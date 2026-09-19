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SMS अस्पताल में शुरू हुई नॉर्थ इंडिया की पहली पॉइजन डिटेक्शन लैब, 9 महीने से बंद पड़ी थी टॉक्सिकोलॉजी लैब

अस्पताल में जहर-ड्रग ओवरडोज के मामलों की सटीक जांच के लिए 9 महीने पहले बनकर तैयार हुई अत्याधुनिक टॉक्सिकोलॉजी लैब बंद पड़ी थी .

Toxicology Lab in Jaipur
जयपुर में टॉक्सिकोलॉजी लैब (Etv Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 4:19 PM IST

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जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल में करीब 9 महीने पहले शुरू की गई टॉक्सिकोलॉजी लैब को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि लैब शुरू करने में कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी, लेकिन अब इसे शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. इससे पहले जांच के लिए कोड जनरेट नहीं होने के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका था.

अस्पताल में जहर और ड्रग ओवरडोज के मामलों की सटीक जांच के लिए 9 महीने पहले बनकर तैयार हुई अत्याधुनिक टॉक्सिकोलॉजी लैब बंद पड़ी थी. लैब में विशेषज्ञ कर्मचारियों और तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति हो चुकी है, करोड़ों की आधुनिक मशीनें लग चुकी हैं और ट्रायल रन भी पूरा हो चुका है. इसके बावजूद सिर्फ जांच की दरें तय न होने से लैब पर ताला लटका था.

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ठीक किया हुआ मैटर: प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया - नॉर्थ इंडिया की पहली पॉइजन डिटेक्शन टॉक्सिकोलॉजी लैब SMS अस्पताल में बनी है, जहां यह पता लग सकेगा कि मरीज ने किस किस्म का जहर खाया है या मरीज को किस जहरीले जानवर ने काटा है. इस लैब की खासियत है कि मरीज के ब्लड, यूरिन, लार और बाल के सैंपल से यह पता लगाया जा सकेगा कि शरीर में कितना और किस तरह का जहर फैला हुआ है, इससे मरीज का सटीक इलाज किया जा सकेगा.

ये लैब शरीर के तरल पदार्थों में मौजूद विषाक्त तत्वों की पहचान करेगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लैब से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर तय किया जा सकेगा कि मरीज को कितनी दवा लेनी है या किस तरह की दवा से वह ठीक हो सकेगा. अब तक अस्पताल में आने वाले मरीजों का लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता था.

कोड के चलते अटका: प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया- एसएमएस अस्पताल में हर माह 100 से 150 मरीज पॉइजनिंग और ड्रग ओवरडोज के आते हैं. निजी जांच केंद्रों पर इन परीक्षणों के 3 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक वसूले जाते हैं. एसएमएस अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा को कहना है की विभाग में मशीन तो लगा दी गई है. इलाज के लिए कोड तैयार नहीं हो पाया है. सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए दवा और इलाज के लिए कोड निर्धारित किया जाता है, लेकिन अभी तक कोड निर्धारित नहीं होने की वजह से मामला अटका हुआ था.

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