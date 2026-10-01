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Jaipur SMS Hospital : Surgeons ने निकाला 28.6 किलो का विशाल रेट्रोपेरिटोनियल सारकोमा, दावा- दुनिया में अभी तक ऐसे 20 केस

एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर के सर्जन्स ने एक दुर्लभ और बेहद जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 59 वर्षीय महिला के शरीर से 28.6 किलोग्राम वजन का विशाल रेट्रोपेरिटोनियल सारकोमा निकाल दिया. करीब 3 घंटे चली सर्जरी के दौरान चिकित्सकों ने विशाल ट्यूमर को सफलतापूर्वक बाहर निकाला.