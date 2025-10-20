ETV Bharat / state

दीपावली पर SMS में विशेष इंतजाम, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर हाई अलर्ट पर

दीपावली पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

Diwali 2025
एसएमएस अस्पताल (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 20, 2025 at 4:09 PM IST

2 Min Read
जयपुर: दीपावली पर जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं. आतिशबाजी और सड़क हादसों में घायल होने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को हाई अलर्ट पर रखा गया है. अस्पताल दीपावली के त्योहार पर 24 घंटे कार्य करेगा.

अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. प्रदीप शर्मा ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अस्पताल पूरी तरह तैयार है. दीपावली के त्योहार पर अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा ऑनकॉल मेडिसिन विभाग के चिकित्सक मौजूद रहेंगे और इन विभागों के चिकित्सकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगायी गई है. इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में अतिरिक्त चिकित्सक तैनात किए गए हैं.

एसएमएस अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. प्रदीप शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: छोटी दीपावली पर बीकानेर में इस चौक में गूंजता 'वाह बनाटी वाह', 200 साल से चल आ रही परंपरा

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि दीपावली के मौके पर आमतौर पर अस्पताल में पटाखों से या फिर अन्य किसी प्रकार से झुलसने के मामले सबसे अधिक आते हैं. इसे देखते हुए अस्पताल में बर्न वार्ड में अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं. सभी आवश्यक दवाएं पहले ही वार्ड और इमरजेंसी में पहुंचा दी गई हैं. सड़क हादसों या सिर में चोट लगने पर ट्रॉमा सेंटर, तथा पेट संबंधी समस्याओं के लिए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की इमरजेंसी चालू रहेगी. इमरजेंसी में कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट भी मौजूद रहेंगे.

सावधानी बरतने की अपील: एसएमएस के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. शर्मा ने आम लोगों से अपील की कि वे दीवाली पर खुले में पटाखें छोड़ें. खुले कपड़े पहनें. पटाखे छोड़ते समय बड़े बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखें.

