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जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में निजी कंपनी की काउंसलिंग पर विवाद, FIR दर्ज

एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राजस्थान नीट यूजी मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग के दौरान कथित तौर पर अनधिकृत काउंसलिंग गतिविधियां चलाने का मामला सामने आया है. इस मामले में स्टेट नीट यूजी मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से एसएमएस अस्पताल थाने में शिकायत दी गई है. शिकायत में निजी कंपनी और उसके संबंधित प्रतिनिधियों पर अवैध रूप से काउंसलिंग करने का आरोप लगाया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.