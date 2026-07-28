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एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि, जुलाई में 5 बोन मैरो प्रत्यारोपण मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज, एक और ट्रांसप्लांट जारी

जुलाई माह के दौरान पांच बोन मैरो प्रत्यारोपण ( ETV Bharat Jaipur )