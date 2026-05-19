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SMS अस्पताल का कीर्तिमान : 8 घंटे में तीन दुर्लभ हार्ट सर्जरी, दावा- दुनियाभर में ऐसे सिर्फ 10 से कम मामले

जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल (SMS) के डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

SMS Hospital
सवाई मान सिंह अस्पताल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 4:57 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के कार्डियो थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) विभाग की टीम ने 8 घंटे तक चले एक जटिल ऑपरेशन में मरीज की तीन गंभीर और जानलेवा हृदय समस्याओं का एक साथ सफल इलाज कर उसे नई जिंदगी दी है. चिकित्सकों का दावा है कि यह सर्जरी इसलिए भी खास है, क्योंकि दुनियाभर में ऐसे 10 से भी कम मामले अब तक दर्ज किए गए हैं.

CTVS विभागाध्यक्ष डॉ. अनील शर्मा ने बताया कि मरीज जन्मजात महाधमनी विकार कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा (Coarctation of Aorta) से पीड़ित था. इसके साथ ही हार्ट वाल्व खराब होने और महाधमनी में खतरनाक एन्यूरिज्म की समस्या भी थी. डॉक्टरों का कहना है कि यदि समय पर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो अगले एक वर्ष में मरीज की मृत्यु की आशंका 80 प्रतिशत से अधिक थी.

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तीन चरण में सर्जरी : डॉ. अनील शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने एक साथ तीन बड़ी सर्जरी की. पहले चरण में Bentall Procedure के तहत खराब हार्ट वाल्व और महाधमनी को कृत्रिम ग्राफ्ट से बदलकर कोरोनरी आर्टरी को दोबारा जोड़ा गया. दूसरे चरण में Total Arch Replacement के जरिए महाधमनी के पूरे आर्च (Bovine Arch) को नए ग्राफ्ट से बदला गया.

इस प्रक्रिया के दौरान मरीज के शरीर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक कम कर 32 मिनट के लिए रक्त संचार रोका गया, जबकि मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए अलग से रक्त प्रवाह जारी रखा गया. तीसरे चरण में COA Repair के तहत महाधमनी के सिकुड़े हिस्से को काटकर आर्च ग्राफ्ट से जोड़ा गया. डॉक्टरों के अनुसार तीनों सर्जरी अलग-अलग करने पर प्रत्येक में 5 से 8 प्रतिशत तक जान का खतरा रहता है, लेकिन इन्हें एक साथ करने से जोखिम 62 प्रतिशत तक बढ़ गया था. इसके बावजूद टीम ने सफलता हासिल कर मरीज को नया जीवन दिया.

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मरीज स्वस्थ : ऑपरेशन के दौरान मरीज को 6 यूनिट रक्त चढ़ाया गया. सर्जरी के बाद 14 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद तीसरे दिन मरीज को ICU से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. फिलहाल, मरीज स्वस्थ है और सामान्य रूप से चल-फिर रहा है. इस ऐतिहासिक सर्जरी को सफल बनाने में डॉ. सुनील दीक्षित, डॉ. मोहित शर्मा, डॉ. सौरभ मित्तल, डॉ. वक्ता राम चौधरी, डॉ. गौरव, डॉ. प्रीतांशी, डॉ. राकेश, डॉ. कुलराज, डॉ. सूरज, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट डॉ. रीमी मीना, डॉ. अंजुम, डॉ. अरुण, परफ्यूजनिस्ट प्रांजलि, पुलकित और नर्सिंग इंचार्ज सुधा सहित पूरी मेडिकल टीम की अहम भूमिका रही.

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THREE RARE HEART SURGERIES
ऐसे सिर्फ 10 से कम मामले
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