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा.
यह भी जानिए
- दिसंबर-जनवरी में कुछ विभाग शुरू करने की तैयारी
- शुरुआती चरण में 3-4 मंजिलें होंगी चालू
- 1200 कुल बेड क्षमता. पहले चरण में 200 बेड तैयार
- ओपीडी और जांच केंद्र शुरू करने की योजना
- इंटीरियर कार्य अंतिम चरण में
- मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जेडीए के बीच समन्वय बढ़ा
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उद्घाटन के इंतजार में कार्डियक सेंटर : जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर बनकर तैयार हो गया, लेकिन उद्घाटन का इंतजार है. इस साल जनवरी के अंतिम सप्ताह तक दिल के मरीजों का इलाज इस सेंटर में शुरू होना था, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन इसे अभी तक शुरू नहीं कर पाया. उत्तर भारत के सरकारी क्षेत्र के एकमात्र एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर में मरीजों को एक ही छत के नीचे दिल का इलाज उपलब्ध करवाने के लिए सेंटर तैयार किया गया है.
डॉ. दीपक माहेश्वरी ने कहा कि यह सेंटर लगभग तैयार हो गया. जल्द इलाज में काम आने वाली मशीनें इनस्टॉल कर देंगे. उन्होंने दावा किया कि अभी तक सरकारी क्षेत्र में पूरे देश में इस तरह का हाई टेक कार्डियक सेंटर नहीं है. डॉ. माहेश्वरी का कहना है कि पिछले कुछ समय से हार्ट से संबंधित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अभी कार्डियोलॉजी विभाग में मरीज संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस सेंटर को शुरू किया जाए.
कार्डियक सेंटर की खासियत
- एक छत के नीचे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, दिल से जुड़ी हर जांच और इलाज की सुविधा
- केंद्र में 2D ईको, टीएमटी (TMT), होल्टर, आइसोटोप लैब और आधुनिक ICU की सुविधा
- देश में सरकारी क्षेत्र का पहला सेंटर होगा
- इमरजेंसी सुविधा भी मिलेगी
- कैथ लैब की संख्या में होगा इजाफा
- इलाज के लिए वेटिंग पीरियड होगा कम
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