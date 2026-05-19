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SMS अस्पताल का कीर्तिमान : 8 घंटे में तीन दुर्लभ हार्ट सर्जरी, दावा- दुनियाभर में ऐसे सिर्फ 10 से कम मामले

सवाई मान सिंह अस्पताल ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के कार्डियो थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) विभाग की टीम ने 8 घंटे तक चले एक जटिल ऑपरेशन में मरीज की तीन गंभीर और जानलेवा हृदय समस्याओं का एक साथ सफल इलाज कर उसे नई जिंदगी दी है. चिकित्सकों का दावा है कि यह सर्जरी इसलिए भी खास है, क्योंकि दुनियाभर में ऐसे 10 से भी कम मामले अब तक दर्ज किए गए हैं. CTVS विभागाध्यक्ष डॉ. अनील शर्मा ने बताया कि मरीज जन्मजात महाधमनी विकार कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा (Coarctation of Aorta) से पीड़ित था. इसके साथ ही हार्ट वाल्व खराब होने और महाधमनी में खतरनाक एन्यूरिज्म की समस्या भी थी. डॉक्टरों का कहना है कि यदि समय पर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो अगले एक वर्ष में मरीज की मृत्यु की आशंका 80 प्रतिशत से अधिक थी. पढ़ें : SMS अस्पताल में बच्चेदानी की गांठ का छोटे चीरे से ऑपरेशन, दावा–अभी तक की सबसे बड़ी गांठ निकाली तीन चरण में सर्जरी : डॉ. अनील शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने एक साथ तीन बड़ी सर्जरी की. पहले चरण में Bentall Procedure के तहत खराब हार्ट वाल्व और महाधमनी को कृत्रिम ग्राफ्ट से बदलकर कोरोनरी आर्टरी को दोबारा जोड़ा गया. दूसरे चरण में Total Arch Replacement के जरिए महाधमनी के पूरे आर्च (Bovine Arch) को नए ग्राफ्ट से बदला गया.