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सोसाइटी में झूला टूटकर बच्ची पर गिरा, गंभीर रूप से चोटिल, मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बच्ची के चेहरे की सर्जरी : हरमाड़ा थानाधिकारी उदय यादव ने बताया कि यह घटना सनसिटी की मैक्स हाइट सोसाइटी की है, जहां रविवार शाम को आशिनी पारीक पुत्री अश्विनी पारीक झूला झूल रही थी. अचानक झूला टूटकर बच्ची के ऊपर गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए जयपुर रेफर किया गया है. उसके चेहरे की सर्जरी चल रही है.

प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया, जहां उसके चेहरे की सर्जरी हुई. इस घटना की जानकारी मिलने पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम का जायजा लिया. अब सोसाइटी में रहने वाले लोगों और बच्ची के परिजनों की शिकायत पर सोसाइटी मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है.

जयपुर: राजधानी जयपुर में हरमाड़ा इलाके में सनसिटी की मैक्स हाइट मैजेस्टी अपार्टमेंट सोसाइटी प्रबंधन की लापरवाही एक बच्ची और उसके परिजनों के लिए बड़ी आफत का कारण बन गई. रख-रखाव के अभाव में कमजोर हुआ झूला टूटकर झूल रही बच्ची के ऊपर गिर गया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

सोसाइटी मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप : उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर थाने के हेड कांस्टेबल ने मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया. सोसाइटी में रह रहे लोगों ने अपनी शिकायत में सोसाइटी मैनेजमेंट पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद सोसाइटी मैनेजमेंट के लोग मौके से गायब हो गए और कर्मचारियों से कहकर खून के धब्बे साफ करवाकर सबूत मिटाने का प्रयास किया गया. इधर, आशिनी के पिता अश्विनी पारीक की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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पहले कई बार की शिकायत, नहीं हुआ एक्शन : सोसाइटी में रह रहे लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में करीब 200 परिवार रहते हैं, जिनसे हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर रुपए लिए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा और रखरखाव के पुख्ता इंतजाम नहीं है. पहले कई बार मेंटेनेंस और सुरक्षा को लेकर सोसाइटी प्रबंधन को शिकायत की गई, लेकिन कोई उपाय नहीं किया गया. इसी के चलते झूला टूटने की घटना हुई है.

पहले भी हुआ हादसा, नहीं लिया संज्ञान : स्थानीय निवासी भंवर सिंह का कहना है कि इस घटना के बाद मैनेजमेंट के लोग भाग निकले. घायल बच्ची को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाने तक की जहमत नहीं उठाई. उन्होंने कहा कि इसमें सुधार जरूरी है. वहीं, हिमांशु जांगिड़ का कहना है कि पहले भी इस तरह के एक हादसे में उनका बच्चा चोटिल हुआ था. इसके बाद लोगों ने शिकायत दी, लेकिन समाधान नहीं हुआ. वहीं, प्रकाश कनोडिया का कहना है कि पहले जब झूले का पोल टूटा तो सोसाइटी मैनेजमेंट को शिकायत दी, लेकिन पुख्ता इंतजाम करने के बजाए बेल्डिंग करवा दी. जिसके कारण कल फिर हादसा हुआ और बच्ची की जान पर बन आई.