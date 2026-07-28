एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि, जुलाई में 5 बोन मैरो प्रत्यारोपण मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज, एक और ट्रांसप्लांट जारी
क्लीनिकल हीमैटोलॉजी विभाग ने जुलाई माह में पांच बोन मैरो प्रत्यारोपण मरीजों का सफल उपचार कर उन्हें स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से डिस्चार्ज किया है.
Published : July 28, 2026 at 3:54 PM IST
जयपुर: एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर के नवगठित क्लीनिकल हीमैटोलॉजी विभाग ने बोन मैरो प्रत्यारोपण (बीएमटी) के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है. विभाग ने जुलाई माह के दौरान पांच बोन मैरो प्रत्यारोपण मरीजों का सफल उपचार कर उन्हें स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से डिस्चार्ज किया है. वहीं, एक अन्य मरीज का बोन मैरो प्रत्यारोपण भी सफलतापूर्वक जारी है.
हीमैटोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. विष्णु शर्मा ने बताया कि डिस्चार्ज किए गए पांच मरीजों में एक युवा मरीज अत्यंत गंभीर अप्लास्टिक एनीमिया (वेरी सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया) से पीड़ित था, जिसका एलोजेनिक बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया. मरीज लंबे समय से बोन मैरो फेल्योर के कारण गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. जटिल उपचार प्रक्रिया के बावजूद प्रत्यारोपण सफल रहा और मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट सका.
बोन मैरो प्रत्यारोपण, जिसे हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है. रक्त एवं अस्थि मज्जा से जुड़ी गंभीर बीमारियों जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा के उपचार की अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति है. इस जटिल प्रक्रिया में क्लीनिकल हीमैटोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विशेषज्ञ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट सहित कई विभागों का समन्वित योगदान आवश्यक होता है.
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सेवाओं का विस्तार : डॉ. विष्णु शर्मा ने बताया कि एक ही माह में पांच बोन मैरो प्रत्यारोपण मरीजों का सफलतापूर्वक डिस्चार्ज होना विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि अब राजस्थान के मरीजों को ऐसे जटिल उपचार के लिए अन्य राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा. विभाग के डॉ. देवेश पराशर ने कहा कि यह उपलब्धि पूरी ट्रांसप्लांट टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. विभाग लगातार अपनी ट्रांसप्लांट सुविधाओं और विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार कर रहा है, ताकि भविष्य में अधिक से अधिक गंभीर रक्त रोगियों को समय पर अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध कराया जा सके.
बोन मैरो प्रत्यारोपण कार्यक्रम : विभाग के अनुसार प्रत्यारोपण से पहले मरीजों का विस्तृत मूल्यांकन, उपयुक्त डोनर का चयन, संक्रमण की रोकथाम, रक्त अवयवों की उपलब्धता, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज (जीवीएचडी) की रोकथाम और प्रत्यारोपण के बाद लगातार निगरानी जैसे सभी चरणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. क्लीनिकल हीमैटोलॉजी विभाग का लक्ष्य भविष्य में बोन मैरो प्रत्यारोपण कार्यक्रम का और विस्तार करते हुए राजस्थान सहित अन्य राज्यों के मरीजों को सुलभ, किफायती और विश्वस्तरीय उपचार उपलब्ध कराना है.