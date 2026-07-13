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SMS अस्पताल की बड़ी कामयाबी: बिना ओपन सर्जरी महिला के लिवर, स्प्लीन व फेफड़े से निकाले तीन 'हाइडेटिड सिस्ट'

मिनिमली इनवेसिव तकनीक के कारण मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव, संक्रमण का कम खतरा तथा शीघ्र स्वस्थ होने जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए.

SMS Hospital Jaipur
डॉक्टरों की टीम मरीज के साथ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 12:09 PM IST

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जयपुर: सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल, जयपुर के सर्जरी विभाग की यूनिट-5 ने एक अत्यंत जटिल एवं दुर्लभ शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक अंजाम देकर चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है. अस्पताल में भर्ती 45 वर्षीय महिला मरीज के शरीर में एक साथ तीन अलग-अलग अंगों यकृत (लिवर), प्लीहा (स्प्लीन) और दाएं फेफड़े (राइट लंग) में हाइडेटिड सिस्ट पाए गए.

जांच में मरीज के लिवर में लगभग 10×9 सेमी, प्लीहा में 10×5 सेमी तथा दाएं फेंफड़े में 5×6 सेमी आकार के हाइडेटिड सिस्ट की पुष्टि हुई. चिकित्सकों के अनुसार किसी एक मरीज में इन तीनों स्थानों पर एक साथ हाइडेटिड सिस्ट मिलना अत्यंत दुर्लभ है और यह अपने प्रकार के शुरुआती एवं चुनिंदा मामलों में से एक माना जा रहा है. इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का उपचार अत्याधुनिक मिनिमली इनवेसिव तकनीक से किया गया. लिवर एवं प्लीहा के सिस्ट को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा तथा फेफड़े के सिस्ट को वीएटीएस (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery - VATS) तकनीक के माध्यम से सफलतापूर्वक निकाला गया. ऑपरेशन के दौरान विशेष सावधानी बरतते हुए सिस्ट की सुरक्षित निकासी की गई, जिससे मरीज को ओपन सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी.

पढ़ें: SMS अस्पताल में दुर्लभ हार्ट सर्जरी, अटैक के बाद बनी 13 सेमी थैली को हटाया, मरीज को मिला नया जीवन

मिनिमली इनवेसिव तकनीक कारगर: सर्जरी विभाग के डॉ. राजेन्द्र बागड़ी ने बताया कि हाइडेटिड रोग सामान्यतः लिवर और फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन लिवर, प्लीहा और फेफड़े में एक साथ सिस्ट मिलना अत्यंत असामान्य स्थिति है. ऐसे मामलों का पूर्णतः मिनिमली इनवेसिव (लेप्रोस्कोपिक एवं वीएटीएस) विधि से सफल प्रबंधन चिकित्सा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. मिनिमली इनवेसिव तकनीक के कारण मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव, संक्रमण का कम खतरा तथा शीघ्र स्वस्थ होने जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए. सर्जरी के दौरान सी-आर्म (C-Arm) मशीन की सहायता से हाइडेटिड सिस्ट की सीमा एवं स्थिति का सटीक आकलन किया गया, जिससे ऑपरेशन को अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सका.

इन चिकित्सकों का सहयोग: इस जटिल ऑपरेशन का नेतृत्व वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. राजेन्द्र बागड़ी ने किया. उनकी सर्जिकल टीम में डॉ. रामबाबू, डॉ. बी.आर. बराला, डॉ. राहुल गोस्वामी, डॉ. अर्पित, डॉ. स्नेहल, डॉ. ऋषभ, डॉ. आरुषि एवं डॉ. राजीव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.एनेस्थीसिया विभाग की टीम में डॉ. सुशील भाटी, डॉ. कंचन चौहान एवं डॉ. हर्षिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा. नर्सिंग स्टाफ में सिस्टर दीपा एवं देवेश तथा ऑपरेशन थिएटर (OT) स्टाफ के समन्वित प्रयासों से इस जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया.

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