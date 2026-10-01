Jaipur SMS Hospital : Surgeons ने निकाला 28.6 किलो का विशाल रेट्रोपेरिटोनियल सारकोमा, दावा- दुनिया में अभी तक ऐसे 20 केस
एसएमएस के सर्जन्स ने 59 वर्षीय महिला के शरीर से निकाला विशाल रेट्रोपेरिटोनियल सारकोमा. आंत, लिवर, अग्न्याशय, मूत्राशय और बड़ी धमनियों से चिपका हुआ था.
Published : October 1, 2026 at 3:48 PM IST
जयपुर: एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर के सर्जन्स ने एक दुर्लभ और बेहद जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 59 वर्षीय महिला के शरीर से 28.6 किलोग्राम वजन का विशाल रेट्रोपेरिटोनियल सारकोमा निकाल दिया. करीब 3 घंटे चली सर्जरी के दौरान चिकित्सकों ने विशाल ट्यूमर को सफलतापूर्वक बाहर निकाला.
डॉ. जीवन कांकरिया ने बताया कि सर्जिकल टीम को कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा. विशाल ट्यूमर के आगे यूरेटर होने के कारण उसे ट्यूमर से सुरक्षित रूप से अलग करना चुनौतीपूर्ण था. इसके अलावा ट्यूमर आंतों लिवर, अग्न्याशय,मूत्राशय और बड़ी धमनियों से चिपका हुआ था. इन महत्वपूर्ण अंगों और संरचनाओं को सुरक्षित रखते हुए ट्यूमर को सावधानीपूर्वक अलग कर बाहर निकालना सर्जरी का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा रहा.
डॉ. कांकरिया ने बताया कि 59 वर्षीय महिला में जांच के दौरान रेट्रोपेरिटोनियल क्षेत्र में विशाल ट्यूमर की पहचान हुई. करीब तीन घंटे की प्रक्रिया के दौरान सर्जिकल टीम ने सावधानीपूर्वक ट्यूमर को आसपास की संरचनाओं से अलग कर बाहर निकाला. निकाले गए ट्यूमर का वजन 28.6 किलोग्राम दर्ज किया गया. रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर पेट के पीछे स्थित होते हैं और इनके आसपास महत्वपूर्ण अंगों एवं रक्त वाहिकाओं की मौजूदगी के कारण इनकी सर्जरी चुनौतीपूर्ण होती है. ट्यूमर के इतने बड़े आकार के कारण सर्जिकल प्रक्रिया में विशेष सावधानी की आवश्यकता थी.
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दुर्लभ प्रकार के ट्यूमर : रेट्रोपेरिटोनियल सारकोमा पहले से ही दुर्लभ प्रकार के ट्यूमर माने जाते हैं. इनमें 20 किलोग्राम से अधिक वजन वाले जायंट रेट्रोपेरिटोनियल सारकोमा बेहद दुर्लभ हैं और उपलब्ध मेडिकल साहित्य में दुनिया भर में ऐसे लगभग 20 मामलों की रिपोर्ट की गई है. सफल ऑपरेशन के पश्चात मरीज को निगरानी कि लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी स्तिथि स्थिर रही. मरीज की रिकवरी संतोषजनक रही और आगे की देखभाल एवं निगरानी के लिए उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया.
इन चिकित्सकों का योगदान : यह सर्जरी डॉ. जीवन कांकरिया के नेतृत्व में की गई. सर्जिकल टीम में डॉ. देवेंद्र सैनी, डॉ. गरिमा, डॉ. आशिमा, डॉ. गीतांश, डॉ. आकाश, डॉ. देवांश, डॉ. रजत और डॉ. हिमांशु शामिल रहे. सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा करने में एनेस्थीसिया टीम के डॉ. सुशील भाटी, डॉ. सुनील चौहान, डॉ. कंचन, डॉ. दीनदयाल और डॉ. दिव्या भटनागर तथा नर्सिंग स्टाफ के यूनुस अली का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा.
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इस जटिल और सफल सर्जरी पर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी और विभाग प्रमुख डॉ. रिचा जैन ने पूरी टीम को बधाई दी.