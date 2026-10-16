जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में निजी कंपनी की काउंसलिंग पर विवाद, FIR दर्ज
थानाधिकारी जितेंद्र कुमार का कहा-बिना अनुमति वीडियो बनाने और उसकी रील वायरल करने की शिकायत मिली है.
Published : October 16, 2026 at 6:52 PM IST
जयपुर: एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राजस्थान नीट यूजी मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग के दौरान कथित तौर पर अनधिकृत काउंसलिंग गतिविधियां चलाने का मामला सामने आया है. इस मामले में स्टेट नीट यूजी मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से एसएमएस अस्पताल थाने में शिकायत दी गई है. शिकायत में निजी कंपनी और उसके संबंधित प्रतिनिधियों पर अवैध रूप से काउंसलिंग करने का आरोप लगाया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
बिना अनुमति रील वायरल करने की मिली शिकायत: एसएमएस थानाधिकारी जितेंद्र कुमार का कहा कि मेडिकल कॉलेज की ओर से बिना अनुमति वीडियो बनाने और उसकी रील वायरल करने की शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है.
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विद्यार्थियों को गुमराह कर रही थी निजी कंपनी: शिकायत में आरोप लगाया है कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने काउंसलिंग स्थल और शैक्षणिक परिसर में प्रवेश कर विद्यार्थियों को निजी काउंसलिंग सेवाएं देने का प्रयास किया. प्रतिनिधियों ने अपनी सेवाओं का प्रचार करते हुए आधिकारिक सहायता से संबंधित होने का आभास दिया. संस्थान के साथ अपने संबंधों को लेकर ऐसी प्रस्तुति की, जो भ्रामक की श्रेणी में है. इस तरह की गतिविधियों से आधिकारिक प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विद्यार्थियों में भ्रम पैदा हो सकता है और उन्हें आर्थिक या अन्य परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बोर्ड ने इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और परिसर में उनकी गतिविधियों की जांच करने का अनुरोध किया है.
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एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया: स्टेट नीट यूजी मेडिकल एवं डेंटल काउंसलिंग बोर्ड की ओर से कंपनी के सोशल मीडिया प्रचार से संबंधित सामग्री, तस्वीरें और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं. इन सामग्रियों में कॉलेज परिसर में कंपनी की गतिविधियों के प्रचार और नीट यूजी काउंसलिंग से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के दावे शामिल हैं. बोर्ड की ओर से 16 अक्टूबर को दर्ज शिकायत के उपलब्ध दस्तावेज में कंपनी और उसके संबंधित प्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया था.
विद्यार्थियों से अपील: बोर्ड ने विद्यार्थियों से अपील की है कि नीट यूजी काउंसलिंग से संबंधित जानकारी के लिए अधिकृत काउंसलिंग बोर्ड और सरकारी संस्थानों के आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर ही भरोसा करें. किसी भी निजी एजेंसी की सेवाएं लेने से पहले उसकी अधिकृत स्थिति और दावों की पुष्टि अवश्य करें.
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